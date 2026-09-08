Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 8 de septiembre

El billete al público continuó ofrecido por cuarto día a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue siguió operado a $1.545

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19:22 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y el mercado recuperó parte de su volumen tras el feriado en Estados Unidos

El mayorista finalizó a $1.512, con una oferta de casi USD 400 millones. Al público terminó por cuarto día a $1.530 en el Banco Nación

El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.
El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.

Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.

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19:20 hsHoy

¿A cuánto terminó el dólar en bancos?

El dólar al público finalizó a $1.530 para la venta en el Banco Nación por cuarto día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,40 para la venta y $1.477,80 para la compra.

El dólar blue terminó sin variantes a 1.545 pesos.

19:19 hsHoy

Suba marginal del dólar mayorista

El tipo de cambio oficial subió apenas 50 centavos, a 1.512 pesos. En lo que va de septiembre el dólar comercial gana solo 2,50 pesos o 0,2%, a la vez que en el recorrido de 2026 la suba fue de 57 pesos o 3,8 por ciento.

13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece este martes comercializado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por cuarta rueda seguida. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,19 para la venta y $1.477,63 para la compra.

13:08 hsHoy

Proyectan que habrá suficientes dólares en 2026, pero cada vez preocupa más 2027

Estiman que los saldos de cuenta corriente y financiera serán positivos en lo que resta del año, pero anticipan mayor demanda de ahorristas y menor ritmo de liquidación de Obligaciones Negociables

En el mercado aún dudan del programa financiero que presentó para el próximo año, el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Reuters/Cristina Sille)
En el mercado aún dudan del programa financiero que presentó para el próximo año, el ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Reuters/Cristina Sille)

A pesar de las alertas que se generaron por la mayor compra de divisas por parte de ahorristas en julio, las proyecciones marcan que en lo que resta del 2026 habrá suficientes dólares; tanto la cuenta corriente como la financiera tendrán saldos positivos. Sin embargo, a medida que pasan los meses, cada vez son mayores las dudas respecto al 2027, dado que la necesidad de financiamiento y las demandas por cobertura suelen aumentar en un año electoral.

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13:08 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas de mercado

Los expertos consultados por el Banco Central anticiparon además el rumbo de las tasas de interés, la actividad económica y las cuentas públicas para lo que resta del año

Los expertos modificaron sus expectativas en relación a los pronósticos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos modificaron sus expectativas en relación a los pronósticos anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Central publicó una nueva edición de su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que reúne la opinión de economistas, consultoras y entidades financieras, con el objetivo de anticipar el rumbo que tomará la economía argentina en lo que resta del año.

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13:07 hsHoy

El Banco Central rompió una racha de 27 días consecutivos con compra de dólares: cuáles son los motivos

La autoridad monetaria no intervino en el mercado cambiario. Los antecedentes previos se remontan a fines de julio y principios de enero de 2026

La autoridad monetaria quebró una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. (Foto: REUTERS)
La autoridad monetaria quebró una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. (Foto: REUTERS)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró dólares en el mercado de cambios este lunes y rompió una racha compradora de 27 jornadas consecutivas. Se trata de la tercera vez en el año en la cual la autoridad monetaria decide no intervenir en la plaza cambiaria.

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13:07 hsHoy

El dólar subió, pero se ubica 25% por debajo del techo de la banda cambiaria

La divisa mayorista cerró a $1.511,50, con escasos negocios de USD 300 millones debido al feriado en EEUU. Al público en el Banco Nación continuó a $1.530

El dólar mayorista marcó un récord de $1.514 el 26 de agosto.
El dólar mayorista marcó un récord de $1.514 el 26 de agosto.

El feriado en los Estados Unidos le quitó volumen este lunes a la operatoria financiera en Argentina. El monto operado en el segmento de contado cayó a menos de la mitad que lo observado la semana anterior, para totalizar USD 299,4 millones en el segmento de contado,

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13:07 hsHoy

El Gobierno le dio USD 2.000 millones en letras atadas al tipo de cambio al Banco Central para contener al dólar

La autoridad monetaria canjeó una Lecap en pesos por instrumentos vinculados al dólar, con los que puede intervenir en los mercados financieros sin necesidad de vender reservas

El Ministerio de Economía transfirió al BCRA letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones para ampliar su capacidad de intervención cambiaria sin vender reservas. (REUTERS/Sam Wolfe)
El Ministerio de Economía transfirió al BCRA letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones para ampliar su capacidad de intervención cambiaria sin vender reservas. (REUTERS/Sam Wolfe)

El Ministerio de Economía le transfirió al Banco Central (BCRA) letras del Tesoro atadas al tipo de cambio por hasta USD 2.000 millones, en una operación que amplía la capacidad de la autoridad monetaria para intervenir en los mercados de cobertura cambiaria sin necesidad de vender reservas. La maniobra, instrumentada a través de un canje de deuda entre ambas instituciones, se concretó el jueves 4 de septiembre y se liquidó este lunes 7 de septiembre.

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