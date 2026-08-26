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Infidelidad y no monogamia: este es el nuevo podcast de una app de citas que desafía las relaciones tradicionales

Gleeden es una plataforma de citas extraconyugales que, junto a Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga, crearon una serie de episodios para hablar de sexualidad

Mujer con audífonos y suéter de rayas sentada a una mesa de madera junto a un teléfono inteligente y una taza, con estanterías de fondo.
Gleeden, app francesa de encuentros extraconyugales y no monógamos, lanzará en Colombia el pódcast Gleeden Confidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Gleeden, la aplicación de encuentros extraconyugales y no monógamos creada en Francia, lanzará en Colombia un nuevo podcast titulado Gleeden Confidencial, con la participación de Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga brasileña radicada en Colombia.

El objetivo del espacio es abordar temas sobre el deseo, el placer, el cuerpo, las relaciones, la infidelidad y las decisiones que cada persona toma sobre su vida afectiva y sexual.

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La primera temporada en Colombia estará integrada por seis episodios a partir del 27 de agosto de 2026 en plataformas como YouTube y Spotify, con invitados como la actriz Camila Jiménez, la política Blanca Durán, la influencer Lucía Beltrán, conocida como “La Mona soy yo”, y el doctor Jorge García, entre otros.

Flavia Dos Santos fue víctima de robo en su casa en Bogotá - crédito: flavia2santos/Instagram
El programa estará a cargo de Flavia Dos Santos, psicóloga y sexóloga brasileña radicada en Colombia. - crédito: flavia2santos/Instagram

“Este podcast es importante porque significa abrir una puerta a conversaciones que necesitamos tener. No se trata solamente de hablar de sexo, sino de hablar de nosotros, de nuestros deseos, de nuestros miedos, de aquello que nos enseñaron que estaba bien o mal y de la posibilidad de preguntarnos qué queremos realmente”, señaló Dos Santos.

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Este mismo formato de podcast, Gleeden lo ha llevado a países como Argentina y España.

Qué temás abordará el nuevo podcast de Gleeden

El nuevo podcast de Gleeden abordará temas como la autonomía, los estereotipos de género, la relación con el propio cuerpo, las expectativas en torno a la pareja, las nuevas tecnologías y las distintas maneras de construir vínculos.

Primer plano de un micrófono de podcast negro con filtro antipop y audífonos profesionales negros colgando. Una luz de estudio redonda y paneles acústicos están al fondo.
Este formato ya se produjo en países como Argentina y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Me interesa que quien escuche cada episodio pueda sentirse identificado, cuestionado o incluso incómodo. La incomodidad también puede ser una puerta para hacernos preguntas. Si después de una conversación alguien se queda pensando ‘¿y yo qué quiero?’, entonces ya ocurrió algo importante”, afirmó Flavia.

El formato también busca poner en primer plano las experiencias de las mujeres y su relación con el deseo, en un contexto en el que hablar abiertamente de sexualidad continúa siendo un desafío atravesado por prejuicios y expectativas sociales.

“Creo que estamos viviendo un momento muy interesante: las personas están empezando a entender que no existe una única manera correcta de amar, de relacionarse o de vivir la sexualidad. Pero para poder elegir necesitamos primero conocer nuestras propias posibilidades y atrevernos a hablar de ellas”, indicó la sexóloga de Gleeden.

Gleeden nació en Francia en 2009 como plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Gleeden nació en Francia en 2009 como plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos. REUTERS/Kai Pfaffenbach

En qué consiste Gleeden

Gleeden es una plataforma de encuentros extraconyugales y no monógamos creada en Francia en 2009, pensada desde el inicio principalmente para mujeres.

La aplicación propone un entorno privado y discreto para quienes desean explorar otras formas de vincularse.

En ese sentido, la herramienta se orienta a personas interesadas en dinámicas como las parejas abiertas o el poliamor, y se integra a un debate más amplio sobre diversidad relacional, autonomía y la libertad de elegir cómo vivir la vida afectiva y sexual.

La plataforma se caracteriza por realizar estudios sobre cómo se relacionan las personas.

“Vínculos artificiales” alude a relaciones mediadas por internet, apps, inteligencia artificial, robots o asistentes como ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
“Vínculos artificiales” alude a relaciones mediadas por internet, apps, inteligencia artificial, robots o asistentes como ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En 2025, difundió este dato: en Colombia, la soltería y los vínculos artificiales se ubican un 12% por encima de la no monogamia y un 23% por encima de la monogamia.

El término “vínculos artificiales” hace referencia a relaciones establecidas a través de internet, aplicaciones, inteligencia artificial, robots e incluso asistentes como ChatGPT, que no incluyen un compromiso sensato entre los participantes.

“Son relaciones que no son de tú a tú, que no implican algo de lo real, como puede ser el tacto. Hay una pantalla que protege”, explicó la sexóloga Flavia Dos Santos, en diálogo con Infobae Tecno, cuando se lanzó ese estudio.

Un ejemplo de vínculo artificial es el caso de una mujer que le otorgó a ChatGPT la personalidad de un galán al que ella misma bautizó como Leo.

Según The New York Times, la mujer configuró a Leo para que respondiera como un novio protector, dominante y coqueto, utilizando emojis al final de cada frase. Lo que comenzó como un experimento pronto se convirtió en una conexión emocional que ocupa gran parte de su tiempo y atención.

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