Costa Rica

Diputada pide a Laura Fernández explicar gasto en comunicación de Casa Presidencial y posibles vínculos con asesores extranjeros

Joselyn Sáenz solicitó el desglose de recursos públicos destinados a información, publicidad y asesoría, además de detalles sobre eventuales contactos con Javier Negre, Danny Quirós y medios políticos internacionales.

La diputada Joselyn Sáenz remitió a la presidenta Laura Fernández un cuestionario de 15 puntos sobre el manejo de recursos destinados a comunicación en Casa Presidencial. (Imagen ilustrativa Infobae)
La diputada Joselyn Sáenz remitió a la presidenta Laura Fernández un cuestionario de 15 puntos sobre el manejo de recursos destinados a comunicación en Casa Presidencial. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La diputada Joselyn Sáenz Núñez, de la fracción del Frente Amplio, solicitó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, información detallada sobre el uso de los recursos destinados al área de comunicación de Casa Presidencial, así como explicaciones sobre eventuales relaciones entre integrantes del Gobierno, asesores políticos y medios de comunicación vinculados con estrategias digitales en América Latina.

Mediante el oficio AL-FPFA-36-OFI-0152-2026, fechado el 7 de septiembre de 2026, la legisladora remitió a Zapote un cuestionario de 15 puntos en el que solicita información sobre presupuesto, contrataciones, funcionarios y posibles contactos con figuras como el comunicador español Javier Negre y el consultor costarricense Daniel “Danny” Quirós Araya.

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Sáenz justificó la petición señalando que “la transparencia y el acceso a la información es un pilar fundamental para la confianza de la ciudadanía costarricense en nuestra democracia” y aseguró que resulta necesario conocer de qué manera se utilizan los recursos destinados a fortalecer la comunicación entre el Gobierno y la población.

En el documento, la congresista también vincula la necesidad de transparencia con el contexto regional, al advertir sobre estrategias utilizadas en América Latina para generar “desinformación, violencia digital y manipulación de la opinión pública utilizando redes sociales”.

Preguntas sobre Javier Negre y Danny Quirós

Entre las primeras interrogantes, Sáenz consulta directamente a Laura Fernández si se ha reunido con Javier Negre y, de ser así, pide informar el motivo, la fecha, el lugar y los temas abordados.

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También pregunta si Negre fue invitado y participó en el Traspaso de Poderes del 8 de mayo de 2026, además de solicitar la lista completa de personas invitadas y asistentes a esa actividad.

Otra parte del cuestionario se concentra en Danny Quirós. La legisladora pregunta si la mandataria conoce alguna relación entre el consultor costarricense y Javier Negre, en cuáles actividades ha tenido relación con Quirós, qué vínculo mantiene actualmente con él y cuál es el rol que desempeña con el Gobierno de la República y con la propia presidenta.

Sáenz amplía las consultas hacia los equipos de comunicación de Casa Presidencial y de la campaña electoral. Específicamente pregunta quiénes mantienen o mantuvieron contactos con los medios Derecha Diario y UHN Plus, así como en cuántas reuniones habría participado Fernández, ya fuera como candidata presidencial o posteriormente como mandataria, con integrantes de Derecha Diario.

El oficio, por tanto, busca establecer mediante una respuesta oficial si hubo contactos, qué naturaleza tuvieron y si existió algún vínculo contractual, político o comunicacional.

La legisladora pidió explicar si Laura Fernández se ha reunido con Javier Negre y si el comunicador español participó en el Traspaso de Poderes de mayo de 2026. Crédito: Redes sociales Javier Negre
La legisladora pidió explicar si Laura Fernández se ha reunido con Javier Negre y si el comunicador español participó en el Traspaso de Poderes de mayo de 2026. Crédito: Redes sociales Javier Negre

Pide desglose de ₡825 millones (USD 1.8 millones) destinados a comunicación

Uno de los principales componentes de la solicitud está relacionado con el presupuesto público.

En el primer presupuesto extraordinario de 2026 fueron aprobados ₡70 millones (USD 152 mil) para viáticos, prensa, propaganda y publicidad de Casa Presidencial, recursos que se suman a ₡825 millones (USD 1.8 millones) contemplados en el presupuesto ordinario para el Programa de Información y Comunicación.

Sobre esos recursos, Sáenz pidió específicamente a Presidencia “adjuntar el desglose de la ejecución presupuestaria de los ₡825 millones en información y comunicación de Casa Presidencial por rubro ejecutado del 1° de enero a la fecha”.

Además, solicitó una lista de todos los proveedores físicos y jurídicos, nacionales y extranjeros, contratados en materia de comunicación y asesoría política entre 2022 y agosto de 2026.

Casa Presidencial deberá responder consultas sobre proveedores, contratos, salarios, plazas de comunicación y posibles relaciones con Derecha Diario y UHN Plus. (Cortesía Presidencia CR).
Casa Presidencial deberá responder consultas sobre proveedores, contratos, salarios, plazas de comunicación y posibles relaciones con Derecha Diario y UHN Plus. (Cortesía Presidencia CR).

Salarios, contratos y empresas bajo consulta

El requerimiento legislativo incluye también información sobre el personal contratado directamente por Casa Presidencial.

Sáenz solicitó la lista de personas que ocupan plazas relacionadas con información y comunicación, junto con la denominación de cada puesto, el salario correspondiente y las funciones asignadas.

Asimismo, pidió detallar los servicios que habría prestado Danny Quirós durante la campaña electoral y posteriormente, incluyendo su rol, actividades y eventuales contratos.

Las preguntas alcanzan también a dos empresas. La diputada solicita informar si entre 2022 y agosto de 2026 Casa Presidencial contrató servicios de Partner 305 LC o Los Compitas Films S.A., y, en caso afirmativo, exige conocer los servicios brindados.

También reclamó información sobre todas las contrataciones externas realizadas con fines de información o comunicación, incluidos contratos, tareas, objetivos y nombres de las personas físicas o jurídicas proveedoras.

La legisladora fundamentó su petición en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El oficio recuerda además que Casa Presidencial dispone de 10 días hábiles para atender y responder la solicitud.

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