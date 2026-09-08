Dólar hoy en vivo: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 8 de septiembre

Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.
¿A cuánto terminó el dólar en bancos?
El dólar al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación por cuarto día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,40 para la venta y $1.477,80 para la compra.
El dólar blue terminó sin variantes a 1.545 pesos.
Suba marginal del dólar mayorista
El tipo de cambio oficial subió apenas 50 centavos, a 1.512 pesos. En lo que va de septiembre el dólar comercial gana solo 2,50 pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la suba fue de 57 pesos o 3,8 por ciento.
¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece este martes comercializado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por cuarta rueda seguida. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.
A pesar de las alertas que se generaron por la mayor compra de divisas por parte de ahorristas en julio, las proyecciones marcan que en lo que resta del 2026 habrá suficientes dólares; tanto la cuenta corriente como la financiera tendrán saldos positivos. Sin embargo, a medida que pasan los meses, cada vez son mayores las dudas respecto al 2027, dado que la necesidad de financiamiento y las demandas por cobertura suelen aumentar en un año electoral.
El Banco Central publicó una nueva edición de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne la opinión de economistas, consultoras y entidades financieras, con el objetivo de anticipar el rumbo que tomará la economía argentina en lo que resta del año.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios este lunes y rompió una racha compradora de 27 jornadas consecutivas. Se trata de la tercera vez en el año en la cual la autoridad monetaria decide no intervenir en la plaza cambiaria.
El feriado en los Estados Unidos le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado,
El Ministerio de Economía le transfirió al Banco Central (BCRA) letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones, en una operación que amplía la capacidad de la autoridad monetaria para intervenir en los mercados de cobertura cambiaria sin necesidad de vender reservas. La maniobra, instrumentada a través de un canje de deuda entre ambas instituciones, se concretó el jueves 4 de septiembre y se liquidó este lunes 7 de septiembre.