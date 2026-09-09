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Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

Los exparticipantes del reality, a tres meses de comenzar su romance en la casa, comunicaron su ruptura en las redes

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Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)
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Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero confirmaron su separación en sus cuentas de Instagram, después de tres meses de relación que habían comenzado dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. La historia entre ambos nació durante la edición actual del reality y continuó fuera de la casa, donde incluso volvieron a mostrarse juntos hace dos semanas en una boda ficticia.

Los dos se conocieron durante su paso por el reality y los televidentes siguieron el avance del vínculo desde el encierro. Ya fuera del programa, mantuvieron el contacto y regresaron a la casa para participar de una boda ficticia en la que ella apareció con vestido blanco y él con smocking. Ese regreso había vuelto a instalar su historia frente al público del ciclo. Sin embargo, la relación terminó poco después y ambos eligieron sus redes sociales para comunicarlo.

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manu ibero Lola Tomaszeuski
"Decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel", escribió Lola desde su cuenta de Instagram

A través de una historia de Instagram este miércoles, Lola publicó una placa negra con un mensaje en el que explicó su decisión: “Quería contarles que decidí ponerle fin al vínculo que tenía con Manuel y seguir cada uno por su camino. Hoy siento que necesito ponerme en primer lugar, priorizarme y elegir lo que me hace bien. Me quedo con todo lo lindo que compartimos y le deseo siempre lo mejor”.

“Les agradezco mucho a ustedes por todo el cariño que me dan todos los días, me ayudan muchísimo para estar bien, los amo con todo mi corazón”, concluyó la exjugadora del programa, a pocos días de la final, que planteó que necesitaba priorizarse y agradeció el acompañamiento de sus seguidores en medio de la ruptura.

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Por su parte, Manu hizo primero una publicación con una imagen tomada dentro de su auto. “¡Hola! Sinceramente, no le veo mucho sentido a este comunicado porque no éramos pareja formal (es decir nunca llegamos a ser novios) pero quería comentarles que ya no estamos más juntos con Lola. De mutuo y común acuerdo decidimos que como pareja no éramos compatibles y continuaremos nuestro vínculo como una amistad... ¡igual que la que teníamos en la casa! ¡Saludos!”, concluyó.

manu ibero Lola Tomaszeuski
"No éramos pareja formal", escribió Manuel Ibero, provocando el enojo de sus seguidores y haciendo que elimine la publicación

El posteo del exparticipante no cayó bien entre sus seguidores y decidió eliminar la historia y reemplazarla por otra foto de ambos vestidos con ropa de boda, él con smocking y ella con vestido blanco de su boda ficticia en Gran Hermano. Allí incluyó una referencia directa a la duración del vínculo y rechazó versiones sobre una posible infidelidad. “Y ya que les molestó la otra foto, les dejo una muestra siendo felices cuando la gente mala leche no rompía las pelotas inventando estupideces”, lanzó, picante.

No minimice la relación que teníamos, ya que salíamos de manera exclusiva hace 3 meses, simplemente dije que no éramos novios oficiales... ¡porque es la realidad! Le tengo un cariño enorme a Lola y el motivo de nuestra separación nada tiene que ver con infidelidad o lo que quieran inventar ustedes. Nos separamos de común acuerdo porque era lo mejor para ambos ya que no somos compatibles como pareja o al menos por ahora sentimos eso”, expresó sobre su ruptura, para volver a cargar contra los rumores y las versiones.

manu ibero Lola Tomaszeuski
"Les dejo una muestra siendo felices cuando la gente mala leche no rompía las pelotas inventando estupideces”, se despachó, en otra publicación

“Un saludo a todos los ‘Bebé Reno’ que viven pendiente de mí esperando que me vaya mal! Cómprense una vida o hagan algo interesante para no perder tiempo hablando al pedo. Lola sabe que siempre le voy a desear lo mejor, y es lo único que interesa”.

La historia de amor de los ex Gran Hermano tuvo sus idas y vueltas. Cuando ingresaron a la casa, él acarreaba una “semifama” como el exnovio de Zoe Bogach, concursante de una temporada anterior del reality y ella estaba de novia. Sin embargo, su amistad dentro del juego cambió cuando Lola quedó eliminada y al reingresar en un repechaje, ya soltera, se le declaró a Manu y comenzaron una nueva etapa como novios.

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