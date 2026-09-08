Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

"Patria y Vida" y el movimiento juvenil que convirtió la música de protesta en el nuevo himno de la resistencia política en Cuba. (Imagen de cortesía)

Guardar

En agosto hubo 94 protestas pacíficas en Cuba, menos de la mitad de las contabilizadas en julio, mientras la violencia y la inseguridad alcanzaron cifras más altas, según el informe mensual de Cubalex, una organización no gubernamental cubana en el exilio. La entidad documentó 315 hechos delictivos y 52 homicidios, el mayor número desde que comenzó a seguir esa variable en 2024.

La caída de las manifestaciones coincidió con la continuidad de los apagones, la escasez de agua y gas, y las dificultades para acceder a transporte, alimentos, medicamentos y atención hospitalaria. El reporte sostiene que esos factores mantienen una crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la isla.

PUBLICIDAD

En julio, Cubalex había registrado 200 protestas. La cifra de agosto representó un descenso de más del 50%, aunque las movilizaciones volvieron a concentrarse en La Habana, donde se produjo el 57% del total documentado.

Una ilustración al estilo óleo representa a familias que se manifiestan de noche en una calle de Cuba con antorchas y pancartas en reclamo por los cortes de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de agosto hubo 16 cacerolazos por el colapso eléctrico

El episodio con mayor cantidad de protestas ocurrió el 4 de agosto, cuando la organización contabilizó 16 cacerolazos en una jornada. Las manifestaciones estuvieron vinculadas con una nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y con los cortes prolongados de electricidad.

Cubalex indicó que las expresiones de descontento de agosto incluyeron sobre todo protestas desde los hogares, con golpes a cacerolas ante la falta de suministro eléctrico. El informe atribuyó la menor cantidad de movilizaciones a una reducción respecto de julio, aunque describió la persistencia de condiciones que afectan la vida cotidiana de la población.

PUBLICIDAD

La crisis energética se profundizó desde 2024. En distintos períodos, los cortes de electricidad superaron las 20 horas diarias en la Habana y llegaron a extenderse durante varios días seguidos en otras provincias, de acuerdo con el contexto recogido por EFE.

ARCHIVO - La gente juega al dominó en la calle durante un apagón en La Habana, el 10 de septiembre de 2025 (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo).

Los homicidios llegaron a 52, el nivel más alto desde 2024

El descenso de las protestas contrastó con el aumento de los delitos. Cubalex contabilizó 315 hechos delictivos durante agosto y 52 homicidios, un registro que la organización calificó como récord dentro de su monitoreo mensual.

La cifra equivale a una proyección anual de 6,64 muertes por cada 100.000 habitantes, según el cálculo citado en el informe. Aunque el indicador creció frente a julio, se mantiene por debajo de las tasas de homicidio informadas en varios países de América Latina.

PUBLICIDAD

La ONG alertó sobre un escenario de «violencia e inseguridad» asociado al deterioro de las condiciones sociales y al colapso de servicios públicos. El documento no presenta una relación causal directa entre la crisis económica y cada uno de los delitos, pero sitúa ambos fenómenos dentro de un mismo período de deterioro de las condiciones de vida.

Una infografía de Infobae detalla el aumento de presos políticos en Cuba a 1.306 a junio de 2026 y las transformaciones sociales a cinco años de las protestas del 11 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hubo 280 eventos represivos y cinco muertes bajo custodia

El reporte también incluyó 280 eventos represivos en agosto, entre ellos detenciones arbitrarias, traslados, amenazas, coacciones, vigilancia policial y hechos de violencia o acoso. Cubalex señaló que estas prácticas afectaron tanto a activistas como a otras personas vinculadas con manifestaciones o expresiones críticas.

PUBLICIDAD

Entre los patrones identificados figura la falta de atención médica o la prestación deficiente de servicios sanitarios en centros de detención y reclusión. La organización documentó cinco muertes bajo custodia durante el mes, además de arrestos seguidos por traslados a otras dependencias.

Los manifestantes en El Fanguito exigieron de forma pacífica la restitución de la electricidad y de los servicios básicos. (Foto cortesía CUBANet)

Cuba atraviesa una crisis económica y social desde hace seis años. A los apagones se suman la paralización parcial del transporte público, las limitaciones en hospitales y el aumento de precios, en especial de alimentos y medicamentos que circulan en mercados informales. La situación se agravó este año, en un contexto de mayor presión de Estados Unidos sobre el suministro petrolero y de nuevas sanciones.

PUBLICIDAD