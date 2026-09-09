Elecciones Guatemala 2027: 26 partidos superan el mínimo de afiliados

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó que 26 partidos políticos cumplen el mínimo de afiliados para participar en las elecciones generales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala confirmó que 26 partidos políticos vigentes cuentan con el número mínimo de afiliados requerido por la ley para participar en las elecciones generales de 2027.

Según el informe emitido por el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, las agrupaciones superaron el umbral del 0,30% del padrón electoral utilizado en los últimos comicios generales, fijado en 28.083 personas en pleno goce de sus derechos políticos.

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En conjunto, la base total de afiliación partidaria en el país asciende a 849.681 ciudadanos.

El reporte, con fecha del 8 de septiembre, precisa que la autoridad electoral continúa con los procedimientos administrativos orientados a la depuración y actualización de las nóminas de integrantes de cada organización, así como de las personas adheridas a comités para la constitución de nuevas agrupaciones.

Entre los partidos que mantuvieron su estatus legal tras rebasar la cifra requerida figura Winaq, que alcanzó los 28.197 afiliados, y Poder.

El cumplimiento de esta disposición legal permite a la totalidad de las entidades registradas conservar su personería jurídica con miras a la contienda electoral.

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Actualmente, los partidos políticos con el mayor número de afiliados son:

Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): 85.404

Vamos por una Guatemala Diferente: 41.050

Cabal: 35.524

Servir: 33.107

XGuate: 31.938

Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS): 31.670

Revolución: 31.342

La afiliación partidaria en Guatemala asciende a 849.681 ciudadanos, según el informe del Registro de Ciudadanos del TSE. (TSE)

Raíces y Reconstrucción Total oficializan su inscripción en la nómina partidaria

El escenario político guatemalteco sumó recientemente nuevas organizaciones con aval legal definitivo. El Tribunal Supremo Electoral otorgó el reconocimiento oficial a la agrupación Raíces, integrada por disidentes del Movimiento Semilla y liderada por el diputado Samuel Pérez.

Este grupo sumaba más de 41 mil afiliados inscritos a inicios de agosto. De forma paralela, el partido Reconstrucción Total (RETO) recibió el visto bueno del Registro de Ciudadanos para sumarse a la oferta electoral.

El Tribunal Supremo Electoral oficializó el 7 de septiembre la inscripción definitiva de Raíces como partido político en Guatemala. (Redes Sociales)

Además, cinco comités en formación avanzan en los trámites formales tras reunir la cantidad requerida de firmas de adherentes, entre los cuales figuran Movimiento Único Chapín (MUCHÁ), Dignidad y Chapín.

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El órgano electoral vigila casi 200 expedientes por promoción fuera del plazo legal

A la par de la actualización del registro de organizaciones, las autoridades electorales intensificaron la fiscalización sobre posibles infracciones cometidas antes de la apertura del proceso.

El Tribunal Supremo Electoral investiga 196 expedientes por presunta campaña electoral anticipada, de los cuales 140 fueron iniciados de oficio por la propia institución.

Las pesquisas oficiales revelan que el 95% de las investigaciones corresponden a contenidos publicados en redes sociales, donde aspirantes y agrupaciones difunden mensajes o pautas publicitarias con fines proselitistas.

En años anteriores la campaña política anticipada se veía en las calles con cientos de vallas propagandísticas, ahora ha migrado a las redes sociales. (Redes sociales)

La normativa vigente en Guatemala distingue el proselitismo de la propaganda orientada a la obtención del voto. El artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que aquellas personas que promocionen su imagen de manera individual antes de la convocatoria oficial no podrán ser inscritas como candidatas.

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Las autoridades advirtieron a la dirigencia partidaria que los hallazgos recopilados durante la fiscalización actual se aplicarán al momento de evaluar la inscripción de las postulaciones para los comicios de 2027.