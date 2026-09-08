Diputados y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá negocian en el Congreso una salida al alza de los combustibles

Luis Contreras reunió en el Congreso de Guatemala a diputados y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá para negociar una salida al alza de los combustibles. (Congreso de la República de Guatemala)

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El presidente del Congreso de Guatemala, Luis Contreras, reunió a diputados y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá para negociar una salida al alza de los combustibles, una crisis que ya derivó en bloqueos y que el Legislativo busca encauzar con una propuesta antes de una nueva sesión convocada para el martes 9 de septiembre a las 14:00 horas de Guatemala.

La discusión se dio con un dato de presión inmediata sobre la mesa: el diésel en la capital había llegado a 46,39 quetzales por galón, mientras que en San Marcos, Sololá y Totonicapán alcanzaba hasta 45,89 quetzales, según información previa recabada por el Ministerio de Energía y Minas.

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El encuentro se realizó en la Instancia de Jefes de Bloque y fue transmitido por los canales oficiales de los 48 Cantones. Participaron representantes indígenas, jefes de bancada y diputados, en medio de una escalada de protestas en distintos puntos del país.

Luis Contreras reunió en el Congreso de Guatemala a diputados y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá para negociar una salida al alza de los combustibles. (Congreso de la República de Guatemala)

Las autoridades indígenas pidieron suspender impuestos o aplicar un subsidio directo

El presidente de la Junta Directiva de los 48 Cantones Eduardo Tax Tzoc y el alcalde indígena de Sololá Miguel Ángel Vicente Pajoc llevaron una exigencia central al Congreso: suspender de forma temporal el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Distribución de Petróleo sobre los combustibles, además de crear un fondo de compensación que permita sostener esa medida en el mediano plazo.

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Miguel Gutiérrez, presidente de la junta directiva de Santa María Chiquimula, advirtió que el encarecimiento del combustible ya impacta en la canasta básica y en la producción agrícola. La demanda de las comunidades, explicó Tax Tzoc, apunta a que cualquier alivio llegue al comprador y no quede absorbido por importadores o distribuidores.

“Necesitamos que la población realmente pueda sentir el apoyo inmediatamente”, dijo el dirigente al plantear que la diferencia entre el precio de mercado y un eventual precio tope se traslade de manera directa al consumidor al momento de la compra.

Vicente Pajoc propuso una alternativa para el caso de que no avance la exoneración tributaria: un subsidio directo reflejado en cada surtidor, con un mecanismo que descuente el monto al presentar el Documento Personal de Identificación. También pidió declarar de urgencia nacional la problemática de los combustibles y sostuvo que la situación puede agravarse por la sequía que afecta a los cultivos de este año.

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Luis Contreras reunió en el Congreso de Guatemala a diputados y autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá para negociar una salida al alza de los combustibles. (Congreso de la República de Guatemala)

Los diputados expusieron límites fiscales y riesgos de contrabando

Durante la sesión, varios jefes de bloque señalaron obstáculos técnicos y financieros para eliminar impuestos. Uno de los legisladores explicó que el IVA que pagan las gasolineras genera crédito fiscal, de modo que su supresión no garantiza una rebaja automática equivalente para el consumidor.

Además, citaron los casos de Alemania y España para sostener que solo la mitad de una reducción similar del IVA llegó al usuario final. También advirtió sobre el riesgo de contrabando hacia El Salvador, Honduras y México si la brecha de precios se amplía de manera marcada.

Según expuso, el 70% del territorio nacional está a menos de 200 kilómetros de esas fronteras. Otro legislador planteó que cualquier alivio fiscal debe diseñarse para sostenerse más allá de los próximos meses, ante una mayor demanda de recursos estatales por la sequía prevista para 2027.

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La propuesta del Ejecutivo también entró en la discusión. Carlos Sanabria, representante de la bancada oficialista trasladó la iniciativa presentada por el presidente Bernardo Arévalo el 7 de septiembre, que fija un precio máximo de 39 quetzales por galón de diésel en todo el país.

Según explicó, el mecanismo cubriría con fondos del Ministerio de Finanzas Públicas la diferencia entre ese techo y el precio de mercado, sin endeudamiento adicional y con uso de saldos de caja disponibles. Añadió que se evalúa extender un esquema similar a la gasolina y que existen conversaciones con otros bloques para crear un fondo de compensación permanente frente a futuras variaciones del mercado petrolero internacional.

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La presión política aumentó con la amenaza de más bloqueos

En el tramo final de la reunión, la diputada Sonia Gutiérrez, pidió a las bancadas dejar de lado el protagonismo político y alcanzar consensos de inmediato. “No demos más tiempo. Ustedes son legisladores y hay que trabajar por el pueblo”, afirmó.

Contreras cerró la jornada con la convocatoria a una nueva reunión de jefes de bloque para este martes 9 de septiembre. El presidente del Congreso pidió tratar el alza de los combustibles como un problema de país y no como una disputa entre bancadas, y anticipó que, si hay consenso, la iniciativa podría votarse con dispensa de los tres debates reglamentarios.

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