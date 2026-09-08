Uñac se reunió con Ziliotto en La Pampa y sumó apoyos a su recorrida: pidió unidad para construir una alternativa electoral

Sergio Uñac junto al gobernador Ziliotto y el senador Bensusan

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Sergio Uñac sigue sumando paradas en el recorrido político electoral que ha decidido transitar este año. Pocos días después de estar en Malvinas Argentinas, junto al intendente Leonardo Nardini, en lo que fue su primera aparición en el conurbano bonaerense como precandidato presidencial, el sanjuanino viajó a La Pampa, una de las pocas provincias que gobierna el Partido Justicialista (PJ).

El senador nacional se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto en la casa de Gobierno. El pampeano viene de recibir, la semana pasada, a su par bonaerense Axel Kicillof, con el que evalúa distintas opciones para enfrentar el impacto del fenómeno climático de “El Niño”. El encuentro tuvo también una connotación política debido al camino que está desandando el mandatario de Buenos Aires.

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En esta oportunidad la conversación estuvo atravesada por la situación económica y productiva, el impacto del modelo libertario y la necesidad de trabajar por un peronismo unido. Esa línea de mayor contenido político la dejó en claro Ziliotto en sus redes sociales, donde planteó que durante el encuentro coincidieron con Uñac en la “necesidad de trabajar por la unidad del peronismo y en la construcción de una alternativa electoral”.

Uñac recorrió algunas pymes con "Pali" Bensusan, uno de los precandidatos a gobernador del oficialismo provincial

Durante la mañana el ex gobernador de San Juan recorrió algunas pymes junto a Daniel “Pali” Bensusán, compañero en la bancada del Senado y uno de los aspirantes del PJ pampeano a suceder a Ziliotto en la gobernación. Después de la reunión con el gobernador, tuvo una charla con estudiantes en la Universidad Nacional de La Pampa y visitó la Sociedad Rural de la localidad de Toay. Por la noche participará de un asado con intendentes y dirigentes del PJ local.

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La presencia de Bensusán parece ser un guiño de Ziliotto a su juego electoral. Esta tarde el histórico caudillo Carlos Verna posteó una foto junto a Luciano Di Nápoli, intendente de Santa Rosa, y otro de los precandidatos del peronismo para la gobernación. En el ajedrez de imágenes y gestos, la del gobernador pareció ser una respuesta silenciosa a ese movimiento. “Pali” es el hombre que trabaja su vocación electoral bien pegado a la línea oficial.

Uñac trabaja en el armado de su candidatura presidencial desde el territorio. Ya pasó por Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Corrientes y Mendoza. En todas hizo un recorrido similar. Reuniones políticas, caminata para tener un mano a mano con vecinos y visitas a sectores productivos.

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Uñac viene protagonizando una recorrida federal y busca consenso entre los dirigentes del interior. Uno de los que visitó fue el gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua

El objetivo es el mismo en todos los lugares. Quiere mantener viva su vocación de ser candidato, sumar kilómetros, buscar consenso entre los dirigentes del interior y trabajar para ser una figura que tenga lugar en la mesa de decisiones el año que viene.

El sanjuanino está convencido de que la próxima fórmula presidencial del peronismo debe tener una voz federal en su integración. Por eso mantiene sus recorridas con el fin de ser parte de esa construcción. Impulsa unas internas abiertas en el peronismo en el caso de que no haya PASO. Y si finalmente hay elecciones primarias, está dispuesto a anotarse.

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“Hay que resolver la cuestión de liderazgos que tiene el peronismo. Hay que ver cómo se resuelve. Si hay unas PASO se resuelve el problema y si no hay que ponerse de acuerdo para hacer una interna. Y que los quieren ser candidatos que se sometan al voto popular”, dijo el senador, algunos días atrás, durante una entrevista con C5N.

Uñac durante la visita que realizó a Malvinas Argentinas, donde fue recibido por el intendente Leonardo Nardini

Dentro del ecosistema justicialista el precandidato mejor posicionado sigue siendo Axel Kicillof. Es el que tiene más estructura y mide mejor en las encuestas. Sin embargo, las chances de un acuerdo de unidad o de que un sector impulse a otro candidato que no sea el gobernador bonaerense, deja flotando la posibilidad de que cualquier nombre, con respaldo de dirigentes influyentes, termine teniendo aceptación.

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La semana pasada, durante el encuentro en Malvinas Argentinas, se llevó una señal positiva de Nardini. El intendente tiene vocación de ser candidato a gobernador bonaerense y podría respaldar una eventual candidatura del sanjuanino. Es una parte importante del rompecabezas electoral, que está atravesado por la interna del PJ Bonaerense.

En el micromundo peronista hay muchos dirigentes que desestiman las posibilidades del ex mandatario sanjuanino o creen que solo es la cara de un intento, promocionado por Cristina Kirchner, para limitar el crecimiento de Kicillof. Sin embargo, Uñac sigue firme en su recorrida, sumando imágenes políticas como la de hoy en La Pampa y poniendo en práctica una campaña muy artesanal.

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