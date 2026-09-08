El misterioso destino de Daniela Christiansson a casi tres meses de regresar a Suiza

A través de las redes sociales, la modelo sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su próximo viaje (Instagram)

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A comienzos de este año, Daniela Christiansson y Maxi López tomaron una decisión que implicó desarmar la vida que habían construido en Ginebra junto a sus dos hijos pequeños, Elle y Lando. La pareja resolvió dejar Suiza para instalarse de manera definitiva en Argentina, un cambio que incluyó la mudanza de sus pertenencias, la reorganización familiar y el traslado de su mascota. Sin embargo, algunas semanas después, Daniela regresó a Europa mientras el exfutbolista cumplía con compromisos vinculados al Mundial 2026. Ahora, a casi tres meses de aquella vuelta, la modelo volvió a generar expectativa entre sus seguidores al anticipar cuál podría ser su próximo destino.

Después de realizar una escapada a Francia por el aniversario de sus padres, Christiansson compartió una historia en su cuenta de Instagram con una encuesta para que los usuarios intentaran adivinar hacia dónde se dirigía. La imagen mostraba la parte trasera de un cochecito de bebé, una valija beige y otra pieza de equipaje, todos ubicados sobre una superficie gris. En la parte superior, la modelo sumó la pregunta en inglés “WHERE TO?” junto a un emoji de una cara con anteojos de sol, en alusión a cuál podría ser su próximo destino.

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Debajo de la imagen, Daniela presentó tres alternativas: “Buenos Aires”, “Milan” y “Zurich”. De esa manera, les planteó a sus seguidores la posibilidad de que su próximo destino fuera la capital argentina, donde ella y Maxi habían decidido instalarse, o que regresara a Suiza, país en el que la familia vivió durante años y donde permaneció hasta meses después del nacimiento de su hijo menor, Lando. La tercera opción fue Milán, ciudad que también formó parte de la votación, aunque la modelo no precisó cuál era la respuesta correcta.

La modelo dio diferentes opciones de lo que podría ser su próximo destino y mantuvo el hermetismo ante sus seguidores

La encuesta apareció casi tres meses después del regreso de Christiansson al continente europeo, que se produjo a mediados de junio. En aquel momento, la propia Daniela explicó los motivos de su viaje mediante una serie de historias en Instagram, luego de recibir preguntas de sus seguidores. “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, aclaró al comienzo de su explicación.

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“Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló. Según explicó, el traslado de la mascota requería trámites y documentación antes de concretar el viaje definitivo al país.

Maxi López y Daniela Christiansson tomaron la decisión de instalarse en Argentina luego de años instalados en el continente europeo

La modelo también se refirió a todo lo que todavía debía resolver en su antigua vivienda. “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”, señaló Christiansson. El cambio de residencia implicaba trasladar las pertenencias de la familia desde Europa hacia la Argentina y coordinar distintos aspectos vinculados con el viaje, la documentación y los tiempos de entrega.

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“Además tengo mucho trabajo, trabajo acá”, agregó Daniela en aquella explicación. A esa razón le sumó un motivo familiar y personal relacionado con la ausencia de su pareja. “Aprovecho que Maxi está también afuera, viajando para el Mundial, para estar acá con mi familia y ver a mis amigos antes de irnos definitivamente por Argentina”, expresó.

La modelo, luego de varias semanas instalada en el país, regresó al hogar que tenía con el exdeportista en Ginebra (Video: Instagram)

Durante las semanas que pasó en Ginebra, Christiansson compartió algunos momentos de su rutina familiar. Una de las historias mostró el lago desde un muelle de madera y metal, acompañado por macetas con flores rojas. El agua de color azul oscuro ocupaba la parte inferior de la imagen, mientras que las montañas nevadas aparecían detrás, bajo un cielo despejado.

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Durante el tiempo que Daniela y Maxi permanecieron juntos en el país europeo, la pareja compartió actividades con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y el pequeño Lando. Además, aprovecharon la estadía para grabar algunos fragmentos del reality show que protagoniza el exjugador de River Plate.

Ahora, la imagen del cochecito y las valijas volvió a instalar la incógnita sobre el próximo movimiento de Daniela Christiansson. La encuesta dejó abiertas tres posibilidades y, hasta el momento, la modelo no confirmó si regresará a Buenos Aires, continuará en Suiza o viajará a Milán.

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