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Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

La presentación estuvo marcada por el debut del formato plegable, un dispositivo con pantallas interna y externa que amplía el espacio de uso y se suma a otras actualizaciones del ecosistema

El anuncio más esperado fue la llegada del primer equipo plegable de Apple, que acompañó una renovación general de sus productos con mejoras en cámaras, sensores, batería y funciones inteligentes
El anuncio más esperado fue la llegada del primer equipo plegable de Apple, que acompañó una renovación general de sus productos con mejoras en cámaras, sensores, batería y funciones inteligentes
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El Apple Event 2026 presentó el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, el primer teléfono plegable de la compañía, nuevos AirPods y una renovación del Apple Watch. La conferencia también fue la primera gran aparición de John Ternus como director ejecutivo de Apple, después de que Tim Cook le cediera el escenario tras la bienvenida inicial.

Infografía con imágenes del iPhone 18 Pro, texto de especificaciones, gráficos de batería, chip A20 Pro y cámara, con el logotipo de Infobae.
(Infografía Infobae)

La presentación confirmó buena parte de las filtraciones que circularon antes del evento. Apple puso el foco en funciones de inteligencia artificial, mejoras para cámaras, autonomía, salud y nuevos formatos de pantalla. El anuncio del iPhone Duo, el primer modelo plegable de la empresa, concentró la expectativa por tratarse de un ingreso tardío a una categoría donde ya compiten otros fabricantes.

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El iPhone 18 Pro incorpora el chip A20 Pro, una cámara principal de 48 megapíxeles y una autonomía de hasta 45 horas en la versión Max, con funciones de inteligencia artificial integradas - crédito Apple
El iPhone 18 Pro incorpora el chip A20 Pro, una cámara principal de 48 megapíxeles y una autonomía de hasta 45 horas en la versión Max, con funciones de inteligencia artificial integradas - crédito Apple

El iPhone 18 Pro llega con chip A20 Pro y nuevas cámaras

Los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max estarán disponibles en negro, blanco, azul glacial y borgoña. Ambos integrarán el chip A20 Pro, con una CPU de siete núcleos y un Neural Engine orientado a las funciones de inteligencia artificial del sistema.

Apple aseguró que el iPhone 18 Pro ofrecerá hasta 36 horas de batería, mientras que el Pro Max alcanzará hasta 45 horas. La compañía no detalló la capacidad de las baterías, pero indicó que los equipos podrán recuperar el 15% de carga en cinco minutos.

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La cámara principal tendrá un sensor de 48 megapíxeles y un sistema de apertura focal automática que se ajustará según la luz y la escena. Apple afirmó que esta mejora permitirá captar hasta un 50% más de luz. Las fotografías tomadas con los nuevos modelos incluirán una marca de agua para distinguirlas de imágenes creadas con IA.

Apple renovó su línea profesional con mejoras en fotografía, carga rápida y pantalla, mientras el iPhone 18 Pro y el Pro Max llegarán el 18 de septiembre desde 1.199 dólares - crédito Apple
Apple renovó su línea profesional con mejoras en fotografía, carga rápida y pantalla, mientras el iPhone 18 Pro y el Pro Max llegarán el 18 de septiembre desde 1.199 dólares - crédito Apple

La Isla Dinámica reducirá su tamaño y permitirá mostrar hasta tres aplicaciones o actividades en simultáneo. Siri AI mejorará su integración con correo, notas, cámara y asistente de voz. La herramienta estará disponible inicialmente en inglés y sumará español, alemán, francés y otros idiomas a partir de octubre.

El iPhone 18 Pro costará 1.199 dólares y el iPhone 18 Pro Max tendrá un precio de 1.299 dólares. Ambos saldrán a la venta el 18 de septiembre. Para Europa, los precios anunciados son 1.469 euros para el Pro y 1.619 euros para el Pro Max.

El iPhone Duo será el primer plegable de Apple

Apple confirmó el nombre de su primer modelo plegable: iPhone Duo. El dispositivo tendrá un formato similar al de un pasaporte, con una pantalla externa de 5,4 pulgadas y una pantalla interna de 7,6 pulgadas cuando esté abierto.

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El teléfono llegará en blanco y negro, con bordes de titanio, cámara interna oculta bajo el panel y un pliegue central que, según Apple, será prácticamente imperceptible. El sistema adaptará accesos a aplicaciones y ajustes a los laterales de la pantalla para facilitar el uso del formato desplegado.

El iPhone Duo incorporará una cámara principal de 48 megapíxeles, teleobjetivo con dos aumentos y grabación en 4K. Tendrá una autonomía de hasta 24 horas con la pantalla plegada y podrá recuperar el 50% de la batería en 20 minutos.

Su versión de 256 GB costará 1.999 dólares y estará disponible el 23 de octubre de 2026. El modelo utilizará Touch ID en lugar de Face ID y permitirá desbloquearse también mediante Apple Watch.

La empresa presentó su primera apuesta plegable con una pantalla desplegable y un diseño de mayor tamaño, junto con nuevas herramientas para fotografía, comunicación, actividad física y productividad - crédito Apple
La empresa presentó su primera apuesta plegable con una pantalla desplegable y un diseño de mayor tamaño, junto con nuevas herramientas para fotografía, comunicación, actividad física y productividad - crédito Apple

AirPods 5 incorporan traducción y mejor resistencia al agua

Los AirPods 5 sumarán traducción en tiempo real a texto al conversar con personas que hablen otro idioma. Apple también anunció mejoras en resistencia al agua, ajuste y componentes internos. Los auriculares podrán pedirse por adelantado y estarán disponibles desde el 18 de septiembre.

Infografía con texto informativo que ilustra unos auriculares AirPods 5 en su estuche y dos relojes Apple Watch.
(Infografía Infobae)

La versión estándar tendrá un precio de 129 dólares. El modelo con estuche de carga inalámbrica costará 149 dólares. La empresa también señaló que los AirPods incluirán controles de volumen mediante gestos y mayor capacidad de cancelación de ruido.

La nueva generación de Airpods incorpora traducción de conversaciones en tiempo real, controles de volumen mediante gestos, una mayor cancelación de ruido y resistencia al agua, con disponibilidad desde el 18 de septiembre de 2026 - crédito Apple
La nueva generación de Airpods incorpora traducción de conversaciones en tiempo real, controles de volumen mediante gestos, una mayor cancelación de ruido y resistencia al agua, con disponibilidad desde el 18 de septiembre de 2026 - crédito Apple

Apple Watch Series 12 amplía sus mediciones de salud

El Apple Watch Series 12 contará con un sensor más grande para registrar datos de ejercicio, recuperación, sueño, frecuencia cardíaca y oxigenación de la sangre. El reloj mostrará una edad de salud calculada a partir de esas mediciones y de los hábitos del usuario.

El Apple Watch Series 12 incorpora un sensor más grande para registrar el ejercicio, el sueño, la recuperación, la frecuencia cardíaca y la oxigenación de la sangre, además de calcular una estimación de la edad de salud - crédito Apple
El Apple Watch Series 12 incorpora un sensor más grande para registrar el ejercicio, el sueño, la recuperación, la frecuencia cardíaca y la oxigenación de la sangre, además de calcular una estimación de la edad de salud - crédito Apple

Apple también presentó una nueva versión del Apple Watch Ultra. La gama regular tendrá un precio de 399 dólares, mientras que el Ultra costará 799 dólares. Ambos estarán disponibles desde el 18 de septiembre.

El primer Apple Event dirigido por Ternus dejó una señal clara sobre la nueva etapa de la compañía. Apple mantiene su apuesta por renovar productos conocidos, pero el iPhone Duo muestra que también busca abrir espacio en formatos que hasta ahora había observado desde fuera.

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