Política

El ex River Oscar Ahumada renunció a La Libertad Avanza: “Zárate necesita planificación y transparencia”

Apenas seis meses después de presentarse como candidato del partido libertario en el distrito bonaerense, el exfutbolista anunció su salida tras diferencias internas

El ex River Plate Oscar Ahumada se sumó a la Libertad Avanza
Oscar Ahumada anunció su salida de La Libertad Avanza, partido al que se había sumado dos meses antes como carta para la Intendencia de Zárate en 2027
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Oscar Ahumada, el exmediocampista de River Plate que se había afiliado a La Libertad Avanza (LLA) con la intención de disputar la Intendencia de Zárate en 2027, anunció su salida del partido apenas seis meses después de su incorporación. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expuso las razones de su decisión y adelantó que continuará su actividad política de forma independiente.

La renuncia de Ahumada se conoció en un clima de tensión interna dentro de LLA en el Partido de Zárate. Según consignó el medio local Informe Norte, desde hacía días circulaban versiones que indicaban que distintos sectores del espacio querían apartarlo de la conducción local del partido. Antes de que eso ocurriera, el propio exfutbolista tomó la iniciativa y confirmó públicamente su alejamiento.

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El trasfondo de la ruptura tiene un nombre concreto: el proyecto N.º 205 sobre el desarrollo de la Costanera de Zárate, impulsado por el intendente Marcelo Matzkin. Los concejales de LLA resolvieron votar en contra de esa iniciativa, una postura que profundizó diferencias que, al parecer, ya venían acumulándose desde antes dentro del espacio local. Ese habría sido el detonante que terminó de fracturar la relación.

Ahumada supo tener dos etapas en River. La primera entre el 2002 y el 2004, mientras que regresó en 2005 hasta el 2010
Ahumada supo tener dos etapas en River. La primera entre el 2002 y el 2004, mientras que regresó en 2005 hasta el 2010

En su comunicado, Ahumada no mencionó nombres propios ni formuló acusaciones directas. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate. Es una decisión meditada, tomada con respeto, serenidad y coherencia personal”, escribió el comunicado que circuló en sus redes. Y agregó: “Escuchar, reconocer diferencias y tomar decisiones a tiempo también es una forma de responsabilidad”.

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Mientras que el ex futbolista apuntó directamente a la forma en que el municipio gestiona cuestiones de largo aliento, en particular las que involucran el patrimonio colectivo y el desarrollo urbano de la ciudad. “Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano”, advirtió. En ese mismo párrafo reclamó “información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones”, y mencionó de forma específica al Colegio de Arquitectos, que también había tomado posición pública sobre el tema.

El contraste con el entusiasmo de su llegada resultó notorio. En marzo de 2026, Sebastián Pareja, diputado nacional por LLA, había presentado a Ahumada junto a Daiana Hergert como parte del armado del partido en Zárate. En ese momento, el exjugador había hablado de trabajar en seguridad, salud y educación e, incluso, había justificado su incorporación destacando la visión “disruptiva” del presidente Javier Milei y su identificación con las ideas del partido.

El ex River Oscar Ahumada renunció a La Libertad Avanza: "Zarate necesita planificación y transparencia"
Tras confirmar su alejamiento del partido, Ahumada aclaró que no abandona la política y que trabajará en una alternativa junto a profesionales y vecinos de Zárate, Lima y Escalada

Sin embargo, en su comunicado, el volante que supo estar en una de las épocas más complicadas del Millonario no se limitó al plano partidario: extendió su diagnóstico a la situación de Zárate en términos más amplios. “Nuestra ciudad está abandonada: se ve en el centro y en los barrios, en la falta de servicios y en los innumerables problemas cotidianos que enfrentan los vecinos”, escribió, en uno de los pasajes más duros del texto. También deslizó una referencia a un clima que, a su entender, desalienta la participación ciudadana: “No podemos resignarnos a vivir en una sociedad dominada por el miedo, donde involucrarse signifique sentirse presionado, atemorizado o amenazado”.

Ahumada también mencionó el impacto que tiene la situación local sobre el sector productivo. A su criterio, hoy en Zárate “el emprendedor quiere irse” y “el comerciante no quiere abrir un local”, y trazó como objetivo que los desarrolladores puedan “construir nuevos barrios con transparencia, reglas claras y trámites ágiles”. Según el comunicado, eso “hoy no sucede en Zárate”.

Pese al tono crítico, Ahumada fue claro en un punto: su salida de LLA no implica un retiro de la actividad política. Por el contrario, la presentó como el inicio de una nueva etapa. “Comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa”, sostuvo, y aclaró que seguirá acompañado de “profesionales, vecinos y personas que comparten el mismo amor” por la ciudad.

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