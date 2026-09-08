Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

En agosto hubo 94 protestas pacíficas en Cuba, menos de la mitad de las contabilizadas en julio, mientras la violencia y la inseguridad alcanzaron cifras más altas, según el informe mensual de Cubalex, una organización no gubernamental cubana en el exilio. La entidad documentó 315 hechos delictivos y 52 homicidios, el mayor número desde que comenzó a seguir esa variable en 2024.
La caída de las manifestaciones coincidió con la continuidad de los apagones, la escasez de agua y gas, y las dificultades para acceder a transporte, alimentos, medicamentos y atención hospitalaria. El reporte sostiene que esos factores mantienen una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la isla.
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En julio, Cubalex había registrado 200 protestas. La cifra de agosto representó un descenso de más del 50%, aunque las movilizaciones volvieron a concentrarse en La Habana, donde se produjo el 57% del total documentado.
El 4 de agosto hubo 16 cacerolazos por el colapso eléctrico
El episodio con mayor cantidad de protestas ocurrió el 4 de agosto, cuando la organización contabilizó 16 cacerolazos en una jornada. Las manifestaciones estuvieron vinculadas con una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y con los cortes prolongados de electricidad.
Cubalex indicó que las expresiones de descontento de agosto incluyeron sobre todo protestas desde los hogares, con golpes a cacerolas ante la falta de suministro eléctrico. El informe atribuyó la menor cantidad de movilizaciones a una reducción respecto de julio, aunque describió la persistencia de condiciones que afectan la vida cotidiana de la población.
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La crisis energética se profundizó desde 2024. En distintos períodos, los cortes de electricidad superaron las 20 horas diarias en la Habana y llegaron a extenderse durante varios días seguidos en otras provincias, de acuerdo con el contexto recogido por EFE.
Los homicidios llegaron a 52, el nivel más alto desde 2024
El descenso de las protestas contrastó con el aumento de los delitos. Cubalex contabilizó 315 hechos delictivos durante agosto y 52 homicidios, un registro que la organización calificó como récord dentro de su monitoreo mensual.
La cifra equivale a una proyección anual de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes, según el cálculo citado en el informe. Aunque el indicador creció frente a julio, se mantiene por debajo de las tasas de homicidio informadas en varios países de América Latina.
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La ONG alertó sobre un escenario de «violencia e inseguridad» asociado al deterioro de las condiciones sociales y al colapso de servicios públicos. El documento no presenta una relación causal directa entre la crisis económica y cada uno de los delitos, pero sitúa ambos fenómenos dentro de un mismo período de deterioro de las condiciones de vida.
Hubo 280 eventos represivos y cinco muertes bajo custodia
El reporte también incluyó 280 eventos represivos en agosto, entre ellos detenciones arbitrarias, traslados, amenazas, coacciones, vigilancia policial y hechos de violencia o acoso. Cubalex señaló que estas prácticas afectaron tanto a activistas como a otras personas vinculadas con manifestaciones o expresiones críticas.
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Entre los patrones identificados figura la falta de atención médica o la prestación deficiente de servicios sanitarios en centros de detención y reclusión. La organización documentó cinco muertes bajo custodia durante el mes, además de arrestos seguidos por traslados a otras dependencias.
Cuba atraviesa una crisis económica y social desde hace seis años. A los apagones se suman la paralización parcial del transporte público, las limitaciones en hospitales y el aumento de precios, en especial de alimentos y medicamentos que circulan en mercados informales. La situación se agravó este año, en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre el suministro petrolero y de nuevas sanciones.
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