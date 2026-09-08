Tecno

Qué hacer si una cuenta de WhatsApp fue hackeada: pasos para recuperar el control en los primeros minutos

La prioridad consiste en volver a registrar el número, cerrar accesos desconocidos, informar a familiares y revisar si durante la intrusión se enviaron solicitudes de dinero o enlaces engañosos

Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp
Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp
Guardar

Una cuenta de WhatsApp hackeada exige actuar durante los primeros minutos para recuperar el control y reducir el alcance de posibles estafas. La rapidez ayuda a impedir que un tercero envíe solicitudes de dinero, enlaces falsos o mensajes dirigidos a familiares, amigos y compañeros de trabajo desde una conversación que aparenta ser legítima.

WhatsApp reúne documentos, imágenes, notas de voz, direcciones y datos laborales que pueden servir para construir engaños convincentes. En la mayoría de los casos, la toma de una cuenta no depende de un ataque técnico complejo, sino de técnicas de ingeniería social que buscan convencer a la víctima para que comparta un código de verificación.

PUBLICIDAD

Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Las señales que revelan un acceso no autorizado a WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cinco señales que revelan un acceso no autorizado

De acuerdo con los expertos en seguridad digital de Eset, el primer indicio aparece cuando la aplicación cierra la sesión y ya no permite entrar con el número habitual. También deben generar alerta una foto de perfil distinta, un nombre modificado, estados desconocidos o mensajes que la persona no escribió. En ocasiones, los propios contactos advierten que recibieron peticiones de dinero, cambios de número o vínculos extraños.

Una notificación que informa que el número fue registrado en otro teléfono exige una reacción inmediata. Otra comprobación consiste en abrir Configuración y consultar Dispositivos vinculados. Si aparecen sesiones en ordenadores, navegadores o lugares que no se reconocen, existe una razón concreta para asumir que alguien más tiene acceso.

PUBLICIDAD

Qué hacer durante los primeros diez minutos

El primer objetivo es recuperar el registro del número. Abra WhatsApp, introduzca su teléfono e intente recibir el código por SMS o llamada. Si el atacante no activó la verificación en dos pasos, el nuevo registro cerrará su sesión de manera automática. No comparta el código con nadie, incluso si quien lo solicita se presenta como soporte técnico, un familiar o un contacto conocido.

WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
La revisión que permite expulsar a quienes entraron en WhatsApp (Foto: Meta)

Si la aplicación pide un PIN desconocido, es posible que el intruso haya añadido esa capa de seguridad. Cuando la cuenta tiene un correo electrónico asociado, conviene intentar restablecerla desde allí. En caso contrario, será necesario esperar siete días para acceder sin el PIN. Si el problema continúa, contacte con el soporte desde la aplicación o mediante el correo oficial.

Informar a los contactos por llamada, SMS, correo electrónico o redes sociales limita la posibilidad de que otra persona caiga en una estafa. El aviso debe ser claro: no responder mensajes recientes, no transferir dinero y no abrir enlaces enviados desde la cuenta afectada. Después de recuperar el perfil, vuelva a Dispositivos vinculados y cierre todas las sesiones que no correspondan a sus equipos.

También conviene revisar mensajes enviados, conversaciones archivadas, chats eliminados, estados y cambios en el nombre o la imagen del perfil. Ese recorrido permite identificar qué contactos recibieron comunicaciones fraudulentas y qué información pudo quedar expuesta.

Primer plano de un dedo tocando la pantalla de un smartphone, con los iconos de WhatsApp y Google Drive claramente visibles en primer plano.
La verificación en dos pasos refuerza la protección de WhatsApp (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida adicional, cambie las claves del correo electrónico, redes sociales y aplicaciones bancarias, sobre todo si esos servicios utilizan el número de teléfono para confirmar accesos.

Activar la verificación en dos pasos es una de las defensas más eficaces, porque añade un PIN al registro del número en un nuevo dispositivo. Esa opción debe acompañarse de una dirección de correo actualizada, que facilitará la recuperación si alguien intenta modificarla. Revisar con frecuencia los dispositivos vinculados ayuda a detectar sesiones extrañas antes de que causen perjuicios mayores.

Evitar enlaces sospechosos y mantener actualizados WhatsApp y el sistema operativo reduce otras vías de entrada. Los delincuentes aprovechan avisos urgentes, premios inexistentes y solicitudes de códigos para manipular a las víctimas. Recuperar una cuenta requiere rapidez, pero conservar el control depende también de desconfiar de cualquier mensaje que pida información sensible o datos privados.

Temas Relacionados

WhatsAppCuentaHackerSeguridadPrivacidadTecnología-NoticiasLo último en seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gleeden lleva el debate sobre relaciones no monógamas a un nuevo formato digital

Seis personalidades colombianas comparten sus experiencias sobre el deseo, el cuerpo y los distintos modelos de vínculo afectivo en la primera temporada de Gleeden Confidencial

Gleeden lleva el debate sobre relaciones no monógamas a un nuevo formato digital

Existe o no el dopaje en los esports y torneos de videojuegos que suenan para los Olímpicos: la industria donde está Piqué e Ibai Llanos

Una industria que mueve más de 5.000 millones de dólares al año enfrenta el mismo dilema que el ciclismo o el fútbol: ¿Cómo garantizar el juego limpio cuando las trampas se esconden tanto en el cuerpo de un jugador como en el código de su computadora?

Existe o no el dopaje en los esports y torneos de videojuegos que suenan para los Olímpicos: la industria donde está Piqué e Ibai Llanos

Truco para dejar de recibir llamadas spam en un celular Android

Filtrar comunicaciones no deseadas reduce la exposición a fraudes telefónicos, intentos de robo de identidad y engaños que buscan obtener contraseñas y dinero

Truco para dejar de recibir llamadas spam en un celular Android

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

El dispositivo, que estaría a pocas semanas de presentarse oficialmente en el país, llamó la atención por su diseño elegante, su cámara y una batería que superó una prueba improvisada durante casi dos horas de concierto.

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

Microsoft prueba en Windows 11 un widget que muestra la batería de los dispositivos conectados

La función permitiría consultar la carga de auriculares, teclados, ratones y otros accesorios desde el panel de Widgets o la pantalla de bloqueo

Microsoft prueba en Windows 11 un widget que muestra la batería de los dispositivos conectados

DEPORTES

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Platense visita al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

TELESHOW

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

Vero Lozano habló de la polémica por la conducción de MasterChef Junior: "No hay que enojarse"

Carla Peterson pasó por Infobae en Vivo y habló del fenómeno alrededor de Barreda: “Odiaba verlas felices”

El misterioso destino de Daniela Christiansson a casi tres meses de regresar a Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

Las protestas en Cuba bajaron en agosto, mientras crecieron los delitos y los homicidios

La llama centroamericana inicia su recorrido por Honduras tras cruzar desde El Salvador

Panamá acumuló un déficit de $2,642 millones hasta julio

República Dominicana registra la mayor tasa de violencia sexual digital contra adolescentes

Guatemala condena a 50 años de prisión al salvadoreño acusado del asesinato de un niño en Quetzaltenango