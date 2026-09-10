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Epic Games regala dos aclamados juegos de PC que puedes reclamar y conservar para siempre

La oferta semanal reúne una aventura de plataformas con progresión roguelite y una experiencia aérea arcade basada en misiones, combates rápidos y aeronaves configurables

Epic Games Store regala Astral Ascent y LUFTRAUSERS para PC
Epic Games Store regala Astral Ascent y LUFTRAUSERS para PC
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Epic Games Store regalará Astral Ascent y Luftrausers para PC entre el 10 y el 17 de septiembre, dos títulos de acción con reseñas favorables que se podrán añadir sin costo a la biblioteca personal. Una vez reclamados durante ese periodo, quedarán vinculados a la cuenta del usuario para descargarlos e instalarlos cuando lo desee.

La promoción semanal vuelve a reunir dos propuestas de estilos distintos. Astral Ascent combina plataformas, combates y progresión roguelite en un mundo de fantasía. Luftrausers, en cambio, recupera la acción aérea arcade con aviones personalizables, enfrentamientos rápidos y una estructura basada en misiones. Ambos llegan por primera vez a la tienda digital de Epic Games.

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La promoción estará disponible hasta el 17 de septiembre y permitirá conservar ambos videojuegos en la cuenta para instalarlos más adelante sin realizar ningún pago
La promoción estará disponible hasta el 17 de septiembre y permitirá conservar ambos videojuegos en la cuenta para instalarlos más adelante sin realizar ningún pago

Astral Ascent propone escapar de una prisión astral

Astral Ascent es un juego de plataformas en dos dimensiones con elementos roguelite. La historia sitúa a cuatro héroes dentro del Jardín, una prisión astral de la que deben escapar. Para lograrlo, necesitan superar zonas peligrosas y enfrentarse a 12 jefes conocidos como los Zodiacos.

Los jugadores pueden elegir entre Ayla, Kiran, Calie y Octave, personajes con armas, habilidades y estilos de combate propios. Durante cada partida, es posible desbloquear hechizos y probar combinaciones distintas para adaptarse a los desafíos que aparecen en el camino.

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El título mezcla una estructura de intentos repetidos con una narrativa que revela detalles sobre los protagonistas y el mundo que los rodea. Cada recorrido permite experimentar con nuevas configuraciones, mientras el jugador descubre más información sobre el encierro y sus custodios.

Primer plano de una mano sobre un teclado gaming negro retroiluminado con luces LED azules y verdes. Un dedo presiona la tecla "Shift".
Dos juegos de acción llegan sin coste a la tienda de Epic - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Astral Ascent también incluye cooperativo local para dos personas. Además, Steam Remote Play Together permite jugar con otra persona a distancia mediante esa función. La promoción de Epic Games Store permitirá incorporarlo a la biblioteca sin necesidad de pagar durante los siete días de vigencia.

Luftrausers lleva los combates aéreos a un formato arcade

Luftrausers plantea una experiencia centrada en enfrentamientos aéreos contra cazas, submarinos, acorazados y pilotos rivales. El juego utiliza una estética de tonos carmesí y crema, con controles orientados a la velocidad, los movimientos precisos y la acumulación de combos.

La personalización es una de sus mecánicas principales. El jugador puede construir su propio avión al combinar más de 125 opciones de armas, fuselajes y sistemas de propulsión. Cada elección modifica la forma de pilotar, atacar y responder frente a los enemigos.

El contenido incluye más de 100 misiones. La banda sonora dinámica, creada por Kozilek, se adapta a la configuración elegida para el caza. Así, las modificaciones del avión no solo cambian el rendimiento en combate, también alteran la música que acompaña cada partida.

El procedimiento requiere iniciar sesión, abrir el apartado correspondiente, verificar que el importe sea cero, pulsar el botón de obtención y confirmar que las obras aparezcan en la colección personal - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
El procedimiento requiere iniciar sesión, abrir el apartado correspondiente, verificar que el importe sea cero, pulsar el botón de obtención y confirmar que las obras aparezcan en la colección personal - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

La propuesta se dirige a quienes buscan partidas directas, con una curva de dificultad basada en mejorar la destreza y probar distintas combinaciones. El formato arcade evita largas secuencias narrativas y concentra la atención en los enfrentamientos, los récords y las posibilidades de cada montaje.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Para añadir Astral Ascent y Luftrausers, es necesario tener una cuenta en Epic Games Store.

Los pasos son los siguientes:

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión.
  2. Abrir la sección de juegos gratuitos.
  3. Buscar Astral Ascent y Luftrausers.
  4. Comprobar que el precio figure como cero.
  5. Pulsar el botón “Obtener”.
  6. Confirmar la operación y revisar que ambos aparezcan en la biblioteca.

No es necesario instalar los juegos de inmediato. Lo importante es completar el canje antes del 17 de septiembre. Después, los títulos podrán descargarse desde la biblioteca, incluso si se eliminan del ordenador para liberar espacio.

Las promociones gratuitas de Epic Games Store sirven para acercar propuestas de distintos géneros a nuevos jugadores. Para los estudios, representan una oportunidad de aumentar la visibilidad de sus obras; para el público, permiten conocer títulos sin asumir un gasto inicial.

Astral Ascent y Luftrausers muestran dos formas distintas de entender la acción: uno apuesta por la exploración, los hechizos y la progresión; el otro, por el combate aéreo y la personalización. La oferta estará disponible hasta el 17 de septiembre, fecha límite para incorporarlos a la cuenta.

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