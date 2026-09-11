Sorpresa en la NBA: una estrella de los 76ers debutó como boxeador en Nigeria a días para el inicio de la temporada

La estrella de la NBA Jaylen Brown debutó como boxeador en Nigeria

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El escolta estadounidense Jaylen Brown participó de una sesión pública de boxeo en Lagos, Nigeria, a pocas semanas de incorporarse a la pretemporada de los Philadelphia 76ers. El jugador, de 29 años, utilizó protector de cabeza y guantes durante un intercambio de golpes que fue presentado en redes sociales como su “debut” en un ring.

Según informó CBS Sports, el evento tuvo lugar el 8 de septiembre en el NIS Gymnasium de Lagos, la ciudad más poblada de Nigeria. Brown viajó al país africano junto a su organización sin fines de lucro, la 7uice Foundation, y el combate formó parte de las actividades de esa visita.

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El basquetbolista no ofreció una explicación pública extensa sobre la experiencia. En un comentario en redes sociales, sí dejó una frase que resumió la falta de preparación previa: “No hice ninguna preparación para esto”.

Las imágenes difundidas por la fundación de Brown muestran a ambos participantes con cascos protectores. El desarrollo tuvo características de exhibición o sparring ante el público. Brown peleó desde una guardia zurda. Durante el breve intercambio, conectó un jab de izquierda y evitó un gancho de su rival con un movimiento de cintura. También recibió un golpe al cuerpo, de acuerdo con la descripción publicada por el medio estadounidense.

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Jaylen Brown se sumó a los Philadelphia 76ers (Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

La cuenta de la 7uice Foundation acompañó el video con una frase que vinculó el episodio con una idea de perseverancia: “Hay que pelear por lo que uno quiere”. La aparición de Jaylen Brown sobre un ring sorprendió por su condición de figura de la NBA y por la cercanía del inicio de los entrenamientos de su nuevo equipo. El estadounidense debe presentarse en tres semanas al campo de preparación de los Philadelphia 76ers, tras haber llegado desde los Boston Celtics en una operación concretada durante el receso.

La actividad en Lagos no fue el primer acercamiento de Brown a las disciplinas de contacto. El jugador practica muay thai desde 2023 y había hablado en varias ocasiones de su interés por competir en deportes de combate una vez que termine su carrera en el básquetbol.

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Durante el fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA, en febrero, Brown explicó que había conversado con personas de ese ambiente para evaluar una eventual participación futura en artes marciales mixtas o boxeo. “Después de una parte de mi carrera, me gustaría participar en algo como UFC o incluso boxeo”, afirmó entonces.

El escolta también reveló que había mantenido charlas con Dana White, presidente de la empresa Ultimate Fighting Championship (UFC). Esa posibilidad todavía no derivó en un anuncio sobre una futura pelea profesional ni sobre un cambio de disciplina.

Su entrenamiento de muay thai tuvo, además, un objetivo físico vinculado al básquetbol. En declaraciones previas recogidas por el medio estadounidense, Brown explicó que esa práctica le permitió trabajar la movilidad de cadera, la estabilidad corporal y la capacidad de sostener posiciones bajas, recursos que consideró útiles para las tareas defensivas en la cancha.

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El interés por el boxeo también tiene un antecedente familiar. Quinton Marselles Brown, padre del jugador, fue boxeador profesional y acumuló un récord de 33 victorias, 18 derrotas y un empate. De sus 33 triunfos, 25 llegaron por nocaut.

Brown se sumará a un plantel que busca consolidarse en la Conferencia Este y que espera contar con él sin limitaciones físicas al comienzo de los trabajos de preparación. Además del ex Boston Celtis, que arribó tras un intercambio por Paul George, la franquicia adquirió los servicios de LeBron James, el máximo anotador histórico de la NBA. Ambos estarán bajo las órdenes de Nick Nurse y se sumarán a Joel Embiid y Tyrese Maxey.

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