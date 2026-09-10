La IX Pedaleada reunirá a ciclistas, scooters y patinetas en San Salvador

El Salvador realizará la IX Pedaleada el domingo 20 de septiembre con salida desde la plaza General Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. / (Secretaría de Prensa)

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El Salvador realizará la IX Pedaleada el domingo 20 de septiembre, una actividad que reunirá a ciclistas y usuarios de scooters y patinetas en un recorrido que partirá desde la plaza General Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, hasta el bulevar Constitución.

La convocatoria será a las 6:00 a.m., aunque la salida del grupo está prevista para las 7:00 a.m. La jornada incluirá registro previo, préstamo gratuito de bicicletas, puntos de hidratación, animación, rifas y entrega de artículos para los participantes.

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El director de Tránsito del Viceministerio de Transporte, Félix Serrano, explicó que la inscripción será gratuita y que quienes se registren recibirán una camiseta alusiva a la actividad. Las declaraciones fueron brindadas en el programa Diálogo 21 de Grupo Megavisión.

“Seis de la mañana está la convocatoria, pero se espera salir a las siete de la mañana”, indicó Serrano. El funcionario señaló que el horario anticipado responde a la necesidad de completar el registro de los participantes antes de iniciar el recorrido.

El evento está abierto para toda la familia. Iniciará a las 6:00 de la mañana con el registro de los participantes./ (Secretaría de Prensa)

La actividad estará abierta a personas que se movilicen en bicicleta, scooter o patineta. También podrán sumarse quienes deseen acompañar al pelotón durante el trayecto por las calles de la capital.

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Uno de los anuncios realizados por Serrano fue la disponibilidad de bicicletas en calidad de préstamo para quienes quieran participar, pero que no tengan una propia. El director de Tránsito sostuvo que el servicio será gratuito durante la actividad.

“Vamos a tener bicicletas a disposición de forma gratuita en calidad de préstamo”, afirmó Félix Serrano. “No es una excusa también decir ‘no tengo bicicleta’”, agregó.

La actividad en San Salvador estará abierta a usuarios de bicicleta, scooter y patineta. Las autoridades informan que se prestarán bicicletas para quienes deseen participar en los diferentes circuitos./ (Secretaría de Prensa)

La medida busca ampliar la participación en la IX Pedaleada. El registro podrá realizarse de forma presencial el día del evento o mediante un enlace que las autoridades ya publican en internet. Según el funcionario, las personas inscritas participarán en las dinámicas y sorteos previstos para la jornada.

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La programación comenzará con un precalentamiento y contará con animación por parte de los organizadores. También habrá puntos de hidratación durante el recorrido, destinados a los asistentes que se sumen a la movilización.

Serrano indicó que se entregarán souvenirs y que las rifas estarán reservadas para quienes completen el registro. “Tenemos siempre dinámicas de rifa y premios que se hace entre las personas que se registraron debidamente en la actividad”, señaló.

La actividad busca promover medios de transporte no motorizados

La Pedaleada tiene como objetivo fomentar el uso de medios de movilidad no motorizados en la ciudad. La bicicleta, los scooters y las patinetas forman parte de las opciones que las autoridades buscan visibilizar a través de este encuentro.

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La Pedaleada busca promover la movilidad sostenible y fomentar el uso de medios de transporte no motorizados en la ciudad. /(Prensa Presidencia)

“El llamado es abierto a toda la población a que participemos de esta actividad y fomentemos la movilidad sostenible”, expresó el director de Tránsito del Viceministerio de Transporte.

“La actividad iniciará en la plaza Gerardo Barrios y tiene como destino una ruta de 10 kilómetros hasta el bulevar Constitución y otra de 5 kilómetros hasta El Salvador del Mundo”, precisó Serrano..

El funcionario agregó que “la población puede llegar con su familia y mascotas” y aseguró que “todos puedan pasar un momento de sano esparcimiento con seguridad” durante el evento.

Baipases y aerocables aparecen en el debate sobre alternativas al tráfico

La promoción de medios de transporte no motorizados se vincula con un debate más amplio sobre las opciones ante la congestión vehicular en San Salvador y otras zonas urbanas del país. En esa discusión aparecen proyectos de infraestructura como los baipases y los aerocables, planteados como alternativas para diversificar los desplazamientos.

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El Aerocable tendrá 23 torres y cuatro estaciones ubicadas en colonia Zacamil, la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío./ (Ministerio de Obras Públicas)

“Tenemos varios proyectos que están orientados a dar una alternativa a la movilidad de la población. Uno de ellos es el Aerocable, que va a beneficiar a el Área Metropolitana de San Salvador. La primera línea ya está en construcción y va a conectar el Centro Histórico con Mejicanos. Además, tenemos otros proyectos de infraestructura, como el bypass de Apopa y la ampliación de la carretera Panamericana en el tramo Los Chorros, entre otros”, detalló.

El funcionario destacó que, en el caso del Aerocable, este contará con 23 torres con una altura aproximada de 34 metros. Dijo que ya se comenzó a construir las estaciones donde se abordarán las góndolas y concluyó que con este proyecto el Gobierno espera “acortar los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población”.

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