Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

Zenwilliam Robson, de 25 años, fue detenido cerca de la residencia de Kris Jenner en Los Ángeles después de que un guardia de seguridad lo retuviera. (Captura de video)

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Un hombre de 25 años fue detenido el lunes 7 de septiembre cerca de la residencia de Kris Jenner en el área de Los Ángeles, luego de que un guardia de seguridad lo retuviera. El arrestado, identificado como Zenwilliam Robson, quedó acusado de un delito menor por ingreso indebido y negativa a abandonar propiedad privada, aunque los agentes lo detuvieron inicialmente bajo sospecha de acoso, según NBC Los Angeles.

El episodio ocurrió en una zona de las montañas de Santa Mónica, al noroeste de Los Ángeles, donde se ubica la propiedad de Jenner. De acuerdo con NBC Los Angeles, el personal de seguridad indicó a la policía que Robson había intentado contactarla en ocasiones anteriores. El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles intervino después de que el guardia mantuviera al hombre retenido.

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No se informó si Jenner estaba en la casa al momento de la detención ni si tuvo contacto con Robson. Page Six y Daily Mail señalaron que los representantes de la empresaria no respondieron las consultas de ambos medios. El caso tiene antecedentes en la familia Kardashian-Jenner, cuyos integrantes recurrieron a órdenes de restricción y otros mecanismos judiciales frente a episodios de presunto acoso.

¿Quién es Zenwilliam Robson, el hombre detenido cerca de la casa de Kris Jenner?

Zenwilliam Robson, de 25 años, fue identificado por NBC Los Angeles como la persona arrestada tras ser detenida por el equipo de seguridad cercano a la vivienda de Kris Jenner. La cobertura disponible no aporta información adicional sobre su ocupación, residencia, vínculo con Jenner ni antecedentes penales. Las autoridades tampoco difundieron una declaración atribuida a Robson.

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Según el reporte de NBC Los Angeles, el guardia de seguridad actuó el lunes por la noche y mantuvo retenido a Robson hasta la llegada de los agentes. La publicación no especificó cuánto tiempo permaneció el hombre en el lugar, cómo ingresó al área ni si portaba objetos que llamaran la atención de los custodios.

Daily Mail informó que el arresto se produjo en el sur de California y que funcionarios comunicaron a NBC que los agentes tomaron a Robson bajo custodia por sospecha de acoso. El medio británico no publicó documentos policiales ni judiciales que detallaran el relato presentado ante las autoridades.

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El caso de Kris Jenner quedó encuadrado por ahora en un cargo menor por ingreso indebido y negativa a abandonar propiedad privada. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

¿Qué cargos enfrenta el sospechoso detenido por el caso de Kris Jenner?

La acusación conocida hasta el momento se limita a un cargo menor por ingresar sin autorización y negarse a abandonar propiedad privada, de acuerdo con NBC Los Angeles. Esa calificación es distinta del motivo inicial informado para el arresto, que fue la sospecha de acoso. Las fuentes consultadas no indicaron que hubiera cargos por amenazas, agresión, daños materiales o ingreso a la vivienda.

La diferencia entre la detención y la imputación es relevante para el avance del expediente. Los agentes pueden arrestar a una persona bajo sospecha de un delito, pero la fiscalía puede presentar una acusación diferente tras revisar los antecedentes disponibles. NBC Los Angeles reportó el cargo menor, sin precisar si existía una investigación abierta sobre otras conductas atribuidas a Robson.

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Según Page Six, los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles arrestaron al hombre después de que el personal de seguridad alertara sobre su presencia. La publicación agregó que Robson habría sido detenido antes de alcanzar la propiedad de Jenner, un punto que también fue mencionado por TMZ, aunque este último medio citó fuentes propias y no difundió documentos oficiales.

¿El sospechoso llegó a entrar a la propiedad de Kris Jenner?

Page Six señaló que el hombre fue interceptado antes de llegar a la propiedad de Jenner, situada en las montañas de Santa Mónica. TMZ publicó una versión similar y sostuvo que el equipo de seguridad lo frenó en el vecindario.

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NBC Los Angeles ubicó la intervención “cerca” de la residencia, sin describir el límite exacto entre el área pública, el vecindario y el terreno privado. Esa precisión no aparece en los informes difundidos hasta ahora. Por ese motivo, la información confirmada se limita a que el guardia retuvo al sospechoso en las inmediaciones y que luego fue entregado a los agentes.

Daily Mail también indicó que el hombre fue detenido en una zona próxima a la vivienda. El medio señaló que no estaba claro si Jenner se encontraba en el domicilio. Ninguno de los artículos revisados informó sobre un encuentro entre la empresaria y Robson, ni sobre una declaración de ella ante los investigadores.

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El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles intervino tras la alerta del personal de seguridad de la vivienda de Kris Jenner. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Por qué la policía investigó un posible caso de acoso contra Kris Jenner?

El elemento que llevó a los agentes a considerar una posible conducta de acoso fueron los antecedentes relatados por el equipo de seguridad. Según NBC Los Angeles, los custodios dijeron a la policía que Robson había buscado contactar a Jenner en varias oportunidades previas. El medio no detalló cómo fueron esos intentos, en qué fechas ocurrieron ni si hubo comunicaciones directas.

Page Six reprodujo esa versión y afirmó que la seguridad informó a las autoridades sobre repetidos intentos de acercamiento. Sin embargo, la publicación tampoco aportó información sobre mensajes, llamadas, visitas anteriores o medidas de protección vigentes. La falta de esos datos limita el alcance de cualquier descripción sobre el supuesto patrón de conducta.

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De acuerdo con Daily Mail, los funcionarios consultados confirmaron que Robson fue puesto bajo custodia por sospecha de acoso antes de que se conociera la acusación menor. El medio informó que contactó al Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y a representantes de Jenner para solicitar comentarios adicionales, aunque no publicó una respuesta posterior de esas partes.

¿Cuándo debía comparecer Zenwilliam Robson ante la justicia de Los Ángeles?

Los registros de la cárcel citados por NBC Los Angeles indicaban que Robson tenía programada una comparecencia judicial para el miércoles 9 de septiembre. La cobertura no informó cuál fue el resultado de esa audiencia, si el acusado quedó en libertad, si pagó una fianza o si recibió instrucciones específicas de un juez.

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Page Six también hizo referencia a la audiencia prevista, pero no aportó novedades sobre una resolución. Hasta el momento de las publicaciones revisadas, no trascendieron declaraciones de la fiscalía, de la defensa de Robson ni del tribunal a cargo del expediente. Tampoco hubo información sobre una posible orden que le impida acercarse a Jenner o a su residencia.

El próximo dato relevante será la confirmación judicial de la acusación, la situación procesal del detenido y cualquier medida cautelar que adopte el tribunal. Según NBC Los Angeles, la imputación reportada corresponde a un delito menor, por lo que los pasos posteriores dependerán de la presentación de la fiscalía y de las decisiones que se tomen en sede judicial.

Hasta ahora no se informó si Kris Jenner estaba en la casa al momento de la detención ni si tuvo contacto con Zenwilliam Robson. (REUTERS/Danny Moloshok)

Qué antecedentes de acoso tuvo Kris Jenner antes de este arresto

El incidente de septiembre de 2026 no es el primer episodio de seguridad que involucró a Jenner. Daily Mail recordó que en 2017 obtuvo una orden de restricción contra Joshua Jacobs, un exguardia de seguridad. Según ese medio, Jacobs fue detenido cuando intentaba acceder a la comunidad cerrada donde Jenner residía en ese momento.

La publicación indicó que Jenner sostuvo, mediante sus representantes legales, que Jacobs había atravesado con su vehículo el acceso de la comunidad y había entrado en su propiedad durante la madrugada de mayo de 2017. Daily Mail añadió que, de acuerdo con esa presentación judicial, el hecho fue el tercero en pocos meses en el que el hombre intentaba llegar hasta ella.

Page Six mencionó además que Christina Elizabeth Bankston fue arrestada en 2016 por acusaciones de acoso electrónico contra Jenner. Daily Mail precisó que una acusación federal de agosto de 2016 sostuvo que Bankston ingresó a una cuenta en línea de la empresaria y le envió mensajes amenazantes y obscenos entre marzo y septiembre de 2014.

El expediente de Robson se encuentra en una etapa inicial y no hay información pública sobre una respuesta de Kris Jenner o de su equipo legal. Según NBC Los Angeles, la causa seguirá su curso a partir de la comparecencia judicial prevista, mientras las autoridades determinan si mantienen el cargo menor conocido o si surgen nuevos elementos en la investigación.