Ver Copa Libertadores y Sudamericana por Futbol Libre o Roja Directa: por qué es peligroso

La fragmentación de los derechos de transmisión impulsa a parte del público a buscar emisiones no autorizadas de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. (Reuters)

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Los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana movilizan a millones de espectadores en la región. Debido a la fragmentación de los derechos de transmisión y al costo de las suscripciones, un sector del público recurre a motores de búsqueda para acceder a emisiones no autorizadas. La búsqueda de términos como “Futbol Libre” o “Roja Directa” expone a los usuarios a diversos riesgos de ciberseguridad que trascienden la simple infracción de derechos de autor.

El negocio detrás de la piratería

El principal error de los usuarios es creer que los creadores de estas plataformas actúan impulsados por el amor al deporte o la democratización del entretenimiento. Mantener servidores con la capacidad técnica de soportar la transmisión de video en vivo para cientos de miles de espectadores simultáneos durante un partido definitorio de la Copa Libertadores requiere una inversión de infraestructura monumental.

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Para financiar estos servidores y generar márgenes de ganancia multimillonarios, los administradores de Roja Directa, Futbol Libre y sitios similares han convertido a los propios visitantes en su principal producto, comercializando su seguridad digital a través de una práctica conocida en ciberseguridad como malvertising o publicidad maliciosa.

Botones de reproducción falsos y ventanas emergentes camufladas buscan que el usuario active descargas de archivos maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Botones falsos y descargas silenciosas

La amenaza más directa e inmediata en estas páginas se encuentra ingeniosamente camuflada dentro del propio reproductor de video. Cuando el usuario intenta sintonizar un encuentro decisivo de la Copa Sudamericana, se enfrenta a una verdadera carrera de obstáculos digitales. La pantalla suele estar cubierta por capas invisibles y botones de reproducción falsos.

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Incluso la clásica y pequeña “X” que aparece para cerrar una ventana emergente suele ser una trampa. Al hacer clic en cualquier parte de la pantalla, el visitante activa comandos ocultos que fuerzan la apertura de múltiples pestañas y, en el peor de los escenarios, inician la descarga silenciosa de archivos ejecutables maliciosos, troyanos o programas espía directamente en el disco duro de la computadora o en la memoria del teléfono celular.

Minería de criptomonedas

Más allá del riesgo de las descargas fraudulentas, existe un peligro aún más silencioso que no requiere que el usuario instale absolutamente nada: el secuestro de recursos o cryptojacking. Diversos portales de piratería deportiva insertan complejos códigos informáticos en la arquitectura de su sitio web para tomar el control remoto del procesador y la tarjeta gráfica del dispositivo del visitante.

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El uso intensivo de los recursos del equipo durante la transmisión ilegal provoca sobrecalentamiento y pérdida de rendimiento en computadoras y celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el hincha pasa más de noventa minutos concentrado viendo el desarrollo del partido, la página web está exprimiendo al máximo los componentes de su equipo para minar criptomonedas a favor de los piratas informáticos. Este abuso de los recursos técnicos explica por qué las computadoras se sobrecalientan bruscamente, los ventiladores suenan a su máxima potencia, las baterías de los móviles se drenan en cuestión de minutos y el sistema operativo en general sufre una lentitud extrema que a largo plazo degrada la vida útil del hardware.

Del robo de contraseñas al fraude bancario

Una vez que las defensas del dispositivo han sido vulneradas mediante estas trampas, las consecuencias trascienden el ámbito tecnológico y escalan hacia el fraude financiero.

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Los programas espía instalados desde estas plataformas están diseñados específicamente para registrar cada pulsación del teclado, interceptando credenciales de acceso, contraseñas de correos electrónicos corporativos, perfiles de redes sociales y, sobre todo, los datos de acceso a las aplicaciones bancarias.

Los programas espía instalados a través de estas plataformas pueden capturar contraseñas y datos de acceso a cuentas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como un simple intento de evitar el pago de una suscripción mensual para ver los cuartos de final o la final de un torneo continental, puede desencadenar el robo de identidad y el vaciado completo de una cuenta bancaria en cuestión de horas.

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La seguridad de las transmisiones oficiales

Para evitar por completo esta cadena de vulnerabilidades, la única recomendación técnica viable es la utilización de los canales oficiales. A lo largo del continente, los torneos organizados por la CONMEBOL se distribuyen a través de cadenas legítimas como ESPN, plataformas digitales como Disney+ o Paramount+, y operadoras de televisión por cable certificadas.

Aunque el acceso a estas alternativas requiere un pago legítimo, garantizan transmisiones en alta definición, sin cortes abruptos, libres de publicidad invasiva y, lo más importante, dentro de un entorno digital completamente blindado.

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