Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

Avril Lerman emocionó a Nico Vázquez en Popstars con su interpretación de “The Climb”, de Miley Cyrus (Video: Popstars, Telefe)

Guardar

Avril Lerman, una de las participantes de Popstars (Telefe y Disney+), demostró todo su talento y provocó una fuerte reacción emotiva en Nico Vázquez, el conductor del certamen. La joven cantante santafesina interpretó “The Climb”, de Miley Cyrus, acompañada por un piano, en una escena que generó aplausos y elogios inmediatos por parte del jurado presente en el estudio.

La presentación comenzó cuando el conductor llamó a la participante al centro del estudio y destacó el formato de la interpretación que estaba por escuchar. “Llegó el momento de estar acá, con el piano”, señaló el animador, a lo que la joven respondió que se trataba del formato con el que estaba acostumbrada a cantar desde siempre. Acto seguido, Lerman comenzó a entonar la canción con un manejo vocal que generó una reacción inmediata entre los presentes.

PUBLICIDAD

Al finalizar su deslumbrante interpretación, Vir Módica, quien también forma parte del ciclo en el rol de coach, celebró el desempeño de la participante con entusiasmo. “Genia, tranquila porque estás muy bien”, expresó entre aplausos, mientras Nico Vázquez remarcaba una particularidad que había notado en la voz de la joven. “Me pasa algo con ella, con la voz de ella. Tiene algo, me pasó lo mismo en la casa”, señaló el conductor, en referencia a un encuentro previo con la cantante.

El conductor de Popstars vinculó la emoción de Avril Lerman con las dudas que la cantante había expresado sobre seguir en la música

El presentador vinculó esa sensación con la propia historia personal de Lerman, y recordó el momento en que le había comunicado su clasificación dentro del certamen. “Cuando te fui a dar la noticia, me acuerdo que me decías como que ya dabas por perdido, que no sabías si seguir”, relató el conductor, en alusión a las dudas que la joven había expresado sobre su continuidad en el mundo de la música.

PUBLICIDAD

Lerman confirmó esas palabras y explicó el contexto que la había llevado a esa situación. “Arranqué muy chiquita y tuve muchos ‘no’. Entonces, cuando vi esto, casi no lo hago porque sentí que era como más grande”, relató la cantante, quien además reconoció el impacto que le generó la reacción de Vázquez durante ese momento. “Lo veo a Nico emocionado y automáticamente me emociono yo, porque sentí que tuve el apoyo de todos los que estaban ahí diciéndome que no era tarde”, agregó.

Módica le propuso entonces sumar una armonía en un registro más agudo, propuesta que la joven aceptó de inmediato. “Sí, por supuesto que sí”, respondió Lerman, antes de repetir el estribillo de la canción con una variación vocal que volvió a generar aplausos entre los presentes en el estudio. “¡Bravo!”, exclamaron los jurados al finalizar esa segunda intervención. “Reina, es un sí. A festejar todos los sí que te estás llevando en este programa, mi amor”, celebró Nicki Nicole.

PUBLICIDAD

La carrera de Avril Lerman incluye su paso por Canta Conmigo Ahora, dos discos grabados en Miami y una presentación en el casamiento de Cande Tinelli

Lerman cerró el momento con una reflexión sobre el presente que atraviesa dentro del certamen. “Estoy muy emocionada, estoy recibiendo tantos ‘sí’. Digo, bueno, quizás se me está dando esto. No sé hasta dónde voy a llegar, pero cada pasito que doy lo estoy disfrutando un montón”, expresó la cantante, visiblemente conmovida por la devolución recibida.

La participación de Lerman en Popstars se suma a un recorrido que la muestra como una de las voces más destacadas de las últimas temporadas de talent shows en la televisión argentina. Oriunda de Santo Tomé, Santa Fe, la cantante se había dado a conocer en 2022 en Canta Conmigo Ahora, ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde sorprendió al jurado de cien especialistas con una interpretación de “Nessun dorma”, aria de la ópera Turandot.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la joven grabó dos discos en Miami junto al productor Sebastián Mellino y sumó presentaciones en distintos escenarios del país. En los últimos meses, además, recibió una propuesta de Cande Tinelli para interpretar el Ave María durante su casamiento, un episodio que la cantante definió como una de las experiencias más significativas de su carrera hasta el momento.