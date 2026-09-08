Dólar hoy en vivo: a cuánto operaron todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 8 de septiembre

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El Gobierno agregó más nombres a las denuncias por Malvinas: “Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” "La ampliación de estos procedimientos responde a un trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos", destacó un comunicado oficial

El ‘tinder’ de la industria: la apuesta bonaerense para que las pymes no queden afuera del boom minero y energético La Unión Industrial bonaerense lanzó un programa para vincular a más de 60 pymes industriales con los grandes proyectos de energía y minería del país

El dólar se mantuvo estable y el mercado recuperó parte de su volumen tras el feriado en Estados Unidos El mayorista finalizó a $1.512, con una oferta de casi USD 400 millones. Al público terminó por cuarto día a $1.530 en el Banco Nación

Crece la brecha entre los boletos de colectivos porteños, bonaerenses y del AMBA: qué va a pasar con los próximos aumentos Hay una diferencia de $421,63 entre el pasaje en las líneas que entran y salen de la capital y las que circulan por el territorio bonaerense. El trasfondo de por qué el Gobierno no autoriza aumentos y la reunión con la Secretaría de Transporte que se suspendió