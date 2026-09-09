EN DIRECTO | Apple Event 2026: sigue los anuncios del iPhone 18 y iOS 27 con John Ternus como nuevo CEO

iPhone Ultra plegable: podría costar entre USD 2.000 y USD 2.500. TrendForce calcula un precio inicial cercano a USD 2.099, aunque otras filtraciones lo sitúan entre USD 2.600 y más de USD 3.000.

iPhone 18 Pro: TrendForce estima un aumento de entre USD 150 y USD 200 frente a su equivalente de 2025.

Los precios de la próxima generación de Apple podrían subir por el encarecimiento de componentes, incluida la memoria RAM. La compañía no confirmó las cifras y los valores definitivos se conocerían tras la presentación.

La aplicación Cámara sumaría disparos repetidos con temporizador, enfoque manual y controles de exposición. También incluiría resaltado de las áreas enfocadas y alertas sobre zonas sobreexpuestas, similares al modo cebra de cámaras profesionales.

La apertura variable permitiría modificar físicamente el diafragma para regular la luz que llega al sensor. Una apertura amplia facilitaría las fotos en entornos oscuros y un desenfoque más natural; una más cerrada aumentaría la zona enfocada.

La cámara del iPhone 18 Pro podría incorporar una apertura variable y cinco funciones orientadas a un control fotográfico más preciso , según filtraciones y referencias halladas en una beta de iOS 27. Apple aún no confirmó estas novedades.

Desde 2011, Cook supervisó lanzamientos como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro , además de la expansión de iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music. Apple alcanzó presencia en más de 200 países y territorios, con más de 2.500 millones de dispositivos activos.

Cook afirmó que seguirá vinculado a la empresa, aunque reconoció que extrañará el cargo . También expresó confianza en John Ternus , su sucesor, a quien definió como una persona capacitada para encabezar la próxima etapa.

Tim Cook deja la dirección ejecutiva de Apple tras 15 años y asumirá como presidente ejecutivo de la junta directiva. En un mensaje a los empleados, agradeció el trabajo de la plantilla y atribuyó a ese equipo los logros alcanzados durante su gestión.

La despedida de Tim Cook como CEO de Apple:

Ternus también recibirá acciones prorrateadas por USD 2,5 millones correspondientes al cierre del ejercicio fiscal 2026. El 75% dependerá del desempeño bursátil de Apple frente al S&P 500 y el resto estará condicionado a su continuidad en el cargo.

Tim Cook, nuevo presidente ejecutivo, percibirá cerca de USD 47 millones: USD 2 millones de sueldo y acciones valuadas en USD 45 millones. Cook dejó la dirección ejecutiva después de 15 años.

Apple pagará a John Ternus una compensación estimada de USD 58 millones durante el ejercicio fiscal 2027 , luego de su nombramiento como CEO. El paquete contempla USD 3 millones de salario base y acciones con un valor objetivo de USD 55 millones.

El equipo incluiría dos cámaras de 48 megapíxeles, sin teleobjetivo, Touch ID lateral, chip A20 o A20 Pro, 12 GB de memoria, batería cercana a 5.500 mAh y almacenamiento de hasta 1 TB. Su precio podría ubicarse entre USD 2.000 y USD 3.000.

En cuanto a su diseño, cerrado tendría un tamaño cercano al iPhone 13 Mini y una pantalla externa OLED de entre 5,3 y 5,49 pulgadas, con 120 Hz. Abierto, integraría un panel interno de 7,8 pulgadas fabricado por Samsung y una bisagra diseñada para reducir el pliegue visible.

El iPhone plegable de Apple tendría un formato tipo libro, con apertura horizontal, bordes curvos y dos cámaras traseras alineadas de forma horizontal , según fundas mostradas en la feria IFA de Alemania. Aunque su presentación podría ocurrir el miércoles 9 de septiembre de 2026, la venta se postergaría hasta diciembre por exigencias de fabricación.

16:13 hs

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max. (Europa Press)

Qué se sabe del iPhone 18 Pro

Apple presentaría los iPhone 18 Pro y Pro Max este miércoles 9 de septiembre de 2026. También se espera la aparición de un iPhone plegable.

Los dos equipos mantendrían pantallas OLED de 6,3 y 6,9 pulgadas, con 120 Hz, pero estrenarían el chip A20 Pro de 2 nanómetros, 12 GB de RAM y tecnología LTPO+ para mejorar el consumo energético. Apple limitaría el lanzamiento a los modelos Pro; las versiones base llegarían en 2027.

El diseño conservaría el módulo de cámaras elevado, con biseles más finos, trasera de un solo tono y colores plata, cereza oscuro y azul cielo. La Dynamic Island sería 25% más pequeña.