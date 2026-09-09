Panamá

Panamá vuelve a evaluar la contratación de médicos especialistas extranjeros

La falta de personal en áreas críticas contrasta con las dificultades de profesionales nacionales para conseguir plazas de internado, residencia y empleo público.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cardiología, anestesiología y oncología figuran entre las especialidades con mayores dificultades de cobertura dentro del sistema público. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros volvió a la agenda del Gobierno panameño, una propuesta que ha sido planteada durante distintas administraciones, pero que enfrenta resistencia gremial y dificultades para concretarse.

El debate reaparece mientras profesionales formados en el país reclaman oportunidades laborales y residencias médicas.

PUBLICIDAD

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que el Ejecutivo analiza recurrir a personal foráneo si no logra cubrir con panameños las vacantes existentes en especialidades críticas. La prioridad, aseguró, será contratar nacionales antes de buscar candidatos fuera del país para fortalecer la atención en hospitales públicos.

“Realmente, médicos en Panamá hay suficiente cantidad de médicos generales. Especialistas hacen falta y tenemos que ver cómo cubrimos esa necesidad”, declaró Boyd. Entre las áreas con mayor escasez mencionó cardiología, anestesiología y oncología, disciplinas que requieren varios años adicionales de formación profesional.

El anuncio surgió después de una reunión con representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes inspeccionaron la instalación de un acelerador lineal destinado al tratamiento del cáncer.

PUBLICIDAD

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que los profesionales panameños tendrán prioridad antes de recurrir a candidatos del extranjero. Cortesía MINSA
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que los profesionales panameños tendrán prioridad antes de recurrir a candidatos del extranjero. Cortesía MINSA

La ampliación de la capacidad tecnológica obliga al sistema a disponer también de oncólogos, físicos médicos, radioterapeutas y personal entrenado para operar los nuevos servicios.

Sin embargo, la contratación internacional no es una idea nueva. En marzo de 2026, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social ya habían abierto una convocatoria para cubrir 71 plazas críticas, permitiendo la participación de extranjeros cuando no existieran postulantes nacionales. Los interesados debían entregar sus credenciales para verificar formación, experiencia e idoneidad.

El problema tampoco comenzó con el actual Gobierno. La Ley 69 de 2013 autorizó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a contratar profesionales y técnicos extranjeros en áreas deficitarias, bajo determinadas condiciones. Su aplicación ha tropezado con cuestionamientos relacionados con la idoneidad, la equiparación académica y la protección del empleo para los panameños.

Durante la pandemia, en 2020, el Gobierno consideró traer especialistas ante la presión que soportaban los hospitales. La propuesta provocó el rechazo de organizaciones médicas, que exigieron comprobar primero la disponibilidad de profesionales nacionales. El plan fue inicialmente pausado, aunque posteriormente Panamá contrató personal cubano para reforzar la respuesta contra la COVID-19.

Aquella controversia dejó una discusión que continúa vigente: traer especialistas puede cubrir una urgencia inmediata, pero no corrige las fallas de planificación, formación y distribución. Los gremios sostienen que antes de acudir al exterior deben ofrecerse nombramientos, estabilidad y condiciones adecuadas a quienes ya poseen idoneidad en Panamá.

Un paciente sobre una camilla cubierta con una manta morada ingresa al anillo de un tomógrafo Canon junto a dos profesionales de la salud
La instalación de nuevos equipos para tratar el cáncer requiere personal capacitado para operarlos y atender a los pacientes. Archivo

La magnitud del déficit tampoco cuenta con una cifra oficial única y actualizada. Se ha estimado que faltan entre 3.000 y 4.000 médicos, entre generales y especialistas. El cálculo parte de una necesidad de entre 11.000 y 12.000 profesionales frente a unos 7.400 disponibles.

La estimación, sin embargo, no significa que todas esas personas puedan ser contratadas inmediatamente. El déficit incluye desigualdades territoriales y necesidades acumuladas, mientras la creación de plazas depende del presupuesto público. De esa manera, un médico puede estar disponible para trabajar y, al mismo tiempo, existir una comunidad donde la atención sanitaria continúa incompleta.

Esa contradicción también se observa en la formación. Más de 200 aspirantes aprobados quedaron sin plazas para realizar su internado médico, mientras las oportunidades de residencia para especializarse se han reducido. Sin suficientes cupos de entrenamiento, el país gradúa médicos generales, pero limita el camino que les permitiría convertirse en los especialistas que el sistema necesita.

La escasez tampoco está distribuida de manera uniforme. Las áreas urbanas concentran buena parte del recurso humano, mientras hospitales del interior y regiones de difícil acceso tienen mayores problemas para atraer y retener personal especializado. La falta de equipos, vivienda, incentivos, estabilidad familiar y posibilidades de desarrollo profesional condiciona la aceptación de plazas alejadas de la capital.

Médico con bata blanca y guantes ajusta una bolsa de suero en un soporte metálico junto a un paciente acostado en una cama de hospital.
La falta de plazas para internados y residencias limita la formación de los especialistas requeridos por los hospitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Boyd reconoció que el fenómeno trasciende a Panamá. Representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica le señalaron que la falta de especialistas afecta a toda América Latina, lo que también complica la contratación en el exterior: los países buscan perfiles similares y compiten por profesionales con experiencia en áreas de alta complejidad asistencial.

La regionalización de oncología aumentará esa demanda. El Ministerio proyecta brindar cobertura desde Bugaba para Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas, además de extender posteriormente los servicios hacia las provincias centrales.

Instalar equipos fuera de la capital será insuficiente si cada centro no cuenta con personal capaz de atender pacientes y mantener operativa la tecnología.

Por eso, la discusión no puede reducirse a escoger entre médicos panameños o extranjeros. Una respuesta sostenible exige determinar cuántos profesionales hacen falta, en cuáles especialidades y en qué regiones, además de abrir plazas, ampliar residencias y ofrecer incentivos. La contratación externa podría resolver vacantes puntuales, pero no sustituye una política permanente de formación y retención.

Tres hombres con vestimenta médica azul y batas blancas están sentados en sillas de madera con la cabeza inclinada hacia el suelo.
Los gremios médicos sostienen que primero deben agotarse las posibilidades de contratación del personal disponible en el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno deberá demostrar primero qué puestos permanecen desocupados después de convocar a profesionales nacionales y cuáles requisitos aplicará a los candidatos extranjeros. Sin esa información, la propuesta corre el riesgo de repetir debates anteriores: anuncios de emergencia, oposición de los gremios y pocas soluciones duraderas para pacientes que continúan esperando una consulta o procedimiento especializado.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMédicos extranjerosMedicinaMinisterio de SaludMinsaEspecialistas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá vigila un barco de 200 metros afectado por un incendio durante su recorrido entre China y Ecuador

La Autoridad Marítima supervisa las maniobras realizadas sobre el Min Jiang Kou, que continúa sin electricidad mientras se investiga el calentamiento de sus cubiertas.

Panamá vigila un barco de 200 metros afectado por un incendio durante su recorrido entre China y Ecuador

Compañía británica instalará centro logístico en Panamá para reforzar abastecimiento en Centroamérica y el Caribe

La empresa considera que el país se consolidó como un punto de referencia para el comercio y la distribución en la región

Compañía británica instalará centro logístico en Panamá para reforzar abastecimiento en Centroamérica y el Caribe

Panamá autoriza la creación de dos nuevas zonas francas

El régimen especial generó en 2025 ingresos por $203,2 millones para el país y empleo directo para más de 1.000 panameños, según las autoridades

Panamá autoriza la creación de dos nuevas zonas francas

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

El régimen de Xi Jinping emitió una queja por la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario” y amenazó a legisladores panameños.

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Gobierno panameño autoriza subsidio temporal para evitar incremento de la tarifa eléctrica

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos aprobó las tarifas que corresponden al período comprendido entre septiembre y diciembre de este año

Gobierno panameño autoriza subsidio temporal para evitar incremento de la tarifa eléctrica

TECNO

iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los nuevos celulares de Apple

iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los nuevos celulares de Apple

GPT-6 Astra de OpenAI ya está disponible en Amazon Bedrock

iPhone 18 debuta con Siri IA, pero habrá que esperar a octubre de 2026 para tenerla en español

Ver Copa Libertadores y Sudamericana por Futbol Libre o Roja Directa: por qué es peligroso

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

ENTRETENIMIENTO

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

Leah Shutkever recupera el récord mundial por comer un burrito en solo 30 segundos

¿Se acaba Jimmy Kimmel Live!? ABC responde a los rumores sobre su futuro

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

MUNDO

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Consejo de Europa alerta sobre el deterioro continuado de los derechos humanos en los territorios ocupados de Ucrania