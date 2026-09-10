Economía

La cartera de acciones de Warren Buffett tiene la mitad de su capital invertido en solo 3 empresas: cuáles son y por qué las elige

Berkshire Hathaway, el conglomerado dirigido históricamente por el célebre inversor, solo posee tres franquicias de consumo generadoras de efectivo que Buffett ha mantenido durante décadas

A los 96 años, Warren Buffett se mantiene vigente como referencia del mercado.
A los 96 años, Warren Buffett se mantiene vigente como referencia del mercado.
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Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, informó que al cierre del 30 de junio de 2026 casi la mitad de su cartera declarada de acciones en Estados Unidos estaba concentrada en Apple, American Express y Coca-Cola, un dato que expone hasta qué punto el “Oráculo de Omaha” mantiene su apuesta por tres negocios de consumo con capacidad para subir precios y sostener resultados.

El dato surge del último formulario 13F de la compañía, publicado el 14 de agosto. Según el documento, esas tres posiciones equivalen en conjunto a cerca del 50% de la cartera reportada por Berkshire.

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La presentación incluye solo posiciones largas en acciones cotizadas en Estados Unidos. Quedan afuera el efectivo, los bonos del Tesoro, negocios operativos controlados en forma total como BNSF, GEICO y Berkshire Hathaway Energy, y cualquier exposición a valores que no coticen en ese mercado.

Es decir, no se trata de la mitad del capital total, del patrimonio neto ni de la fortuna del fondo Berkshire Hathaway, sino de la mitad de su cartera de acciones declarada. Las posiciones, además, reflejan una foto al cierre del trimestre y pudieron haber cambiado desde entonces.

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Apple concentró el mayor peso con el 22% de la cartera declarada

La principal posición fue Apple, con 227.917.808 acciones y una ponderación del 22,04%. Berkshire la mantiene como su ancla dentro de la cartera reportada, en línea con la visión pública de Buffett, que la ha presentado más como una franquicia de consumo que como una apuesta puramente tecnológica.

La compañía fabrica el iPhone, la línea Mac, el iPad, dispositivos portátiles y un negocio de servicios basado en suscripciones recurrentes. Ese esquema, junto con los costos de cambio para los usuarios, es parte de la lógica con la que Buffett ha justificado su presencia en el papel.

Las tres empresas preferidas por Buffett venden productos con un poder de fijación de precios de marca que resiste la inflación, las recesiones y los cambios de CEO

En los múltiplos y retornos operativos, Apple mostró un PER (siglas del inglés Price to Earnings Ratio o ratio precio-beneficio) de 42, una rentabilidad sobre el capital del 171,4% y una rentabilidad sobre el capital invertido del 53,3%. En el trimestre de junio facturó USD 109.420 millones, un 16,4% más interanual, y ganó USD 2,02 por acción, por encima de la estimación de USD 1,89.

Tim Cook, el ahora ex director ejecutivo de Apple, definió ese período con una frase que la empresa destacó en sus resultados: “Fue el trimestre de junio más sólido de la historia de la compañía, con un crecimiento de ingresos de dos dígitos en iPhone, Mac y Servicios, y en todos los segmentos geográficos”.

La empresa también recompró acciones por USD 62.090 millones durante los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2026. Ese movimiento elevó automáticamente la participación económica de Berkshire sin necesidad de que la holding comprara una sola acción adicional.

American Express y Coca-Cola completaron el núcleo histórico de Buffett

La segunda posición fue American Express, con 151.610.700 acciones, equivalentes al 17,14% de la cartera declarada. Se trata de la apuesta más antigua entre las grandes posiciones actuales de Buffett y sigue ocupando un lugar central en la estructura revelada por Berkshire.

La compañía opera una red de pagos de circuito cerrado y un negocio de tarjetas orientado sobre todo a consumidores de alto poder adquisitivo. En el segundo trimestre registró ingresos por USD 19.640 millones y una ganancia por acción de USD 4,53, por encima de los USD 4,40 esperados.

El presidente ejecutivo Stephen Squeri afirmó: “Otro trimestre excelente, con un crecimiento de los ingresos del 10%, un BPA de 4,53 dólares y un crecimiento del gasto de los titulares de tarjetas del 9%, la tasa más alta que hemos visto en tres años en términos ajustados por tipo de cambio”.

Las 400 millones de acciones de Coca-Cola en manos de Berkshire Hathaway permanecen intactas desde 1988

La dirección elevó su previsión de crecimiento anual de ingresos al 10% y mantuvo la guía de ganancia por acción en un rango de USD 17,30 a USD 17,90. También aumentó el dividendo trimestral desde USD 0,60 en 2023 hasta USD 0,95 en 2026, mientras el número de acciones diluidas sigue bajando.

La tercera gran posición fue Coca-Cola, con 400 millones de acciones y un peso del 10,86%. Esa participación se ha mantenido sin cambios durante muchos años y convierte la inversión original de 1988 en una fuente de rentabilidad creciente sobre el costo, apoyada por la suba del dividendo trimestral de USD 0,16 en 1999 a USD 0,53 en 2026.

En el segundo trimestre, la compañía informó ingresos por USD 13.380 millones, un avance interanual del 6,74%, y una ganancia de USD 0,97 por acción frente a una previsión de USD 0,93. El volumen global de cajas unitarias subió 5%.

El nuevo director ejecutivo Henrique Braun dijo que hubo “una sólida primera mitad del año” y que la empresa estaba “bien posicionada para cumplir con nuestra previsión elevada para 2026”. Esa guía contempla un crecimiento orgánico de ingresos de alrededor del 5% y un aumento comparable de la ganancia por acción de entre 7% y 8%, sin contar el efecto del tipo de cambio.

Dentro de ese desempeño, el volumen de la marca Coca-Cola avanzó 5% en el trimestre. La empresa lo describió como su mayor crecimiento de volumen en 17 años, excluida la recuperación posterior a la COVID, impulsado por la activación de la Copa Mundial de la FIFA en más de 180 mercados.

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