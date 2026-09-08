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Vero Lozano habló de la polémica por la conducción de MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

La conductora se refirió a las idas y vueltas con Ian Lucas por el rol en el reality para niños y aseguró que el influencer nunca fue una opción

Luego de la polémica con Ian Lucas, la conductora se quedó con el rol en el reality de cocina (Video: Intrusos-América TV)
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Verónica Lozano confirmó que conducirá MasterChef Junior en Telefe y reveló que, cuando la producción le hizo el ofrecimiento —hace aproximadamente un mes—, Ian Lucas ya figuraba en los planes del canal, aunque como posible jurado y no como conductor, contradiciendo parte de las versiones que circulaban sobre el rol que el influencer habría rechazado inicialmente.

La conductora de Cortá por Lozano habló con las cámaras de Intrusos (América TV) y se refirió a esta situación dejando en claro que en los medios de comunicación “todo puede cambiar de un momento a otro”.

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Consultada por el notero sobre qué ocurrió con la posición de Ian, Lozano explicó los detalles del ofrecimiento que recibió. “A mí cuando me lo propusieron, que fue hace un mes más o menos, ya estaba Ian Lucas, pero como opción de jurado y estaban viendo si él quería serlo o no”, relató, en un intento por mantenerse al margen de la polémica.

Ante la consulta directa sobre las versiones que indicaban que el representante del influencer había rechazado en un primer momento la propuesta de ser jurado, Lozano evitó profundizar en la controversia. “Viste cómo es la vida. Muchas veces decimos que no y después... Seguramente la habrá evaluado. Es una propuesta fantástica”, sostuvo, con un tono diplomático frente a la pregunta.

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Sobre el estreno del programa, Lozano confirmó la fecha prevista. “Sí, exactamente. MasterChef Junior arranca en octubre”, afirmó ante la consulta del cronista. Consultada sobre cómo se siente frente al nuevo desafío, reconoció una combinación de sensaciones: “Sí, tengo nervios, tengo alegría”. La conductora también adelantó, con humor, cómo será su estilo al interactuar con los participantes más pequeños. “Muy Panam voy a ser”, bromeó, entre risas.

El influencer Ian Lucas, anuncia su incorporación como jurado de MasterChef Junior

Lozano profundizó en las particularidades de conducir un formato dirigido a niños, marcado por reglas específicas para el tratamiento de las emociones en pantalla. “El formato es superclaro. Cuando es un formato estás muy encorsetado a una estructura, es donde estás muy cuidada. Las devoluciones, el tema de la frustración. Entonces, todo eso también va a ser como un camino de aprendizaje y de transitarlo con ellos y con el jurado, fundamentalmente”, explicó.

Sobre el equipo con el que compartirá el ciclo, Lozano remarcó que ya conocía a sus compañeros de trabajo. “Está Maru, está Germán y está Ian Lucas”, enumeró, en referencia al jurado confirmado para esta edición.

Consultada luego sobre si las nuevas generaciones dejaron de valorar la trayectoria como requisito para acceder a roles de conducción o jurado, Lozano vinculó ese planteo con los cambios en las formas de acceder a la masividad. “Me parece que han cambiado las formas también de hacerse conocido, de hacerse famoso. Y después hay que sostenerlo en el tiempo. Cada uno tiene su canal de comunicación, que es su Instagram, suben contenidos, ni hablar si tenés una cuenta de YouTube. O sea que cambió la forma, no hay que enojarse con eso”, explicó.

Finalmente, ante la consulta puntual sobre si consideraba desacertado que Ian Lucas aspirara a un rol de conducción sin contar con trayectoria televisiva previa, Lozano defendió la libertad de cualquier figura pública para plantear sus propios objetivos profesionales. “No está mal si quiere ser conductor o conductora o lo que quiera ser. Me parece que está buenísimo tener foco. Y después, bueno, está bien que uno proponga lo que quiera y diga, y después se ve si eso es viable o no”, concluyó.

MasterChef Junior es la versión infantil del reality de cocina que conduce Wanda Nara, donde niños compiten frente a un jurado especializado en pruebas gastronómicas. En esta edición, el jurado quedó conformado por Germán Martitegui, Maru Botana y Lucas, que resultó vencedor en la edición pasada de MasterChef Celebrity y así se convirtió en el primer jurado que no es profesional dentro de la competencia.

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