La llama centroamericana inicia su recorrido por Honduras tras cruzar desde El Salvador

La actividad integra las conmemoraciones por los 205 años de independencia de Centroamérica y conecta a los países de la región mediante el traslado de la antorcha.

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La llama centroamericana ya se encuentra en territorio hondureño y fue recibida en el puesto fronterizo de El Amatillo, tras su traslado desde El Salvador, para iniciar una ruta por distintos puntos del país antes de continuar hacia Nicaragua.

El recorrido se desarrolla en los días previos al 15 de septiembre y contará con la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas. La tradición establece que la antorcha sea trasladada por distintos grupos a medida que avanza por las comunidades ubicadas en la ruta.

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Después de su ingreso por Valle, la llama continuará hacia el departamento de La Paz y luego llegará a Comayagua. Desde allí, el martes 8 de septiembre está previsto que avance hacia Francisco Morazán.

Recorrido por Honduras

La ruta continuará el miércoles 9 de septiembre hacia El Paraíso, donde se desarrollarán las actividades correspondientes antes del tramo final hacia la frontera de Las Manos.

El jueves 10 de septiembre, las autoridades de Educación de Honduras entregarán oficialmente la antorcha a representantes de Nicaragua, con lo que concluirá el recorrido de la llama por territorio hondureño.

La actividad forma parte de las conmemoraciones por los 205 años de independencia de Centroamérica y mantiene una tradición que cada año conecta a los países de la región mediante el traslado de la antorcha entre las fronteras.

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La recepción en El Amatillo estuvo encabezada por la secretaria de Educación, Arely Argueta, quien recibió la llama de manos de representantes de El Salvador.

La Antorcha Centroamericana simboliza la paz, la libertad, la democracia y el vínculo histórico surgido del proceso independentista de 1821.

Durante el acto, la funcionaria destacó la relación entre ambos países y llamó a mantener el carácter cívico de la actividad, especialmente por la participación de los estudiantes que estarán involucrados en los diferentes tramos del recorrido.

“Hoy, en esta gran celebración, una fiesta cívica que nos llama a unir nuestros lazos de amistad con nuestro país vecino, El Salvador”, manifestó Argueta.

La secretaria de Educación también resaltó la participación de niños y jóvenes en el traslado de la antorcha y pidió mantener el respeto hacia los símbolos patrios durante las actividades.

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Una tradición regional

El paso por Honduras constituye uno de los tramos de la ruta regional de la Antorcha Centroamericana, cuyo significado está relacionado con la paz, la libertad, la democracia y los vínculos históricos entre los países de la región.

La presencia de la antorcha en Honduras coincide con el inicio de las actividades más visibles relacionadas con las celebraciones de independencia, que tendrán su punto central el 15 de septiembre.

La tradición de la Antorcha Centroamericana está vinculada a las celebraciones de independencia de los países de la región y simboliza el vínculo histórico surgido del proceso independentista de 1821, cuando las provincias de Centroamérica dejaron de formar parte del dominio español.

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El recorrido de la llama centroamericana en Honduras se realiza antes del 15 de septiembre con participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Su recorrido entre fronteras busca recordar que, pese a la posterior conformación de los actuales Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los pueblos centroamericanos comparten una historia política y cultural estrechamente relacionada.

La llama se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales símbolos de las actividades patrias de septiembre, especialmente por la participación de estudiantes, quienes cada año acompañan su traslado por carreteras y comunidades hasta llevarla de un país a otro.

De esta manera, el recorrido que actualmente atraviesa Honduras no solo forma parte del calendario de celebraciones por la independencia, sino que también mantiene presente el vínculo regional que se originó hace más de dos siglos y que continúa expresándose mediante esta tradición cívica.

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