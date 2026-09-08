Marta Fort contó cómo se prepara para las cocinas más famosas: “No curto mucho el mercadito”

La influncer aceptó el desafío de sumarse al reality y contó que está tomand clases privadas (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

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Marta Fort es una de las tantas que confirmó su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) y se mostró decidida a demostrar que su lugar en el programa está más que justificado. En un móvil con Cortá por Lozano, la mediática habló de su preparación, sus puntos débiles en la cocina y hasta mostró el tartar de salmón que había preparado esa misma mañana.

Evangelina Anderson arrancó preguntándole cómo la estaba llevando con las pastas. “No, la verdad que bien. Yo estuve con el chef privado, ya lo había practicado”, respondió Marta Fort. Y ante la repregunta, fue directa: “Pastas”. Pero no solo eso: “Sí, hoy hice tartar a la mañana”, agregó, lo que arrancó el elogio de Anderson: “Muy aplicada, Martita”.

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Marta justificó el esfuerzo con una frase clara: “Quiero justificar al menos que esté en MasterChef”. Al hablar de sus expectativas, reconoció que aprende rápido, aunque anticipó sus puntos débiles: “Quizás sí tendré mucho quilombo con el tema del orden, porque soy muy desordenada”. Y sumó otro frente complicado: “El mercadito, no curto mucho el mercadito”.

Anderson le recordó entonces la exigencia física del certamen: sin tacos, sin uñas largas. “Me las corté”, respondió Marta. “Más todavía, te diría”, insistió la conductora. La participante admitió que ya se había acostumbrado de otra manera: “Yo ya igual me había acostumbrado a clavarle las uñas al pescado. Y ahora se me está dificultando”.

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La hija de Ricardo se animó al desafío de cocinar en las cocinas más famosas (Video: Cortá por Lozano-Telefe)

En ese momento Anderson le preguntó por el chef: si era alguien que ya le cocinaba en casa o alguien nuevo. “No, no, yo no tengo chef que me cocine. Yo en mi casa hago pollo, arroz”, respondió Marta. Y precisó que lleva tres semanas de clases privadas con un profesional. “Recopado, la verdad, recopado. Nos divertimos mucho. Es de un restaurante de sushi que consumo mucho yo también. Así que siempre como que jugamos un poco con las salsas, con los platos”, describió.

La conductora también le preguntó si cocinaba con su novio. “Apa”, respondió Marta, y aclaró: “No, le cocino a él. Como mujer que soy”. Fue entonces cuando mostró el plato que había preparado esa mañana. “¡Hasa! Mira lo que hizo”, dijo mientras lo acercaba a la cámara. El estudio reaccionó con sorpresa: “¿Lo hiciste vos? ¿Todo eso lo hiciste vos?”. Se trataba de un tartar de salmón con palta, cebolla de verdeo y una salsa cuyo nombre no recordaba en el momento. “Lleva... No me acuerdo”, admitió.

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Marta Fort se prepara para la cocina de Master Chef

Marta detalló que le puso “un poco de picante” y adelantó lo que podría ser su principal conflicto con el jurado: “Van a tener problemas conmigo los jurados porque le pongo mucho picante, mucha sal”. Anderson tomó el pie y lo llevó más lejos: “Bueno, si te caen mal y le metés mucho picante y sabés ahí, ¿no?”. La respuesta de Marta no dejó lugar a dudas: “No, olvidate. Si me llevo mal con uno, lo baño en aceite de wasabi”.

Aunque Marta decidió participar en el ciclo conducido por Wanda Nara, hubo otros 23 reconocidos que también se sumaron para exhibir sus destrezas en la cocina, y Telefe consiguió reunir universos diversos en un solo espacio. En la nómina de seleccionados aparecen Alejandro Lerner, Martín “Campí” Campilongo, Josefina China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth “la Negra” Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, L-Gante, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, José María “Pachu” Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta. Tras varias semanas con muchas dudas y expectativa entre quienes siguen el reality, la lista completa finalmente se dio a conocer.

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