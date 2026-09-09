“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato

Convención Nacional Republicana de Mitad de Mandato, en Dallas, Texas, Estados Unidos. 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Brian Snyder)

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Los republicanos inauguraron el miércoles por la tarde en Dallas una convención de mitad de mandato muy inusual, un evento bautizado como “Trump-a-Palooza” que coloca al presidente en el centro de las elecciones legislativas de este otoño, les guste o no a los candidatos que compiten en ellas.

Muchos miembros del partido, incluidos aquellos que enfrentan contiendas reñidas, se ausentarán del evento de dos días, ya sea por conflictos de agenda o por rechazo a las exigencias de pagar una cuota para asistir. Otros esperan que aparecer junto al presidente Donald Trump los sitúe en el foco de atención nacional mientras trabajan para movilizar a sus votantes, a pesar de que él no figura en la boleta electoral.

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La convención, que combina un mitin político con un acto de recaudación de fondos, se celebra mientras los republicanos intentan aumentar el entusiasmo de cara a la recta final de las elecciones de mitad de mandato, a pesar de los bajos índices de aprobación de Trump. Gran parte de la programación se centrará en los demócratas, intentando presentarlos como extremistas al destacar al ala izquierda insurgente del partido, mientras se retrata a los republicanos como el partido del “sentido común”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a Dallas en el Air Force One para participar en la Convención Nacional Republicana de Mitad de Mandato. 9 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Coincidiendo con la reunión, la maquinaria política de Trump —que acumulaba cientos de millones de dólares— comenzó a realizar fuertes inversiones a través de un nuevo grupo, el “No Going Back PAC Inc.”, según informó inicialmente The New York Times el miércoles. El grupo ha reservado 47 millones de dólares para seis contiendas competitivas al Senado y una a la Cámara de Representantes.

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Esta cifra se suma a los 10 millones de dólares que MAGA Inc., el “super PAC” de Trump, ha gastado en la contienda por el Senado en Texas.

El programa destaca a Trump y más Trump

Las convenciones políticas habituales se celebran cada cuatro años y cumplen una función que va más allá de la pompa y el protocolo, ya que los partidos nominan formalmente a sus candidatos presidenciales. En 2024, Trump aprovechó la ocasión para anunciar a JD Vance como su compañero de fórmula.

El calendario publicado esta semana por los organizadores deja claro que la convención será, de principio a fin, el “Show de Trump”.

“Va a ser un Trump-a-Palooza”, declaró Joe Gruters, presidente del Comité Republicano Nacional (RNC), a Spectrum News.

Al abordar el Air Force One para volar a Dallas, Trump comentó: “Tendremos una multitud enorme esta noche”. “Parece algo enorme. Parece muy emocionante, y vamos a explicar lo que hemos hecho”, dijo Trump.

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Pero también dijo a los periodistas que los precios del petróleo —que se han disparado debido a la guerra de Irán— probablemente no bajarán hasta después de las elecciones de mitad de mandato; una previsión económica que podría ensombrecer las perspectivas de su partido.

“Justo después de las elecciones, los precios del petróleo se desplomarán”, prometió.

Simpatizantes con banderas y carteles durante el acto republicano en Dallas. (Reuters)

Los comentarios de Trump se produjeron mientras los precios del petróleo subían más de un 3 % el miércoles, impulsando al crudo Brent internacional por encima de la barrera de los 100 dólares.

Trump intervendrá ambas noches: pronunciará un discurso principal el miércoles por la noche y volverá a hablar el jueves, después de que Vance pronuncie el suyo.

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“Mire, él es un hombre del espectáculo, ¿verdad? Obviamente le encantan los grandes eventos y su carrera se ha construido en torno a eso”, dijo Ray Washburne, copresidente del comité anfitrión de Dallas, en un acto organizado por Bloomberg News. “Siempre está en el centro de atención”.

También intervendrán en la convención miembros de la cúpula republicana del Congreso y miembros del gabinete, incluidos el fiscal general Todd Blanche y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., también figura en la lista de oradores.

Entre los candidatos que hablarán se encuentran Mike Rogers, nominado al Senado por Michigan, quien protagoniza una contienda de alto perfil contra el candidato demócrata Abdul El-Sayed, y Michael Whatley, nominado al Senado por Carolina del Norte, que se enfrenta al exgobernador Roy Cooper.

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Los organizadores han preparado 12 horas de programación repartidas en dos noches, con más de 100 oradores y segmentos centrados en temas como los recortes de impuestos, las acusaciones de fraude, la seguridad fronteriza y una propuesta para prohibir que los miembros del Congreso operen en bolsa.

Lo que no figura en la agenda pública es ninguna mención a la impopular guerra de Irán.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que algunos miembros de su grupo parlamentario planean no asistir a Dallas, prefiriendo quedarse en casa y hacer campaña para su reelección, aunque muchos de ellos sí harán acto de presencia.

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“Desfilaremos a nuestras estrellas por el escenario”, afirmó.

La agenda republicana incluye recortes de impuestos, acusaciones de fraude, seguridad fronteriza y una propuesta para prohibir que miembros del Congreso operen en bolsa. (Reuters)

Muchos no asistirán al evento

Una encuesta de Associated Press realizada a más de cuatro docenas de candidatos republicanos reveló que la mayoría planeaba no asistir, tenía sus planes aún por decidir o no respondió a las solicitudes de comentarios. “Ya tenía actividades programadas en mi distrito electoral; de lo contrario, habría asistido”, declaró a NewsNation el representante de Kentucky, James Comer.

“Bueno, lamentablemente tengo un compromiso familiar, así que no podré asistir”, dijo en Fox Business el representante de Georgia, Buddy Carter.

Algunos miembros se mostraron reticentes debido a las elevadas cuotas de asistencia. Se solicitaba a los miembros republicanos de la Cámara de Representantes que pagaran 25.000 dólares por las entradas a la convención y el alojamiento, según personas familiarizadas con la situación que hablaron bajo condición de anonimato para referirse abiertamente a este acuerdo privado.

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El brazo de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes distribuyó otras 2.000 entradas, principalmente a donantes y otras personas para que asistieran a la convención. Otras entradas se asignaron a los partidos estatales para que las distribuyeran según consideraran oportuno.

“Según el Comité Nacional Republicano (RNC), se trata de un acto de recaudación de fondos y un mitin con entrada, no de una convención nacional tradicional”, escribió el Partido Republicano del condado de Denton (Texas) en una publicación de Facebook, en la que anunciaba paquetes con precios de entre 5.000 y 20.000 dólares.

No obstante, Washburne señaló que se espera que el evento atraiga a unas 30.000 personas a lo largo de las dos noches.

La agenda de la convención incluye más de 100 oradores y ejes como recortes de impuestos, fraude, seguridad fronteriza y una prohibición bursátil para el Congreso. (REUTERS/Callaghan O'Hare)

“Por un lado, tenemos un número limitado de turnos de palabra; no podemos incluirlos a todos. Por otro, si un candidato no participa en una contienda electoral reñida, realmente no tiene mucho sentido que venga. Y aquellos que sí compiten en elecciones disputadas necesitan estar en sus estados de origen haciendo campaña”, afirmó.

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Aun así, se espera la asistencia de más de 100 legisladores y candidatos republicanos de la Cámara de Representantes, incluidos casi todos los candidatos del grupo “MAGA Majority” (Mayoría MAGA) en los distritos electorales clave, según una persona familiarizada con el evento que solicitó el anonimato antes de su inicio.

Todavía no está claro qué cobertura televisiva recibirá la convención. La temporada de la NFL comienza el miércoles con un partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Además, el jueves, los San Francisco 49ers y los Los Angeles Rams jugarán en Australia.

Los demócratas afirman que los republicanos están desconectados de la realidad

“El hecho de que estos republicanos planeen una celebración en plena crisis económica —cuando los estadounidenses de a pie se ven ahogados por el elevado coste de la vida— resulta insólito”, declaró la semana pasada en el Capitolio el representante Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara.

Los demócratas han organizado convenciones de este tipo para las elecciones de mitad de mandato en el pasado, pero no lo harán este año. La representante Suzan DelBene, de Washington y presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso, afirmó que no le preocupaba que su partido estuviera perdiendo la oportunidad de exponer sus argumentos en un escenario nacional, tal como hacen los republicanos.

“No se centran en los problemas que afectan a la gente en este momento, problemas que ellos mismos han creado”, dijo DelBene. El costo de vida, la vivienda, los alimentos, la atención médica, el cuidado infantil, los costos de energía y los precios de la gasolina: todo está subiendo. De eso es de lo que hablamos a pie de calle en todo el país.

AP