Sociedad

Video: dos lobos marinos fueron liberados en su hábitat natural luego de rehabilitarse en el Ecoparque

Los animales habían sido hallados en la costa del Río de la Plata y trasladados al Centro de Rescate de Fauna Silvestre. Mundo Marino colaboró para completar el operativo de más de 340 kilómetros

Defensa Civil encontró a los lobos marinos en la Reserva Ecológica Costanera Sur y en el Club de Pescadores, sobre la costa del Río de la Plata
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Dos lobos marinos hallados en plena ciudad de Buenos Aires completaron su proceso de rehabilitación y fueron devueltos a su hábitat natural, tras recorrer más de 340 kilómetros desde el Ecoparque porteño. La operación contó con la colaboración de la Fundación Mundo Marino.

Los animales habían sido rescatados por Defensa Civil en dos puntos específicos: la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Club de Pescadores, ambos ubicados en la costa del Río de la Plata. Desde esos lugares fueron trasladados al Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Ecoparque, donde un equipo de veterinarios y cuidadores se hizo cargo de su atención.

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Durante el período de internación, los profesionales del Ecoparque trabajaron en la recuperación de ambos ejemplares hasta que las condiciones estuvieron dadas para su liberación.

El Ecoparque porteño liberó lobos marinos a su hábitat natural
La liberación de los lobos marinos incluyó un operativo de más de 340 kilómetros con la colaboración de la Fundación Mundo Marino

Tras completar el proceso de rehabilitación, los lobos marinos recorrieron más de 340 kilómetros para ser reintegrados al océano, un trayecto que marcó el cierre de una intervención que había comenzado con el rescate en zona urbana.

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La devolución al mar se concretó en un entorno natural, entre arena y olas, con la participación del equipo que los había acompañado durante toda la etapa de recuperación. La Fundación Mundo Marino colaboró en la etapa final del proceso, que incluyó el transporte y la liberación de los animales.

“El momento que estábamos esperando: volver al mar”, escribió el Ecoparque porteño en una publicación que compartieron en sus redes sociales, junto al video del momento.

El rescate de fauna silvestre en el área metropolitana de Buenos Aires no es un hecho aislado. La aparición de lobos marinos en espacios urbanos o semiurbanos de la costa rioplatense es un fenómeno que moviliza a distintos organismos —tanto gubernamentales como de la sociedad civil— para garantizar la atención y el retorno de los animales a su medio.

El Ecoparque porteño liberó lobos marinos a su hábitat natural
El Ecoparque porteño difundió en redes sociales el regreso al mar de los lobos marinos tras completar la rehabilitación

Encontraron un lobo marino con un disparo bajo un muelle y murió tras agonizar durante días

Tras sufrir una herida de bala que lo mantuvo agonizando durante varios días, un lobo marino de un pelo murió en Santa Teresita, localidad ubicada en el Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires. Debajo del muelle hallaron al animal, un macho subadulto de aproximadamente 200 kilos, en estado crítico; fue trasladado al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino y falleció poco después de ingresar allí.

La Fundación BioCosta llamó por la mañana y alertó sobre la presencia de un ejemplar varado en la playa, lo que dio inicio al operativo. Al arribar, el equipo de rescate observó de inmediato una situación preocupante: el lobo marino no reaccionaba frente a la presencia humana.

Al examinar al animal de cerca, encontraron en el hombro derecho una herida que describieron como un orificio compatible con un disparo. Esta situación motivó que se pusieran en contacto rápidamente con los veterinarios de Mundo Marino para organizar el traslado.

Un lobo marino de un pelo hallado bajo un muelle en Santa Teresita murió tras ingresar al Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino con una herida de bala

El traslado no resultó fácil. Debido a que el ejemplar medía cerca de dos metros y pesaba casi 200 kilos, la logística requerida fue importante. El veterinario Delgado señaló que en situaciones semejantes deben analizar si pueden realizar curaciones en el lugar o si el traslado es indispensable. En este caso, la gravedad del cuadro determinó que la mejor opción era llevarlo al Centro de Rescate de la fundación, en San Clemente del Tuyú.

Al arribar al centro de Mundo Marino, el equipo de veterinarios intentó estabilizarlo, pero el lobo marino falleció poco tiempo después. El resultado de la necropsia permitió comprender las causas de la muerte. Juana Caferri, médica veterinaria de la Fundación Mundo Marino, detalló: “El proyectil provocó una fractura grave del hueso y una contusión pulmonar, lesiones que le causaron dolor y molestias intensas, afectaron su movilidad y comprometieron seriamente su estado general”.

La especialista también indicó que, cuando lo rescataron, la herida ya estaba infectada y mostraba señales de varios días de evolución: “Había un fuerte olor pútrido y alteraciones en los tejidos compatibles con varios días de evolución”. Por lo tanto, el disparo no era reciente y el animal sobrevivió durante ese tiempo mientras la herida empeoraba progresivamente.

El hallazgo de la necropsia reveló restos de redes de pesca en el estómago del ejemplar. Los lobos marinos de un pelo acostumbran acercarse a los implementos de pesca para obtener peces capturados, lo que corresponde a su comportamiento habitual de búsqueda de alimento.

Haber encontrado estos restos en el estómago del animal demostró que hubo contacto con artes de pesca, aunque no permitió identificar si ese vínculo estuvo relacionado con el disparo ni determinar al responsable. Quedó claro, en cambio, que una acción humana generó una lesión que terminó siendo mortal para ese lobo marino.

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