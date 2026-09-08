Qué hacer si una cuenta de WhatsApp fue hackeada: pasos para recuperar el control en los primeros minutos

Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp

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Una cuenta de WhatsApp hackeada exige actuar durante los primeros minutos para recuperar el control y reducir el alcance de posibles estafas. La rapidez ayuda a impedir que un tercero envíe solicitudes de dinero, enlaces falsos o mensajes dirigidos a familiares, amigos y compañeros de trabajo desde una conversación que aparenta ser legítima.

WhatsApp reúne documentos, imágenes, notas de voz, direcciones y datos laborales que pueden servir para construir engaños convincentes. En la mayoría de los casos, la toma de una cuenta no depende de un ataque técnico complejo, sino de técnicas de ingeniería social que buscan convencer a la víctima para que comparta un código de verificación.

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Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cinco señales que revelan un acceso no autorizado

De acuerdo con los expertos en seguridad digital de Eset, el primer indicio aparece cuando la aplicación cierra la sesión y ya no permite entrar con el número habitual. También deben generar alerta una foto de perfil distinta, un nombre modificado, estados desconocidos o mensajes que la persona no escribió. En ocasiones, los propios contactos advierten que recibieron peticiones de dinero, cambios de número o vínculos extraños.

Una notificación que informa que el número fue registrado en otro teléfono exige una reacción inmediata. Otra comprobación consiste en abrir Configuración y consultar Dispositivos vinculados. Si aparecen sesiones en ordenadores, navegadores o lugares que no se reconocen, existe una razón concreta para asumir que alguien más tiene acceso.

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Qué hacer durante los primeros diez minutos

El primer objetivo es recuperar el registro del número. Abra WhatsApp, introduzca su teléfono e intente recibir el código por SMS o llamada. Si el atacante no activó la verificación en dos pasos, el nuevo registro cerrará su sesión de manera automática. No comparta el código con nadie, incluso si quien lo solicita se presenta como soporte técnico, un familiar o un contacto conocido.

La revisión que permite expulsar a quienes entraron en WhatsApp (Foto: Meta)

Si la aplicación pide un PIN desconocido, es posible que el intruso haya añadido esa capa de seguridad. Cuando la cuenta tiene un correo electrónico asociado, conviene intentar restablecerla desde allí. En caso contrario, será necesario esperar siete días para acceder sin el PIN. Si el problema continúa, contacte con el soporte desde la aplicación o mediante el correo oficial.

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Informar a los contactos por llamada, SMS, correo electrónico o redes sociales limita la posibilidad de que otra persona caiga en una estafa. El aviso debe ser claro: no responder mensajes recientes, no transferir dinero y no abrir enlaces enviados desde la cuenta afectada. Después de recuperar el perfil, vuelva a Dispositivos vinculados y cierre todas las sesiones que no correspondan a sus equipos.

También conviene revisar mensajes enviados, conversaciones archivadas, chats eliminados, estados y cambios en el nombre o la imagen del perfil. Ese recorrido permite identificar qué contactos recibieron comunicaciones fraudulentas y qué información pudo quedar expuesta.

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La verificación en dos pasos refuerza la protección de WhatsApp (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida adicional, cambie las claves del correo electrónico, redes sociales y aplicaciones bancarias, sobre todo si esos servicios utilizan el número de teléfono para confirmar accesos.

Activar la verificación en dos pasos es una de las defensas más eficaces, porque añade un PIN al registro del número en un nuevo dispositivo. Esa opción debe acompañarse de una dirección de correo actualizada, que facilitará la recuperación si alguien intenta modificarla. Revisar con frecuencia los dispositivos vinculados ayuda a detectar sesiones extrañas antes de que causen perjuicios mayores.

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Evitar enlaces sospechosos y mantener actualizados WhatsApp y el sistema operativo reduce otras vías de entrada. Los delincuentes aprovechan avisos urgentes, premios inexistentes y solicitudes de códigos para manipular a las víctimas. Recuperar una cuenta requiere rapidez, pero conservar el control depende también de desconfiar de cualquier mensaje que pida información sensible o datos privados.