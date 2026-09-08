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Gleeden lleva el debate sobre relaciones no monógamas a un nuevo formato digital

Seis personalidades colombianas comparten sus experiencias sobre el deseo, el cuerpo y los distintos modelos de vínculo afectivo en la primera temporada de Gleeden Confidencial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada una de estas conversaciones, moderadas por Flavia Dos Santos, no busca ofrecer respuestas únicas sobre sexualidad y relaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La sexualidad y las nuevas formas de relacionarse ganan espacio en las plataformas digitales, que dejaron de limitarse a las aplicaciones de citas para convertirse en escenarios de conversación sobre placer, autonomía y vínculos de pareja. En ese contexto, Gleeden reunió a la psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos con seis personalidades colombianas para debatir sobre deseo, cuerpo y modelos de relación en un nuevo formato de video y audio llamado Gleeden Confidencial.

Gleeden Confidencial: seis voces colombianas hablan de deseo, cuerpo y relaciones

La primera temporada de Gleeden Confidencial reúne las experiencias de seis personalidades colombianas: la actriz Camila Jiménez, la política Blanca Durán, la creadora de contenido Lucía Beltrán, conocida como La Mona soy Yo, el médico Jorge García, la periodista Juanita Kremer y la drag queen Lesley Wolf.

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Cada una de estas conversaciones, moderadas por Flavia Dos Santos, no busca ofrecer respuestas únicas sobre sexualidad y relaciones. En cambio, exploran las contradicciones y preguntas que surgen alrededor del deseo, el cuerpo y los distintos modelos de vínculo afectivo.

La sexualidad y las nuevas formas de relacionarse ganan espacio en las plataformas digitales. EFE/Marcelo Sayao/Archivo
La sexualidad y las nuevas formas de relacionarse ganan espacio en las plataformas digitales. EFE/Marcelo Sayao/Archivo

Dos Santos resume el propósito del formato en la posibilidad de generar preguntas incómodas pero necesarias sobre los propios deseos y decisiones.

“Me interesa que una conversación pueda hacer que alguien se pregunte: ‘¿esto que quiero realmente lo quiero yo o es lo que aprendí que debía querer?’. Esa pregunta, aunque pueda resultar incómoda, puede ser muy poderosa”, concluye Flavia Dos Santos.

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Con esta iniciativa, Gleeden, plataforma dirigida a personas interesadas en relaciones no monógamas, traslada al terreno de la conversación abierta asuntos que forman parte de las relaciones contemporáneas pero que todavía suelen permanecer en el ámbito privado.

Los formatos digitales, en este caso video y audio, se convierten así en un espacio para escuchar experiencias diversas y ampliar la discusión pública sobre sexualidad y vínculos.

Mujer con audífonos y suéter de rayas sentada a una mesa de madera junto a un teléfono inteligente y una taza, con estanterías de fondo.
Los formatos digitales, en este caso video y audio, se convierten en un espacio para escuchar experiencias diversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sexualidad y salud mental: por qué hablar de deseo y autonomía sin tabúes

Entender la sexualidad como algo que va más allá del acto sexual es, según Dos Santos, el punto de partida para abordar estos temas sin miedo. La especialista explica que hablar de sexualidad implica hablar también de identidad, autoestima y de las decisiones que cada persona toma sobre su propia vida.

“Cuando hablamos de sexualidad también estamos hablando de identidad, de autoestima, de nuestros vínculos, de lo que esperamos de una pareja, de los límites que establecemos y de las decisiones que tomamos sobre nuestra propia vida. Poder hablar de estos temas sin miedo y con información permite hacernos preguntas que muchas veces hemos evitado”, explica Dos Santos.

Temas como el placer, la infidelidad o las relaciones no monógamas continúan generando juicios sociales que dificultan una conversación abierta. Por eso, según la sexóloga, resulta necesario crear espacios donde estas cuestiones puedan discutirse con información y sin prejuicios previos.

Un hombre de camisa blanca y tirantes extiende su mano hacia una mujer con vestido blanco en movimiento.
El Ministerio de Salud y Protección Social plantea que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad deben poder tomarse de manera libre e informada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social reconoce la sexualidad como una dimensión prioritaria durante el curso de vida de las personas. La entidad plantea que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad deben poder tomarse de manera libre e informada, un principio que conecta directamente con el planteamiento de Dos Santos sobre la importancia de decidir desde el conocimiento y no desde el miedo.

La sexualidad, entendida de este modo, es la dimensión que abarca identidad, autoestima, vínculos afectivos y las decisiones libres e informadas que una persona toma sobre su cuerpo y su vida sexual, más allá de reducirse únicamente al acto sexual en sí mismo.

Modelos de pareja no tradicionales

La transformación digital de estas conversaciones coincide con un cuestionamiento más amplio de conceptos que durante años parecieron inamovibles, entre ellos la exclusividad, la fidelidad, los roles de género y la idea de que existe una única forma válida de construir una relación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tecnología, en ese sentido, funciona como puente entre la reflexión individual y la conversación colectiva sobre los vínculos afectivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Dos Santos, poner en discusión esos modelos permite separar las decisiones individuales de los juicios sociales que históricamente acompañaron a la sexualidad. Reconocer distintas posibilidades de vínculo no implica validarlas todas por igual, sino ampliar el margen de decisión consciente de cada persona.

“Estamos en un momento en el que muchas personas están empezando a entender que no existe una única manera de amar, relacionarse o vivir la sexualidad. Poder reconocer diferentes posibilidades no significa que todas sean adecuadas para todas las personas; significa que podemos tomar decisiones más conscientes sobre cuáles funcionan para nuestra propia vida”, afirma.

Este planteamiento se vincula con el auge de aplicaciones, redes sociales, plataformas de video y podcasts que han creado nuevos espacios para tratar temas que durante décadas quedaron confinados al ámbito privado. La tecnología, en ese sentido, funciona como puente entre la reflexión individual y la conversación colectiva sobre los vínculos afectivos.

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