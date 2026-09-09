iPhone 18 debuta con Siri IA, pero habrá que esperar a octubre de 2026 para tenerla en español

Durante la WWDC26, Apple ya había mostrado los avances del asistente. (Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

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Apple presentó durante el Apple Event 2026 la nueva versión de Siri potenciada con inteligencia artificial, que incorporará las funciones de Apple Intelligence y estará disponible en español. La compañía confirmó que esta actualización llegará en octubre de 2026 junto al lanzamiento del iPhone 18, aunque el asistente arrancará en fase beta y algunas de sus capacidades variarán según el idioma, el dispositivo y la región del usuario.

La confirmación despejó una de las dudas más consultadas por los usuarios de habla hispana desde que Apple mostró por primera vez esta renovación en la WWDC26, celebrada en junio.

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En aquella oportunidad, la empresa había adelantado una Siri capaz de comprender mejor el contexto de las conversaciones y de interactuar con distintas aplicaciones, sin precisar todavía en qué idiomas estaría disponible.

Nuevas capacidades de Siri AI con Apple Intelligence: la interacción entre el contexto personal y la conciencia sobre la pantalla / cámara en tiempo real. (Captura Apple Event)

Cuándo llega Siri con inteligencia artificial en español

La nueva Siri con inteligencia artificial en español estará disponible a partir de octubre de 2026, según confirmó Apple en el marco del Apple Event 2026. La compañía aclaró que el lanzamiento se hará en formato beta, por lo que algunas funciones podrían no estar completas desde el primer momento.

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Esta fecha responde a la hoja de ruta que la empresa había trazado meses atrás. Durante la WWDC26, Apple ya había mostrado los avances del asistente, aunque sin confirmar el soporte para español ni una fecha exacta de disponibilidad.

Con el anuncio hecho en el evento de presentación del iPhone 18, la compañía cerró esa incógnita: el español forma parte de la lista de idiomas compatibles con esta nueva etapa de Siri, impulsada por Apple Intelligence.

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Apple también advirtió que la experiencia final puede presentar diferencias según el país y el equipo en el que se utilice, ya que no todas las funciones se despliegan de manera uniforme en cada mercado desde el lanzamiento inicial.

Siri resume de forma proactiva que la mamá del usuario le envió un correo con las recetas de pastel de durazno y merengue de limón de la abuela. (Captura Apple Event)

Qué funciones incorpora la nueva Siri con Apple Intelligence

La renovación de Siri apunta a superar el funcionamiento tradicional del asistente para ofrecer respuestas más completas y ejecutar tareas que requieren entender mejor la actividad del usuario. Apple detalló varias capacidades nuevas durante la presentación.

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Entre ellas se destaca la posibilidad de entender el contexto personal: el asistente podrá buscar información dentro de mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos almacenados en el dispositivo. También podrá responder preguntas sobre lo que aparece en pantalla en ese momento, analizando el contenido visualizado por el usuario.

Otra de las funciones permitirá realizar acciones entre aplicaciones, de manera que Siri pueda ejecutar tareas utilizando distintas apps y llevar adelante procesos directamente dentro del sistema operativo. A esto se suma el acceso a información actualizada de la web, pensado para resolver consultas que requieren datos recientes.

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La imagen expone la lista oficial de los 15 idiomas que integran el ecosistema de Apple Intelligence, destacando el icono luminoso del motor de IA a la izquierda. (Captura Apple Event)

La nueva versión también incorpora la posibilidad de mantener conversaciones más naturales, con la opción de retomar una interacción anterior sin perder el hilo. Una aplicación específica de Siri permitirá, además, sincronizar el historial de conversaciones entre distintos dispositivos a través de iCloud.

Apple sumó capacidades vinculadas a la escritura: el asistente podrá generar borradores, modificar textos y sugerir mejoras de redacción. En paralelo, la compañía mostró avances en el dictado por voz, con mayor precisión para convertir el habla en texto e incorporación automática de puntuación y formato.

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Qué iPhone serían compatibles con Siri IA

Las nuevas funciones de Siri con inteligencia artificial funcionarán en los equipos compatibles con Apple Intelligence. La lista de iPhone habilitados quedaría conformada por los siguientes modelos:

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se empezarán a vender desde el 18 de setiembre. (Apple)

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

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La compatibilidad de Apple Intelligence no se limita a los teléfonos de la marca. La tecnología también funciona en determinados modelos de iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro, aunque Apple no detalló durante el evento la lista completa de esos dispositivos habilitados.