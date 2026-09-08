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Platense visitará al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Calamar continúa con su histórica participación en el certamen internacional e iniciará la serie contra el Flu en el Maracaná. Se podrá ver desde las 19 por Telefe, Fox Sports y Disney+

Imagen dividida que muestra a dos futbolistas con uniforme marrón a la izquierda y a tres con uniforme a franjas a la derecha.
Platense visitará a Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores
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Platense visitará a Fluminense por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Maracaná por la ida de la serie desde las 19:00 (hora argentina). El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal, mientras que el VAR estará a cargo de Andrés Cunha. El encuentro se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

En la primera participación de su historia en el máximo certamen continental, el Calamar logró llegar a los cuartos de final tras clasificar segundo en un grupo integrado por Corinthians, Independiente Santa Fe y Peñarol. En medio de un contexto adverso, Martín Palermo se hizo cargo del equipo en la previa de los octavos de final frente a Coquimbo Unido: tras igualar 1-1 y sin goles en Chile, Platense se impuso 7-6 en la tanda de penales para sellar su clasificación.

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Del otro lado, Fluminense también sacó su boleto a la fase de eliminación directa en el segundo puesto, por detrás de Independiente Rivadavia y delante de Bolívar y La Guaira. El sorteo delimitó que el Flu se mida contra la Lepra en los octavos de final. Después de un 0-0 en Brasil y un 1-1 en Mendoza —Agustín Canobbio fue expulsado en el complemento—, el Tricolor se quedó con la clasificación al imponerse en la tanda de penales por 5-4.

En su primera participación, Platense ya alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Coquimbo Unido (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
En su primera participación, Platense ya alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Coquimbo Unido (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Platense arribará a la serie luego de igualar 1-1 contra Deportivo Riestra en Vicente López. Esto lo dejó en la 12° ubicación del Torneo Clausura con nueve unidades, a uno de la zona de clasificación a los playoffs. Al mismo tiempo, se ubica 26° en la Tabla Anual con 25 puntos. Bajo la conducción de Palermo, el Calamar venció en la tanda de penales a Instituto de Córdoba para clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina: chocará contra Estudiantes de La Plata, con día y estadio por confirmar.

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Fluminense, por su parte, llega con un gran presente en el Brasileirao: marcha cuarto con 45 unidades, a nueve del líder Flamengo. En sus últimas actuaciones en el plano local, logró vencer 3-2 a Palmeiras, le ganó 2-1 a Remo, igualó 3-3 contra Atlético Paranaense y se impuso 1-0 sobre Vasco da Gama.

La serie de la Copa Libertadores se cerrará el martes 15 de septiembre en Vicente López desde las 19:00 (hora argentina). El vencedor de la llave se medirá en las semifinales contra el ganador del cruce entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras de Brasil.

Posibles formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Renê; Hércules, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Yeferson Soteldo y Hulk. DT: Marcão.

Platense: Juan Pablo Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Victor Cuesta, Tomás Silva, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Bautista Merlini, Gaston Togni, Nicolas Retamar. DT: Martín Palermo.

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Estadio: Maracaná

Hora: 19.00

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+

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