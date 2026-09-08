“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

Chris Paul cuestionó la forma en que los Los Angeles Clippers resolvieron su salida durante una gira por la Conferencia Este (Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Guardar

Chris Paul calificó como “una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar” la manera en que terminó su segundo paso por los Los Angeles Clippers. El base recordó que la franquicia lo apartó durante una gira por la Conferencia Este y sostuvo que la decisión afectó también a su familia, que seguía de cerca su día a día dentro de la organización.

Paul cuestionó la forma y el momento de la decisión

El exjugador relató el episodio en el pódcast Build or Break. De acuerdo con esa versión, los Clippers le comunicaron su salida en diciembre, cerca de las tres de la madrugada, en el aeropuerto de Miami. La delegación se preparaba para viajar a Atlanta, como parte de una serie de partidos fuera de casa.

PUBLICIDAD

Paul afirmó que el contexto profundizó su malestar. “Lo interesante de toda esta situación es que probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, dijo. El base no cuestionó solo la decisión deportiva, sino también el momento elegido por la franquicia para comunicarle que no continuaría en el plantel.

El exbase dijo que la comunicación recibida de madrugada en el aeropuerto de Miami afectó también a su familia (AP Foto/Jessie Alcheh)

El veterano señaló que su entorno conocía el funcionamiento del equipo y comprendía la dimensión de lo ocurrido. “He pasado por muchas cosas increíbles a lo largo de mi trayectoria, y tener hijos mayores y una esposa muy al tanto de todo, que conocen el día a día del equipo y de la organización, me molestó”, expresó durante la conversación.

PUBLICIDAD

También reconoció que la reacción no quedó limitada a él. “Obviamente, yo estaba molesto, pero mi familia, mi gente, todos...”, añadió Paul, sin completar la frase. Sus declaraciones expusieron el impacto personal que tuvo una salida producida en medio de la temporada y lejos de Los Ángeles.

La crisis deportiva aceleró el final de su regreso

La ruptura se produjo con los Clippers atravesando un mal comienzo de campaña. El equipo acumulaba cinco victorias y 16 derrotas, un registro que lo alejaba de las expectativas previas al inicio del curso. Paul había regresado a la franquicia nueve temporadas después de su primera etapa, que lo instaló como una de las figuras centrales de la organización.

PUBLICIDAD

Los Clippers atravesaban una racha de cinco triunfos y 16 derrotas cuando decidieron terminar el segundo ciclo de Paul (Mandatory Credit: Jonathan Hui-Imagn Images)

Horas antes de que se conociera su apartamiento, el base mantuvo una conversación con Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers. Después de ese intercambio, la franquicia resolvió poner fin a su segundo ciclo. La decisión cerró una relación que había tenido momentos destacados durante la primera estadía del jugador en el equipo.

Según Mundo Deportivo, antes de la salida existieron desacuerdos internos entre Paul, algunos integrantes del vestuario y miembros del cuerpo técnico. El medio también indicó que la relación del jugador con Tyronn Lue, entrenador de los Clippers, se había deteriorado durante ese tramo de la temporada.

PUBLICIDAD

Personas vinculadas a la organización definieron la actitud del base como “problemática”, de acuerdo con la publicación. Esas fuentes sostuvieron además que Paul se había extralimitado en algunas de sus funciones dentro del equipo. No trascendieron detalles concretos sobre esos episodios ni sobre las conversaciones previas a su desvinculación.

El retiro cerró una carrera de 21 temporadas en la NBA

Semanas después de su salida de los Clippers, Chris Paul anunció su retiro definitivo del baloncesto. La decisión contrastó con lo que había manifestado en noviembre, cuando aseguró que dejaría la NBA al término de la temporada 2026-27. Su desvinculación de la franquicia de Los Ángeles anticipó ese desenlace.

Paul dejó la liga con 1.370 partidos, 12 participaciones en el Juego de las Estrellas y sin un título de campeón (AP Foto/Rick Bowmer, Archivo)

Paul cerró una carrera de 21 temporadas en la NBA sin un campeonato. A lo largo de ese recorrido defendió a New Orleans Hornets, Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs. En cada uno de esos equipos ocupó un lugar central como conductor y referente en la cancha.

PUBLICIDAD

Sus registros finales fueron de 16,8 puntos, 9,2 asistencias, 4,4 rebotes y 2,0 robos por partido en 1.370 encuentros. Además, participó en el Juego de las Estrellas en 12 oportunidades. La forma en que concluyó su vínculo con los Clippers quedó como uno de los últimos episodios de una trayectoria extensa en la liga.