Costa Rica

Laura Fernández descarta intervenir el dólar ante preocupación de exportadores: “No voy a manosear artificialmente el tipo de cambio”

La mandataria defendió la autonomía del Banco Central de Costa Rica y rechazó modificar el valor de la divisa para favorecer a determinados sectores productivos, al tiempo que puso sobre la mesa el beneficio que un dólar más barato representa para las familias endeudadas en esa moneda.

La presidenta Laura Fernández aseguró que su administración respetará la autonomía del Banco Central de Costa Rica en las decisiones relacionadas con el tipo de cambio.
La presidenta Laura Fernández aseguró que su administración respetará la autonomía del Banco Central de Costa Rica en las decisiones relacionadas con el tipo de cambio.
Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó que su gobierno vaya a intervenir para modificar artificialmente el tipo de cambio del dólar, pese a las preocupaciones expresadas por sectores vinculados con las exportaciones, el turismo, las zonas francas y otras actividades que generan una parte importante de sus ingresos en moneda estadounidense.

El tema surgió durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles, cuando un periodista consultó a la mandataria por el impacto que estaría teniendo el comportamiento del dólar sobre industrias como zonas francas y multinacionales, turismo y hotelería, dispositivos médicos y manufactura, agricultura de exportación, tecnología y servicios de outsourcing.

PUBLICIDAD

Fernández rechazó de entrada la premisa de que todos estos sectores estén registrando un deterioro y utilizó indicadores del mercado laboral, el turismo y la inversión extranjera directa para defender el desempeño de la economía costarricense.

Según indicó la presidenta, la última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra que 42,695 personas se incorporaron recientemente a la fuerza de trabajo. También hizo referencia al crecimiento del turismo presentado por su gobierno una semana antes y a datos de PROCOMER sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa.

Sin embargo, el punto central de su respuesta estuvo dirigido a dejar claro que el Poder Ejecutivo no intentará empujar el dólar hacia un nivel determinado.

PUBLICIDAD

“Mientras yo sea presidente de la República, el tipo de cambio, que es un precio que se paga por un dólar y que lo determinan las condiciones de la economía, mientras yo sea presidente, número uno, no voy a manosear artificialmente el tipo de cambio”, afirmó Fernández.

La presidenta insistió en que las decisiones relacionadas con la política monetaria corresponden al Banco Central de Costa Rica (BCCR), institución que, recordó, cuenta con autonomía.

Fernández incluso utilizó un ejemplo para rechazar la idea de que desde Casa Presidencial se pueda llamar al presidente del Banco Central, Roger Madrigal, para solicitarle que lleve el dólar hasta un precio determinado.

“Mucha gente cree que yo llamo, agarro aquí el teléfono y llamo a don Roger Madrigal, el presidente del Banco Central, y le digo: ‘Don Roger, viera que yo hoy amanecí con ganas de que el tipo de cambio esté en seiscientos pesos’”, expresó.

La mandataria aseguró que ese tipo de intervención no ocurrirá durante su administración y cuestionó prácticas del pasado que, según sostuvo, permitieron que personas cercanas al poder político se beneficiaran de movimientos en el valor de la moneda.

“Esto de las llamaditas para poner el precio que le conviene a unos y a otros allegados al Gobierno, eso aquí ya no existe”, sostuvo, antes de reiterar que respetará las decisiones de política monetaria adoptadas por el Banco Central.

La presidenta Laura Fernández aseguró que su administración respetará la autonomía del Banco Central de Costa Rica en las decisiones relacionadas con el tipo de cambio. REUTERS/Juan Carlos Ulate
La presidenta Laura Fernández aseguró que su administración respetará la autonomía del Banco Central de Costa Rica en las decisiones relacionadas con el tipo de cambio. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Exportadores frente a familias endeudadas en dólares

Fernández también introdujo otro elemento en el debate: el efecto que el tipo de cambio tiene sobre los hogares costarricenses que mantienen préstamos denominados en dólares.

“Cuando el tipo de cambio estaba muy caro, ninguna de esas industrias y ninguna de esas empresas alzó la voz en defensa de las familias costarricenses que deben el carro, que deben la casa en dólares”, declaró.

Con esa comparación, Fernández rechazó que el Gobierno deba escoger un nivel del dólar en función de las necesidades de una actividad económica específica.

“No me ponga a mí en una encrucijada de ver si beneficio a exportadores y empresarios o a las familias costarricenses que tienen deudas en dólares. Ahí vamos a respetar la autonomía del Banco Central”, sentenció.

La discusión sobre el tipo de cambio ha cobrado relevancia para actividades que reciben ingresos en dólares, pero deben afrontar una parte de sus costos —como salarios y servicios locales— en colones.

La mandataria también señaló que existen metas de inflación contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo y mencionó un objetivo de alrededor del 2%, al considerar que el cumplimiento de esas metas contribuiría a mantener al país en una senda de estabilidad.

Fernández contrapuso las preocupaciones de los exportadores con la situación de las familias costarricenses que mantienen préstamos para vivienda o vehículos denominados en dólares. EFE/Jeffrey Arguedas
Fernández contrapuso las preocupaciones de los exportadores con la situación de las familias costarricenses que mantienen préstamos para vivienda o vehículos denominados en dólares. EFE/Jeffrey Arguedas

La posición expresada por Fernández deja así una señal directa para exportadores, empresas multinacionales y otras actividades sensibles al precio del dólar: su administración no promoverá una intervención del tipo de cambio con el objetivo de llevar la moneda estadounidense a un valor considerado más favorable para esos sectores.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca presentar el comportamiento del mercado laboral como evidencia de que la apreciación del colón no se ha traducido, hasta ahora, en el escenario generalizado de pérdida de empleo planteado durante la pregunta.

Fernández retomó precisamente ese argumento en su mensaje final, cuando aseguró que Costa Rica mantiene una tasa de desempleo de 6.7%, que existen cerca de 40,000 personas ocupadas más que un año atrás.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezBanco Central de Costa Ricadólar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño eleva las temperaturas en Costa Rica y expertos advierten por mayor riesgo de deterioro de alimentos

El calor acelera la reproducción de microorganismos y reduce la vida útil de productos frescos, por lo que especialistas recomiendan extremar las medidas de refrigeración y manipulación en los hogares.

El Niño eleva las temperaturas en Costa Rica y expertos advierten por mayor riesgo de deterioro de alimentos

Costa Rica cerró agosto con 425 muertes en carretera: motociclistas concentran el 58% de las víctimas

La mortalidad vial mostró una reducción entre mayo y agosto frente a los primeros cuatro meses del año, aunque las autoridades advierten que la velocidad sigue siendo la conducta que más vidas cobra.

Costa Rica cerró agosto con 425 muertes en carretera: motociclistas concentran el 58% de las víctimas

Aeropuerto Juan Santamaría estrena eGates biométricos para agilizar el ingreso de pasajeros a Costa Rica

Los nuevos controles automatizados comenzaron a operar este 8 de septiembre y permitirán procesar hasta 720 pasajeros adicionales por hora en el área de llegadas internacionales.

Aeropuerto Juan Santamaría estrena eGates biométricos para agilizar el ingreso de pasajeros a Costa Rica

Costa Rica rompe una década de caídas en PISA y mejora 13 puntos en Ciencias

El país logró su primera mejora estadísticamente significativa en Ciencias entre dos ciclos consecutivos de PISA, mientras sostuvo sus resultados en Lectura y Matemáticas pese al retroceso observado en buena parte de la OCDE.

Costa Rica rompe una década de caídas en PISA y mejora 13 puntos en Ciencias

Costa Rica empieza a cobrar 13% de impuestos a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales

La actualización del Ministerio de Hacienda incorpora nuevos servicios de inteligencia artificial, turismo, videojuegos y otras plataformas digitales al esquema tributario que rige para proveedores extranjeros consumidos desde Costa Rica.

Costa Rica empieza a cobrar 13% de impuestos a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales

TECNO

iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los nuevos celulares de Apple

iPhone 18 Pro vs. iPhone 18 Pro Max: en qué se diferencian los nuevos celulares de Apple

GPT-6 Astra de OpenAI ya está disponible en Amazon Bedrock

iPhone 18 debuta con Siri IA, pero habrá que esperar a octubre de 2026 para tenerla en español

Ver Copa Libertadores y Sudamericana por Futbol Libre o Roja Directa: por qué es peligroso

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

ENTRETENIMIENTO

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

Leah Shutkever recupera el récord mundial por comer un burrito en solo 30 segundos

¿Se acaba Jimmy Kimmel Live!? ABC responde a los rumores sobre su futuro

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

MUNDO

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

La Cumbre Espacial Internacional abrió en París con 5.000 millones de euros en acuerdos

Tras casi 90 años ausente, capturaron dos atunes rojos en las costas de Inglaterra

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Consejo de Europa alerta sobre el deterioro continuado de los derechos humanos en los territorios ocupados de Ucrania