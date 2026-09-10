Panamá

Estudiantes universitarios digitalizan planos y expedientes sobre uso de suelo de Panamá

Documentos estaban por décadas en papel dentro de una bodega y ahora han sido recuperados, informaron las autoridades

Google Drive - PDF - digitalización de archivos - Drive - tecnología - 5 de agosto
En 2026, el primer evento de Mapatón permitió digitalizar 271 planos y rescatarlos del papel; mientras que el Mapatón 2.0, ambos con la Universidad Tecnológica de Panamá, logró 617 urbanizaciones georreferenciadas, una información que estaba dispersa por más de cuatro décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El área metropolitana de Panamá tiene suelo normado sin construir equivalente a la mitad de las cerca de 50.000 hectáreas que ya cuentan con reglas urbanísticas, según una estimación preliminar del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

La cifra surgió tras un proceso de digitalización que permitió recuperar planos y expedientes acumulados durante décadas en papel, reveló el viceministro del ramo, Frank Osorio, a la publicación especializada Nexo.

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Agregó que parte de esa tarea quedó en manos de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Universidad de Panamá, que trazaron miles de registros en un sistema de información geográfica.

Para quien busca construir en Panamá, la información señala que el mapa digital permite identificar si un terreno ya tiene normas urbanísticas o si requiere un trámite previo de asignación de uso de suelo.

El Miviot calcula que crear un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial demora una mediana de 306 días, mientras que adquirir un lote con reglas aprobadas evita ese paso.

Un plano antiguo desplegado sobre una mesa de madera junto a mapas enrollados y reglas de madera.
Planos urbanísticos con el trazado de Ciudad de Panamá se extienden sobre una mesa de madera junto a herramientas de medición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad gubernamental estima que unas 25.000 hectáreas del suelo que ya cuenta con norma urbanística en el área metropolitana todavía no se desarrollaron. La proyección permanece bajo control de calidad y se apoya en una base de datos que antes no existía en formato digital.

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Ahora, la información modifica la discusión sobre los plazos para construir. El problema no sería únicamente la falta de terrenos con regulación aprobada, sino también la existencia de áreas que ya tienen condiciones de uso definidas y permanecen sin urbanizar.

Según explicó Osorio a Nexo, el Ministerio busca determinar cuánto del suelo regulado está efectivamente construido.

Para ello, prevé comparar los esquemas aprobados con imágenes satelitales recientes y calcular el nivel de urbanización de cada zona.

El resultado de ese cruce permitiría localizar las hectáreas que tienen reglas vigentes, pero aún no registran desarrollo, toda vez que esa información todavía no está disponible.

Con un resultado de 844 fincas y 549 Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) mapeados, se realizó el Mapatón 3.0, organizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. (Miviot)
Con un resultado de 844 fincas y 549 Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) mapeados, se realizó el Mapatón 3.0, organizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. (Miviot)

La nueva base territorial se construyó a partir de documentos físicos que reunían entre tres y cuatro décadas de planos, expedientes y esquemas de ordenamiento.

De acuerdo con el viceministro, parte de ese material permanecía almacenado en una bodega.

Alessandra Treuherz, directora de Investigación Territorial del Miviot, puntualizó que en las fincas mapeadas por la Universidad de Panamá se han aprobado diligencias de uso de suelo en la Dirección de Control y Orientación del Desarrollo, que incluyen cinco trámites: certificación, asignación (de menos de 10 hectáreas) y cambios de uso de suelo, así como tolerancia y adición de códigos.

“Toda esa información está ahora en el sistema de información geográfica de la entidad y podemos acceder al mapa dinámico”, sostuvo.

En detalle, la primera jornada se realizó en febrero de este año junto con la Universidad Tecnológica de Panamá, donde más de 20 estudiantes recibieron capacitación en herramientas de información geográfica y superaron la meta inicial de digitalizar 100 planos.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, puntualizó que esta digitalización de la zonificación a nivel nacional ayudará a cuantificar el suelo normado en el país y conocer la proyección de desarrollo futuro. (Mivi)
El viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio, puntualizó que esta digitalización de la zonificación a nivel nacional ayudará a cuantificar el suelo normado en el país y conocer la proyección de desarrollo futuro. (Mivi)

El grupo incorporó 271 planos al sistema, producción que permitió convertir archivos físicos en información que puede consultarse y utilizarse para planificar el territorio.

Una segunda jornada con esa universidad se desarrolló entre el 20 y el 30 de abril, amplía la información de Nexo. En ese período, 11 estudiantes mapearon 617 urbanizaciones y depuraron cerca de 5.000 CD que formaban parte del archivo institucional.

La Universidad de Panamá participó en agosto con 30 estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Los alumnos trabajaron durante tres semanas, divididos en dos grupos, y también cumplieron horas de labor social.

Esa etapa añadió 844 fincas y 549 esquemas de ordenamiento territorial a la base. El Ministerio, manifestó el funcionario, conserva la responsabilidad de verificar los datos antes de incorporarlos como información oficial.

Las reglas urbanísticas determinan qué tipo de construcción puede realizarse en un terreno, y cuando un lote ya cuenta con una norma aprobada, su propietario no necesita solicitar la asignación de uso de suelo ante el Miviot.

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