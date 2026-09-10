Sigue el escándalo entre La Joaqui y Luck Ra: la reaparición de Tiago PZK y el irónico mensaje de su exnovia

Tras la separación de Luck Ra y La Joaqui, asomó el nombre de Tiago PZK

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Un mensaje breve, una historia con fondo negro y ninguna palabra sobre el escándalo que lo rodea: así reapareció Tiago PZK, en medio de los rumores que lo vinculan con La Joaqui, expareja de Luck Ra. El silencio del trapero contrastó con la voz de Morena, su exnovia, que reapareció en redes con un mensaje cargado de ironías para quienes llegaron a su perfil en busca de respuestas. Entre lo que se dice y lo que se calla, la escena urbana quedó atravesada por una trama de códigos rotos, indirectas y preguntas sin resolver.

En este panorama, Tiago anunció nuevo material sin mayores referencias al conflicto. El artista de Monte Grande evitó responder a las versiones y eligió comunicar una novedad vinculada con su carrera. La reaparición fue breve: una historia de Instagram con fondo negro y un mensaje directo para sus seguidores. “Este mes saco música”, escribió el trapero, sin hacer alusiones al escándalo sentimental que concentró comentarios, acusaciones y especulaciones en torno a los músicos.

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La decisión de Tiago PZK respondió a una postura que sostuvo desde que trascendieron los rumores de romance con La Joaqui: mantenerse al margen de las discusiones públicas. Mientras las redes debatían presuntos “códigos rotos” entre amigos y difundían fotos antiguas de los protagonistas, él no ofreció explicaciones ni réplicas a las acusaciones.

El mensaje no incluyó una fecha precisa, el título de una canción, un disco ni una colaboración. Solo el anuncio formal, una solemnidad pretendida para correrse todavía más del escándalo.

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El cantante Tiago PZK anuncia un nuevo lanzamiento musical para este mes a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe recordar que el nombre de Tiago PZK quedó en el centro de un escándalo sentimental después de que circularan rumores de romance con La Joaqui. Las versiones se sumaron a un debate público que involucró también a Luck Ra, expareja de la trapera.

Las discusiones en redes giraron en torno a la idea de “códigos rotos” entre amigos. Esa expresión apareció entre los comentarios de usuarios que siguieron el tema y que interpretaron las versiones desde los vínculos previos entre los cantantes.

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Pero quien sí volvió a las redes para hablar de la situación fue Morena, expareja de Tiago PZK. La artista cordobesa publicó un video después de que usuarios comenzaran a visitar su perfil en busca de datos sobre el escándalo.

La joven eligió un tono de humor para dirigirse a quienes llegaban a sus redes por el tema. “Qué onda gente por ahí… son chismosos, eh”, dijo al comienzo de su mensaje.

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El mensaje de Morena, exnovia de Tiago PZK, en medio del escándalo

Luego se refirió de forma directa al motivo de esas visitas. “Están entrando a mi perfil para sacar información”, expresó sobre la atención que generó el conflicto entre varios cantantes.

La artista quedó involucrada en la conversación pública cuando se conoció que había mantenido una relación con Tiago PZK hasta dos semanas antes. Según contó, el vínculo terminó cuando él decidió explicárselo por WhatsApp.

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Morena no desarrolló detalles sobre el final de la relación ni sumó acusaciones contra el trapero. En cambio, aclaró que no tenía más declaraciones para hacer sobre el asunto y aprovechó el video para presentarse ante quienes no conocían su trabajo.

“Chicos, no tengo absolutamente nada para decir más que presentarme para la gente que no me conoce”, planteó. Después se definió como cantante, artista y actriz, y abrió la puerta a que esos nuevos visitantes siguieran su recorrido.

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Morena, expareja del cantante Tiago PZK, posa apoyada sobre una pared mientras mira a la cámara.

“Hace dos años que vengo sacando música”, contó la cantante. La frase funcionó como una presentación para una audiencia nueva, formada en parte por personas que conocieron su nombre a partir de las versiones sobre su relación pasada.

Antes de iniciar su recorrido como solista, Morena cantaba con su hermana, Palo. Ambas compartieron una etapa musical previa, según relató la artista en el video difundido en redes.

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Palo atraviesa un presente musical propio después de la salida de “Hacela corta morocho”. Morena mencionó esa referencia al recordar su experiencia junto a su hermana y al ubicar el origen de su actividad dentro de la música.

La artista pidió que el interés momentáneo por el tema sentimental se transforme en una posibilidad para que más personas conozcan su producción. “Quizás estás acá por el chisme y ojalá se queden y me acompañen”, expresó.

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La cordobesa también habló de la relación entre las rupturas sentimentales y su manera de componer. Sin precisar si ya escribió canciones sobre su separación, explicó que el dolor afectivo suele trasladarse a su música.

Morena, expareja del cantante Tiago PZK, tiene su propio recorrido como cantante

“A mí cuando me rompen el corazón, me sacan algo de adentro, salen canciones”, afirmó. La declaración apareció como una confesión dirigida tanto a quienes ya seguían su trabajo como a los usuarios que ingresaron recientemente a su perfil.

No hubo referencias a La Joaqui, a Luck Ra ni a las fotos filtradas que alimentaron las discusiones en redes. Evitó ampliar la polémica y sostuvo que no tenía más información para compartir sobre los hechos.

La artista propuso tratar el tema sin agresiones. “Hay que abordar este tema con amor”, sostuvo antes de expresar que esperaba que la conversación pública perdiera intensidad con el paso de los días.

Su última frase mantuvo ese tono: “Supongo que en unos días esto va a calmar”.