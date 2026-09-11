Atraviesan dos pipas y paralizan el tránsito en ruta clave de la Ciudad de Guatemala en protesta por el alza a los combustibles

Dos pipas de combustible fueron atravesadas en la vía y los manifestantes advirtieron que podrían cerrar por completo el Periférico. (Cortesía para Infobae América)

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Una nueva manifestación se registró en Guatemala, ahora los manifestantes bloquearon una de las principales rutas de la Ciudad en rechazo al alza de los combustibles y a las medidas aprobadas por el Congreso de la República para contener los precios.

La protesta, que se inició la noche de este jueves 10 de septiembre, restringió la circulación hacia la calzada Mateo Flores, el Anillo Periférico, frente a la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y áreas cercanas, con advertencias de extender los bloqueos a otros sectores de la capital.

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Manifestantes bloquearon el Anillo Periférico en La Bethania, zona 7 de Ciudad de Guatemala, en rechazo al alza de los combustibles y a las medidas del Congreso. (Cortesía para Infobae América)

El cierre se instaló en la 27 calle de la zona 7, en el tramo que conecta el puente El Incienso con el puente El Naranjo. Dos carriles fueron ocupados por los inconformes y solo quedó habilitado uno en dirección de sur a norte, lo que paralizó el tránsito en el sector, según informó el director de Comunicación de la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), Amílcar Montejo.

Dos pipas de combustible fueron atravesadas sobre la vía para impedir el paso de vehículos. Los manifestantes, que provienen en su mayoría de la colonia La Bethania, advirtieron que podrían cerrar por completo el Anillo Periférico durante las siguientes horas, mientras las autoridades mantenían presencia ante la posibilidad de un bloqueo total.

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La movilización formó parte de una jornada con cortes en distintos puntos del territorio nacional de Guatemala. Los participantes cuestionaron el incremento de los combustibles y el subsidio aprobado por el Congreso, así como el tope de precios fijado como medida paliativa, misma que consideran insuficiente.

Los manifestantes de colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, bloquearon dos de los tres carriles, permitiendo el paso de vehículos de manera intermitente.

Los dirigentes llamaron a residentes de las zonas 17 y 18, Canalitos y sectores próximos a sumarse a bloqueos y paros. La convocatoria planteaba ampliar las medidas de presión en la capital durante la jornada.

En videos compartidos a los medios de comunicación, no sólo se observa el bloqueo y las dos pipas de combustible cruzadas sobre la carretera. También se escuchan detonaciones de proyectil de arma de fuego, situación que enciende las alarmas, tomando en cuenta que gran parte del área está controlado por las pandillas.

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Residentes de la colonia La Bethania, zona 7, bloquearon el Anillo Periférico, una de las principales rutas de la Ciudad de Guatemala. Colocaron dos pipas de combustible para evitar el paso de vehículos, mientras que al fondo se escuchan detonaciones de arma de fuego. (Cortesía para Infobae América)

En tanto, manifestantes sostienen carteles exigiendo la renuncia de Bernardo Arévalo, como Presidente de Guatemala, pese a que en 2023 se organizó para exigir la dimisión de la exfiscal General Consuelo Porras, quien mantenía una lucha frontal para evitar la toma de posesión del actual mandatario.

Manifestantes de la colonia La Bethania, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, exigen la renuncia de Bernardo Arévalo como Presidente Constitucional. (Cortesía para Infobae América)

Un despliegue policial y militar en colonias de la zona 7

Estas medidas se toman horas después de que un contingente del Ejército de Guatemala y fuerzas especiales contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaran a La Bethania con un camión táctico blindado, en medio de un movimiento inusual que sorprendió a los vecinos. En el operativo también participó personal de la División Especializada en Investigación Criminal, conocida como DEIC.

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Esta medida se tomó como parte de la lucha frontal que mantienen las fuerzas de seguridad contra las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, este último controlaría el sector de La Bethania, según la inteligencia de la PNC.

El vehículo utilizado fue identificado como un Pitbull VX, un camión blindado diseñado para operaciones especiales y equipado con un motor V8 turbo de alta potencia que ofrece protección balística para operar en línea de fuego y que puede resistir ataques con armas de fuego, artefactos explosivos y amenazas provenientes de rifles de alto poder.

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El Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y la DEIC desplegaron un operativo en La Bethania con un camión blindado Pitbull VX. (PNC de Guatemala)

Según la PNC, el objetivo del despliegue era fortalecer las investigaciones vinculadas con hechos violentos, principalmente con la localización de cuerpos envueltos en sábanas o en nailon. La presencia conjunta de investigadores, fiscales y militares se concentró en varios puntos de la ciudad.

Días antes, oficiales de la policía acudieron al sector para retirar cámaras de videovigilancia utilizadas por las pandillas para el control de los sectores ocupados.

La Bethania y las protestas del Paro Nacional de 2023

La colonia La Bethania ya había adquirido un papel central durante el Paro Nacional Indefinido de octubre de 2023, cuando se convirtió en uno de los focos de las movilizaciones que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, quien impulsó una lucha jurídica para evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo como Presidente de Guatemala.

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El sector, ubicado en la zona 7, sostuvo bloqueos en los mismos puntos donde ahora se instalaron: el Anillo Periférico, en el tramo que conecta el puente El Incienso con el puente El Naranjo.

El 10 de octubre de aquel año, después de nueve días de protestas pacíficas consecutivas, el gobierno de Alejandro Giammattei desplegó agentes antimotines y camiones con efectivos militares para intentar disolver los bloqueos en La Bethania. El área fue el primer punto escogido para intervenir sobre las manifestaciones que afectaban esa vía.

La Bethania ya había sido un foco del Paro Nacional de 2023, cuando sostuvo bloqueos en el Anillo Periférico contra el gobierno de Alejandro Giammattei. (Redes Sociales)

Sin embargo, lejos de disuadirlos, la llegada de las fuerzas de seguridad provocó la respuesta de miles de vecinos, que salieron de sus viviendas, levantaron barricadas con llantas y organizaron redes de apoyo comunitario. Los contingentes oficiales se replegaron ante la protesta vecinal.

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La movilización convirtió a La Bethania, habitualmente señalada como una “zona roja”, en un núcleo urbano de defensa del orden constitucional durante la crisis política de 2023.