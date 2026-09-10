Dirección General de Aduanas incautó 74,100 municiones ocultas en motores de camión que pretendían ingresar a República Dominicana

El decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros, según la Dirección General de Aduanas. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

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La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) informó sobre la incautación de 74,100 municiones ocultas dentro de ocho motores de camión en la Administración de Aduanas de Haina Oriental, en Santo Domingo. Según la entidad, se trata del mayor decomiso de este tipo realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años.

El cargamento fue localizado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país. Los agentes detectaron que las municiones estaban escondidas en los motores, una modalidad que buscaba evitar los controles aduaneros y facilitar el ingreso irregular de ese material al territorio dominicano.

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La DGA detalló que el decomiso incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y otras 9,680 cápsulas calibre 38 milímetros. La suma de ambos lotes elevó la cantidad incautada a 74,100 unidades.

El cargamento fue detectado durante labores de inspección y control de mercancías que ingresaban al país por la Administración de Aduanas de Haina Oriental. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

El decomiso supera la incautación realizada en febrero de 2025

La institución señaló que el hallazgo supera el operativo efectuado en febrero de 2025, cuando fueron decomisadas 36,000 municiones. En aquella ocasión, las autoridades encontraron 20,000 cápsulas calibre 7,62 milímetros y 16,000 calibre 5.56 milímetros.

La diferencia entre ambos procedimientos es de 38,100 municiones. La cifra actual equivale a más del doble del cargamento detectado en el antecedente citado por la DGA.

La información oficial no presenta un listado completo de las incautaciones de municiones registradas desde 2022. Por esa razón, el señalamiento sobre la mayor operación de los últimos cuatro años corresponde al registro institucional expuesto por Aduanas.

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La Dirección General de Aduanas de República Dominicana decomisó 74,100 municiones ocultas en ocho motores de camión en Haina Oriental, Santo Domingo. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

Nuevos mecanismos para ingresar ilícitos en la frontera

La forma en que el material fue ocultado constituye uno de los elementos centrales del caso. Las municiones estaban distribuidas en ocho motores de camión, de acuerdo con el reporte de la DGA.

El uso de piezas mecánicas como cobertura habría permitido que el cargamento se presentara como una importación de repuestos. Los controles aduaneros identificaron el contenido oculto antes de que pudiera continuar su traslado.

La entidad indicó que el operativo formó parte de sus tareas de inteligencia, evaluación de riesgos e inspección. El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, afirmó que la detección responde al fortalecimiento de los mecanismos aplicados para identificar nuevas formas de contrabando.

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Arroyo sostuvo que las redes relacionadas con el comercio ilícito modifican sus métodos para intentar ingresar mercancías prohibidas o sometidas a controles especiales. En este caso, la operación permitió detectar municiones de dos calibres de uso frecuente.

La DGA informó que este decomiso de municiones en República Dominicana fue el mayor realizado en una sola operación durante los últimos cuatro años. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas (DGA))

El Ministerio Público abrió una investigación tras el hallazgo

Luego del decomiso, la Dirección General de Aduanas entregó el caso al Ministerio Público. La investigación derivó en tres allanamientos simultáneos, realizados junto con los organismos correspondientes.

Las autoridades no informaron en la publicación sobre personas detenidas, el país de procedencia de las municiones, el destino previsto para el cargamento ni las identidades de los responsables de la operación de importación.

Tampoco se precisó el momento en que ocurrieron los allanamientos ni los resultados de esas diligencias. La información divulgada se limita a señalar que el proceso investigativo continúa bajo la coordinación del Ministerio Público.

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La DGA afirmó que mantendrá sus operativos contra el contrabando y el ingreso irregular de mercancías. El caso queda bajo investigación mientras las autoridades determinan el origen, la ruta y los posibles responsables del traslado de las 74,100 municiones decomisadas en Haina Oriental.