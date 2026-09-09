Tecno

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

Apple presentó su nueva línea de móviles durante el Apple Event de este 9 de septiembre de 2026

iPhone 18
La venta de los primeros iPhone 18 estará disponible desde el 18 de septiembre. (Apple)
Guardar

Apple presentó los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una línea que incorpora el procesador A20 Pro, baterías de mayor tamaño y nuevas herramientas de cámara. Los precios designados para España son 1.469 euros y 1.619 euros respectivamente.

La compañía de Cupertino confirmó que la venta de estos móviles iniciará el 18 de septiembre. No obstante, se podrán hacer pedidos desde el 12 de este mes.

PUBLICIDAD

Los iPhone 18 Pro prometen hasta 45 horas de reproducción de video

Los dos modelos Pro cuentan con baterías de mayor tamaño. Según Apple, los equipos pueden alcanzar hasta 45 horas de reproducción de video.

Imagen RVN45MF2J5EZJN7JF34FGZAT3M

La empresa también redujo la superficie de la Isla Dinámica e incorporó nuevos acabados en azul y rojo. El diseño de las cámaras mantiene una disposición similar a la del iPhone 17 Air, aunque suma dos lentes ubicadas de forma horizontal.

PUBLICIDAD

El A20 Pro apunta a mejorar las funciones de inteligencia artificial

Los nuevos teléfonos incorporan el procesador A20 Pro, fabricado con tecnología de dos nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria integrada.

Apple sostuvo que el chip ofrece mayor agilidad para las tareas vinculadas con la inteligencia artificial y reduce el consumo energético. La compañía indicó, además, que contribuye a distribuir el calor dentro del dispositivo.

Imagen IZEJ7KTBGJGP7JZS7ZVSBAOTR4

El iPhone 18 Pro Max tendrá una cámara con apertura variable

La principal diferencia en el apartado fotográfico estará en el iPhone 18 Pro Max, que contará con un sensor de apertura variable. Esta tecnología utiliza un diafragma que puede abrirse o cerrarse para regular la cantidad de luz que llega al sensor.

Los dos modelos tendrán una herramienta llamada Pro Controls, disponible para fotografías y videos. La función permite equilibrar los colores y ajustar velocidades.

Apple también incorporará una etiqueta oculta en las imágenes tomadas con estos dispositivos, denominada Apple Image Reference.

Imagen JYL3Y3DBWNDSZH4MVFZ263T6FE

iOS 27 ampliará Apple Intelligence y tendrá límites diarios para algunas funciones

Los teléfonos formarán parte de la próxima etapa de iOS 27, la actualización que sucederá a iOS 26. Apple la anunció el 8 de junio de 2026 durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, junto con iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27, tvOS 27 y el software 27 para HomePod.

El lanzamiento del sistema operativo está previsto para finales de 2026. La actualización ampliará Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial generativa de la compañía, con cambios en las Herramientas de Escritura y una función para generar imágenes a través de un modelo privado en la nube.

Las herramientas que demanden más recursos, como la generación de imágenes, tendrán límites diarios. Los suscriptores pagos de iCloud+ podrán acceder a un uso mayor, excepto quienes tengan el plan de 50 GB.

(Reuters)
(Reuters)

Los otros anuncios de Apple

Además de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, Apple anunció el iPhone Duo, su primer teléfono plegable. El dispositivo tendrá una pantalla externa de 5,4 pulgadas y otra interna de 7,6 pulgadas cuando esté desplegado. Llegará en blanco y negro, con bordes de titanio, cámara interna oculta bajo el panel y un pliegue central que la empresa describió como prácticamente imperceptible.

El iPhone Duo incorporará una cámara principal de 48 megapíxeles, un teleobjetivo con dos aumentos y grabación de video en 4K. Apple indicó que tendrá una autonomía de hasta 24 horas con la pantalla plegada y que podrá recuperar el 50% de la batería en 20 minutos.

La versión de 256 GB costará USD 1.999 y saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026. El modelo utilizará Touch ID en lugar de Face ID y también podrá desbloquearse mediante un Apple Watch.

Imagen JC5QILLN7FFT7FTLJW24YL6JMA

La compañía presentó, además, los AirPods 5, que incluirán una función de traducción de conversaciones en tiempo real a texto. Los auriculares sumarán mejoras en resistencia al agua, ajuste, componentes internos, controles de volumen por gestos y cancelación de ruido. La versión estándar costará USD 129, mientras que la opción con estuche de carga inalámbrica tendrá un precio de USD 149. Estarán disponibles desde el 18 de septiembre.

En el segmento de relojes, Apple anunció el Apple Watch Series 12 y una nueva versión del Apple Watch Ultra. El Series 12 tendrá un sensor de mayor tamaño para registrar ejercicio, recuperación, sueño, frecuencia cardíaca y oxigenación de la sangre. A partir de esas mediciones y de los hábitos del usuario, el equipo mostrará una edad de salud. El modelo regular costará USD 399 y el Ultra, USD 799. Ambos saldrán a la venta el 18 de septiembre.

Temas Relacionados

iPhone 18AppleApple EventPrecio del iPhone 18Cuánto vale iPhone 18Tecnología-noticiasEspaña-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

La presentación estuvo marcada por el debut del formato plegable, un dispositivo con pantallas interna y externa que amplía el espacio de uso y se suma a otras actualizaciones del ecosistema

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

Ver Liverpool vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa infecta el celular con virus y publicidad

Seguir los partidos de la Champions League en aplicaciones piratas expone contraseñas y cuentas personales y financieras a extraños

Ver Liverpool vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa infecta el celular con virus y publicidad

El Arsenal vs Napoli por la Champions League en Tarjeta Roja o XUPER TV: los riesgos detrás de esta búsqueda

Cuando una app de streaming deportivo solicita leer contactos, conocer la ubicación, usar la cámara o acceder a archivos, conviene evaluar si esas autorizaciones tienen relación real con lo que promete ofrecer

El Arsenal vs Napoli por la Champions League en Tarjeta Roja o XUPER TV: los riesgos detrás de esta búsqueda

Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Panamá, El Salvador y Costa Rica

Los impuestos, aranceles, costos de envío y márgenes comerciales elevan el precio de los nuevos teléfonos de Apple fuera de Estados Unidos

Cuánto costarían los iPhone 18 Pro y Pro Max en Panamá, El Salvador y Costa Rica

Cuánto valdría el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia

La venta estará disponible desde el 18 de septiembre, pero ya se pueden solicitar en línea desde el día 12

Cuánto valdría el iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en Colombia

DEPORTES

El Liverpool de Mac Allister empata ante el Atlético de Julián Álvarez y Cuti Romero: así continúa la fecha 1 de la Champions League

El Liverpool de Mac Allister empata ante el Atlético de Julián Álvarez y Cuti Romero: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Fue campeón del mundo, jugó en el Liverpool y hoy busca equipo por LinkedIn: "Todas las consultas son bienvenidas"

Ruben Darío Insua fue presentado en San Lorenzo: “El objetivo es entrar a los playoffs”

El curioso programa para detectar talentos en el exterior que lanzó el básquet argentino: el formulario que deberán llenar los aspirantes

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

TELESHOW

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

Chiche Gelblung: el cortejo fúnebre ya está en camino al cementerio de La Tablada, escenario del último adiós

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

INFOBAE AMÉRICA

Desde “Che” Guvera al logo de la cerveza Quilmes: las huellas del colonialismo en el arte de América Latina

Desde “Che” Guvera al logo de la cerveza Quilmes: las huellas del colonialismo en el arte de América Latina

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

Un respiro entre la crisis: La Habana celebra el Día de Oshún y la Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba

El Ejército y la Policía Nacional Civil en Guatemala realizan una nueva requisa en la cárcel de Puerto Barrios

Superintendencia limita los recargos y comisiones que podrán imponer los bancos en Panamá