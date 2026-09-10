Cuba

La crisis económica alimenta la minería ilegal de oro en el oriente de Cuba

La extracción clandestina se multiplica en zonas rurales de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila, impulsada por la falta de opciones económicas y el precio del mineral, según un reportaje de Havana Times

La minería ilegal de oro en Cuba se expande en áreas rurales de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila por la falta de alternativas económicas./ (Havana Times)
La minería ilegal de oro en Cuba se expande en áreas rurales de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila por la falta de alternativas económicas./ (Havana Times)
Guardar

La falta de alternativas económicas y la expectativa de obtener ingresos rápidos empujan a decenas de personas a la minería ilegal de oro en Cuba, una actividad prohibida por el Estado que se extiende en áreas rurales de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. El fenómeno combina explotación clandestina, presión sobre recursos estratégicos, riesgos ambientales y episodios de violencia vinculados a la delincuencia.

Según un reportaje publicado por Havana Times, pequeños grupos de mineros excavan pozos en busca de vetas auríferas, pese a que la legislación cubana reserva la extracción de oro para proyectos autorizados. El metal es considerado un recurso estratégico y las licencias suelen concentrarse en compañías estatales o empresas extranjeras.

PUBLICIDAD

Uno de los focos está en Guáimaro, municipio del este de Camagüey, donde abundan los relatos de jóvenes que abandonaron actividades tradicionales para buscar oro. En una zona de fuerte tradición ganadera, palas, picos y zarandas reemplazaron en algunos casos al trabajo con ganado, cuyo control está sujeto a regulaciones estatales.

El principal incentivo es el valor del mineral. Un minero identificado como Jesús afirmó, según la Havana Times, que el gramo de oro refinado puede venderse por más de 60,000 pesos cubanos, una suma superior a 80 dólares. Incluso una jornada con una extracción menor puede dejar cerca de 3,000 pesos por trabajador.

PUBLICIDAD

Jesús, originario de Guantánamo y residente en Guáimaro desde hace tres años, forma parte de un grupo de cuatro personas que trabaja cerca del río Jobabo, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey. Antes había participado en explotaciones clandestinas en El Pilar, un campo del municipio avileño de Baraguá.

La legislación cubana prohíbe la extracción clandestina de oro y reserva ese recurso estratégico para proyectos autorizados. / (Havana Times)
La legislación cubana prohíbe la extracción clandestina de oro y reserva ese recurso estratégico para proyectos autorizados. / (Havana Times)

El antecedente de Ciego de Ávila expone la dimensión de la respuesta oficial. Jesús relató que perdió sus herramientas durante un operativo policial contra una mina que comenzaba a producir. Más de 300 personas fueron detenidas en aquella redada, que ocurrió antes de una visita del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, a la zona.

La presencia estatal no ha eliminado la actividad. Los grupos buscan sitios alejados y acuerdan con propietarios rurales el alquiler de terrenos. Algunos dueños exigen pagos en efectivo; otros reclaman una parte de la extracción. Son pactos informales, sin documentación ni mecanismos legales para exigir su cumplimiento.

Golden Hill concentra los proyectos formales en Las Tunas

Mientras la explotación artesanal se multiplica fuera de la ley, el principal proyecto establecido bajo la normativa vigente es Golden Hill, en el municipio tunero de Jobabo. Sus instalaciones comenzaron a operar a inicios de la década de 2010 como parte de un convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela.

El yacimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona donde trabajan grupos informales. La cercanía alimenta entre los mineros la expectativa de que existan reservas adicionales en los alrededores, aunque no hay información oficial que confirme la cantidad o calidad de los depósitos que buscan.

Durante una visita en 2023, La O Levy convocó a dialogar con comunidades de Ciego de Ávila y otras provincias del centro-oriente donde se detectaron yacimientos ilegales. El objetivo oficial era reducir esos episodios, preservar las reservas para su explotación regulada y aumentar los ingresos del país.

Imagen de referencia. Golden Hill, en Jobabo, es el principal proyecto formal de extracción de oro en Las Tunas bajo la normativa vigente. /(REUTERS/Leonhard Foeger)
Imagen de referencia. Golden Hill, en Jobabo, es el principal proyecto formal de extracción de oro en Las Tunas bajo la normativa vigente. /(REUTERS/Leonhard Foeger)

La cartera de oportunidades para inversión extranjera incluye decenas de proyectos ligados a la minería. Entre ellos figuran yacimientos de pórfidos de cobre y oro en Ciego de Ávila, una ampliación de Golden Hill para incorporar cobre y una propuesta para extraer sulfuros de oro en Florencia-Maclama, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey.

La delincuencia y el mercurio suman riesgos a la extracción clandestina

La ilegalidad deja a los mineros sin posibilidad de recurrir a la policía cuando sufren robos o agresiones. En Guáimaro, algunos grupos establecieron turnos nocturnos para vigilar las herramientas y el material extraído. En momentos de mayor tensión, los trabajadores permanecieron en parejas y con machetes o piedras para protegerse.

Un habitante citado por Havana Times sostuvo que el crecimiento de la actividad trajo conflictos, carreras de motos, consumo de alcohol y disputas en bares de la localidad. El escenario contrasta con las décadas de 1960 y 1970, cuando una explotación estatal de oro en Flor de María dejó viviendas, una guardería y obras de infraestructura antes de cerrar en los años 80 por el agotamiento de la veta.

También persiste el riesgo de contaminación. En el proceso artesanal, los mineros lavan y tamizan la tierra para obtener una mezcla a la que agregan mercurio, conocido localmente como azogue, para separar el oro. En zonas como Flor de María existen pozos vinculados al abastecimiento de agua y a infraestructura ganadera, por lo que una eventual filtración podría afectar recursos esenciales para Guáimaro.

Temas Relacionados

Minería ilegalCubaMercurioMinería

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Velas, flores y cantos, una espera en un hospital y un grito por una visa enmarcaron dos días de ruegos y reclamos en la isla, mientras la población intenta recuperar rutinas tras largas horas sin electricidad

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Cuba flexibiliza el sacrificio y la venta de ganado con una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura

La norma, publicada en la Gaceta Oficial No. 75 Ordinaria, deroga las restricciones vigentes desde 2021 y permite a ciertos productores acceder al autoconsumo y a destinos habilitados bajo controles sanitarios

Cuba flexibiliza el sacrificio y la venta de ganado con una nueva resolución del Ministerio de la Agricultura

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

Yomeidis Felicó Riverón escucha a diario el desahogo que no cabe en un diagnóstico. Un estudio en 415 adultos y el quiebre de las rutinas revelan el costo invisible de la crisis

Una médica cubana ve llegar lágrimas a la consulta: apagones de más de 24 horas, depresión severa y padres que esconden el hambre

El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

El aviso en Facebook no incluyó calendario ni protocolo durante la suspensión, y el tema vuelve a encender inquietudes por el estado de las especies en un contexto de cortes de servicios

El Parque Zoológico Nacional de Cuba cierra por tiempo indefinido a raíz de las fallas de agua y electricidad

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

El Ministerio de Salud Pública confirmó que toda compra externa deberá canalizarse por Medicuba o Farmacuba, en medio de una escasez que afecta al 69% del cuadro básico y limita la oferta nacional

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

TECNO

Apple Reference Image: la función del iPhone 18 Pro contra las fotos con IA

Apple Reference Image: la función del iPhone 18 Pro contra las fotos con IA

Las células de tu cuerpo ‘hablan’ entre sí y una IA logró traducir su idioma

Apple Intelligence ya tiene fecha de lanzamiento tras la presentación del iPhone 18 Pro y Duo

Antes del iPhone Duo: estas marcas ya habían apostado por los celulares plegables

Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

ENTRETENIMIENTO

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Billy Joel habla por primera vez de su cirugía cerebral tras el diagnóstico de hidrocefalia y cómo la música deterioró su salud

Sharon Stone confesó que lleva “bastante tiempo” de abstinencia sexual: “Quiero estar con alguien que realmente me importe”

Detienen a un hombre de 25 años cerca de la residencia de Kris Jenner: esto se sabe del caso que investiga la policía

Chris Rock y un pedido que ya emociona a los fans: “Necesito otra Madagascar, ¡ya es hora!”

Más profundidad en las historias y matices solo vistos en los libros, la promesa del productor de la serie de Harry Potter

MUNDO

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

El barril de petróleo WTI superó los 100 dólares tras la escalada en Medio Oriente

200 kilómetros de largo, 4,5 metros de altura, cámaras y sensores: así es la valla metálica que ha construido Finlandia en su frontera con Rusia para evitar amenazas híbridas

Un inversor con más de 500.000 cartas de Pokemón explicó por qué cree que podrían ser la moneda de cambio tras un apocalipsis

Argelia rompió relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la decisión

La inteligencia de Corea del Sur aseguró que la sucesora de Kim Jong-un tendría un hermano menor