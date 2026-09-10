República Dominicana

Dirección General de Aduanas incautó 74,100 municiones ocultas en motores de camión que pretendían ingresar a República Dominicana

El hallazgo, realizado en Santo Domingo durante tareas de inspección y control de mercancías, incluyó 64,420 cápsulas de 9 milímetros y 9,680 de 38 milímetros, según el reporte oficial

El decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros, según la Dirección General de Aduanas. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))
El decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros, según la Dirección General de Aduanas. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))
Guardar

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó sobre la incautación de 74,100 municiones ocultas dentro de ocho motores de camión en la Administración de Aduanas de Haina Oriental, en Santo Domingo. Según la entidad, se trata del mayor decomiso de este tipo realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años.

El cargamento fue localizado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país. Los agentes detectaron que las municiones estaban escondidas en los motores, una modalidad que buscaba evitar los controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de ese material al territorio dominicano.

PUBLICIDAD

La DGA detalló que el decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y otras 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros. La suma de ambos lotes elevó la cantidad incautada a 74,100 unidades.

El cargamento fue detectado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país por la Administración de Aduanas de Haina Oriental. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))
El cargamento fue detectado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país por la Administración de Aduanas de Haina Oriental. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

El decomiso supera la incautación realizada en febrero de 2025

La institución señaló que el hallazgo supera el operativo efectuado en febrero de 2025, cuando fueron decomisadas 36,000 municiones. En aquella ocasión, las autoridades encontraron 20,000 cápsulas calibre 7,62 milímetros y 16,000 calibre 5.56 milímetros.

La diferencia entre ambos procedimientos es de 38,100 municiones. La cifra actual equivale a más del doble del cargamento detectado en el antecedente citado por la DGA.

La información oficial no presenta un listado completo de las incautaciones de municiones registradas desde 2022. Por esa razón, el señalamiento sobre la mayor operación de los últimos cuatro años corresponde al registro institucional expuesto por Aduanas.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana decomisó 74,100 municiones ocultas en ocho motores de camión en Haina Oriental, Santo Domingo. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))
La Dirección General de Aduanas de República Dominicana decomisó 74,100 municiones ocultas en ocho motores de camión en Haina Oriental, Santo Domingo. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

Nuevos mecanismos para ingresar ilícitos en la frontera

La forma en que el material fue ocultado constituye uno de los elementos centrales del caso. Las municiones estaban distribuidas en ocho motores de camión, de acuerdo con el reporte de la DGA.

El uso de piezas mecánicas como cobertura habría permitido que el cargamento se presentara como una importación de repuestos. Los controles aduaneros identificaron el contenido oculto antes de que pudiera continuar su traslado.

La entidad indicó que el operativo formó parte de sus tareas de inteligencia, evaluación de riesgos e inspección. El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la detección responde al fortalecimiento de los mecanismos aplicados para identificar nuevas formas de contrabando.

Arroyo sostuvo que las redes relacionadas con el comercio ilícito modifican sus métodos para intentar ingresar mercancías prohibidas o sometidas a controles especiales. En este caso, la operación permitió detectar municiones de dos calibres de uso frecuente.

La DGA informó que este decomiso de municiones en República Dominicana fue el mayor realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))
La DGA informó que este decomiso de municiones en República Dominicana fue el mayor realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

El Ministerio Público abrió una investigación tras el hallazgo

Luego del decomiso, la Dirección General de Aduanas entregó el caso al Ministerio Público. La investigación derivó en tres allanamientos simultáneos, realizados junto con los organismos correspondientes.

Las autoridades no informaron en la publicación sobre personas detenidas, el país de procedencia de las municiones, el destino previsto para el cargamento ni las identidades de los responsables de la operación de importación.

Tampoco se precisó el momento en que ocurrieron los allanamientos ni los resultados de esas diligencias. La información divulgada se limita a señalar que el proceso investigativo continúa bajo la coordinación del Ministerio Público.

La DGA afirmó que mantendrá sus operativos contra el contrabando y el ingreso irregular de mercancías. El caso queda bajo investigación mientras las autoridades determinan el origen, la ruta y los posibles responsables del traslado de las 74,100 municiones decomisadas en Haina Oriental.

Temas Relacionados

AduanasSanto DomingoContrabandoMunicionesRepública DominicanaDirección General de AduanasMinisterio PúblicoHaina Oriental

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los precios del trigo y aceite de soya suben más de 36% hasta agosto en República Dominicana

Los registros del Ministerio de Agricultura muestran que el trigo llegó a USD 330.98 por tonelada métrica y el aceite de soya a USD 1,519, en un contexto de alta dependencia dominicana de las importaciones

Los precios del trigo y aceite de soya suben más de 36% hasta agosto en República Dominicana

La Cámara Minera y Petrolera propone que el 5% de los aportes mineros tenga un mecanismo trazable en República Dominicana

La cámara plantea un esquema verificable para que una porción de los recursos llegue a las zonas de extracción, con gobernanza local, auditorías independientes, publicación de resultados y vigilancia ciudadana dentro de la modernización normativa

La Cámara Minera y Petrolera propone que el 5% de los aportes mineros tenga un mecanismo trazable en República Dominicana

Nicaragua cerró su embajada en Santo Domingo en medio de tensiones diplomáticas

La medida se conoció siete semanas después de que el Gobierno dominicano llamara a consultas a su representante en Managua. Aunque ambos países no han anunciado rompimiento de relaciones bilaterales

Nicaragua cerró su embajada en Santo Domingo en medio de tensiones diplomáticas

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías informaron que la intervención detectó bienes sin registro sanitario, trazabilidad fiscal o etiquetado en español

Autoridades dominicanas decomisan 5 mil medicamentos, estimulantes y bebidas alcohólicas en cuatro comercios chinos

Repatrian a 34 dominicanos tras ser interceptados en una embarcación precaria cerca de Puerto Rico

La Guardia Costera de EE. UU. concretó la repatriación de 34 dominicanos interceptados en una embarcación sobrecargada cerca de la costa de Aguadilla, Puerto Rico

Repatrian a 34 dominicanos tras ser interceptados en una embarcación precaria cerca de Puerto Rico

TECNO

Apple aumenta el precio del iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air: estos son sus nuevos costos

Apple aumenta el precio del iPhone 17, iPhone 17e y iPhone Air: estos son sus nuevos costos

Apple sube el precio del iPhone 17, iPhone 16 y iPhone Air en España: lo aumentos alcanzan los 350 euros

Un naufragio, tres días y recursos limitados: el juego gratuito de supervivencia disponible en Steam

Apple Reference Image: la función del iPhone 18 Pro contra las fotos con IA

Las células de tu cuerpo ‘hablan’ entre sí y una IA logró traducir su idioma

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

Más profundidad en las historias y matices solo vistos en los libros, la promesa del productor de la serie de Harry Potter

MUNDO

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas

Un inversor con más de 500.000 cartas de Pokemón explicó por qué cree que podrían ser la moneda de cambio tras un apocalipsis

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión

La inteligencia de Corea del Sur aseguró que la sucesora de Kim Jong-un tendría un hermano menor