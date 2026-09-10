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Antes del iPhone Duo: estas marcas ya habían apostado por los celulares plegables

Royole fue la primera en comercializar un celular plegable en 2018, seguida por Samsung, Huawei y Motorola durante 2019

El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)
El nuevo plegable de Apple es el iPhone más delgado de la compañía. (Apple)
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Apple finalmente ingresó al mercado de los teléfonos plegables con el lanzamiento del iPhone Duo, un dispositivo que llega después de casi una década de desarrollo y evolución de esta categoría. La compañía apuesta por un formato tipo libro, con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y un panel OLED interior de 7,6 pulgadas que aparece al desplegar el equipo.

La llegada de Apple ocurre cuando los teléfonos plegables ya dejaron de ser una tecnología experimental. Fabricantes como Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, OPPO, Vivo, Google y Honor llevan varios años desarrollando diferentes generaciones de estos dispositivos. Ahora, Apple busca competir en un segmento en el que sus principales rivales ya cuentan con experiencia acumulada.

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El iPhone Duo apuesta por un formato tipo libro

El nuevo teléfono plegable de Apple utiliza un diseño que permite emplearlo cerrado como un smartphone convencional y abrirlo para disponer de una superficie de pantalla considerablemente mayor.

El iPhone Duo fue presentado por Apple y busca competir en el mercado de los teléfonos plegables. REUTERS/Carlos Barria
El iPhone Duo fue presentado por Apple y busca competir en el mercado de los teléfonos plegables. REUTERS/Carlos Barria

El panel exterior de 5,4 pulgadas está pensado para las tareas habituales cuando el equipo permanece cerrado. Al desplegarlo, el usuario obtiene una pantalla OLED interior de 7,6 pulgadas, un espacio que puede resultar especialmente útil para consumir contenido, trabajar con varias aplicaciones o realizar tareas que requieren una superficie más amplia.

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La estrategia de Apple no consiste en crear un formato completamente desconocido, sino en adaptar una tecnología que sus competidores llevan años perfeccionando al ecosistema del iPhone.

Royole fue el primero en comercializar un teléfono plegable

La historia moderna de los smartphones plegables comenzó en 2018, cuando la empresa Royole presentó el FlexPai. El dispositivo es considerado el primer teléfono inteligente plegable comercial y demostró que era posible fabricar un equipo con una pantalla capaz de doblarse.

Aunque el FlexPai tenía un diseño voluminoso y estaba lejos del nivel de sofisticación de los teléfonos actuales, abrió el camino para que otros fabricantes exploraran esta tecnología.

Flexpai de Royale fue le primer teléfono plegable que llegó al mercado global.
Flexpai de Royale fue le primer teléfono plegable que llegó al mercado global. (Royole)

Un año después, la categoría recibió un impulso decisivo con la llegada de varios competidores importantes.

Samsung, Huawei y Motorola impulsaron la categoría

En 2019, Samsung presentó el Galaxy Fold, uno de los dispositivos que más contribuyó a popularizar los teléfonos plegables. Su propuesta utilizaba un formato similar al de un libro, con una pantalla interna de mayor tamaño.

Ese mismo año, Huawei presentó el Mate X, que adoptaba una estrategia diferente al colocar la pantalla flexible en el exterior del dispositivo cuando estaba plegado.

Motorola también entró en el mercado con una propuesta distinta. La compañía recuperó el nombre Razr y lo convirtió en un teléfono plegable de tipo concha, un formato que posteriormente sería adoptado por otros fabricantes.

El teléfono plegable de Samsung conocido como Galaxy Fold. (Samsung)
El teléfono plegable de Samsung conocido como Galaxy Fold. (Samsung)

Xiaomi, OPPO y Vivo ampliaron la competencia

La evolución continuó durante los siguientes años. En 2021, Xiaomi presentó el Mi Mix Fold, mientras que OPPO lanzó el Find N. Este último llamó la atención por reducir considerablemente la visibilidad del pliegue central de la pantalla, uno de los principales problemas de los primeros plegables.

En 2022, Vivo se sumó al segmento premium con el Vivo X Fold, ampliando todavía más la oferta de teléfonos con pantallas flexibles.

Estos fabricantes contribuyeron a mejorar aspectos como las bisagras, la resistencia de las pantallas, el grosor de los equipos y la integración del software.

Vivo X Fold. Foto: Vivo/dpa
Vivo X Fold. Foto: Vivo/dpa

Google y Honor llevaron los plegables a más mercados

Para 2023, los teléfonos plegables ya formaban una categoría consolidada dentro del mercado premium. Google presentó el Pixel Fold, mientras que Honor impulsó internacionalmente su familia Magic V.

La competencia permitió que los dispositivos fueran progresivamente más delgados y ligeros, al tiempo que los sistemas operativos incorporaron funciones específicas para aprovechar las pantallas grandes y el uso simultáneo de varias aplicaciones.

Parte trasera del HONOR Magic V. (foto: El Rincón de China)
HONOR impulso de teléfono plegable Magic V en 2023. (foto: El Rincón de China)

Apple llega al mercado de los teléfonos plegables para competir

Con el iPhone Duo, Apple entra en una categoría que sus competidores comenzaron a desarrollar años antes. La compañía tiene ahora el desafío de demostrar que puede ofrecer una experiencia suficientemente diferenciada frente a fabricantes que ya acumulan varias generaciones de teléfonos plegables.

La llegada del dispositivo también marca un cambio importante para Apple: por primera vez, la compañía incorpora oficialmente a su catálogo un teléfono capaz de transformar su tamaño de pantalla mediante un mecanismo flexible.

Después de años de rumores y expectativas, Apple ya no observa desde fuera la evolución de los plegables. El iPhone Duo representa su entrada en un mercado que otras compañías comenzaron a construir desde 2018.

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