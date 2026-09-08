Flor Vigna salió de La Casa de los Famosos México y confesó que quedó en shock tras 43 días de encierro: “No entiendo nada”

Flor Vigna dio sus primeras declaraciones tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos México y dijo que se sintió desorientada después de 43 días de encierro (Video: Programa Hoy)

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Flor Vigna brindó sus primeras declaraciones tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos México, en una nota televisiva para el Programa Hoy donde reconoció el impacto que le generó volver al mundo exterior después de 43 días de encierro. La actriz, todavía con la ropa que llevaba puesta al salir del reality, admitió sentirse desorientada frente a las cámaras: “No entiendo nada, no entiendo nada”, repitió durante la entrevista.

La eliminación se definió el domingo 6 de septiembre, cuando el voto del público la dejó fuera de la competencia tras un mano a mano con el influencer mexicano Ese Pérez. Más de 14 millones de votos se registraron durante esa gala, conducida por Galilea Montijo, que fue anunciando en orden a los participantes que continuaban en carrera hasta dejar a Vigna y Pérez como los dos nombres definitorios de la noche.

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En la nota posterior a su salida, la propia Vigna explicó que todavía procesaba el cambio de escenario. “Estoy con mi mejor amiga, que me dijo: ‘Mirá, vamos a ir tranquilos, porque es un golpe fuerte’”, contó, y agregó que la psicóloga del programa le había recomendado retomar el contacto con las redes sociales de a poco. Según relató, apenas había hablado con su fandom a través de WhatsApp y Telegram, pero todavía no se había sumergido de lleno en los comentarios sobre su paso por la casa.

Flor Vigna contó que, tras salir del reality, fue a un hotel, no usó su celular y todavía no había hablado con su madre ni con sus amigas (Video: Instagram)

Consultada sobre qué fue lo primero que hizo al salir, la artista respondió sin vueltas: se dirigió directo a un hotel, no tocó su teléfono celular ni pudo hablar con su madre ni con sus amigas. “Me comí todo, me comí un sándwich enorme y todos los Kit Kat que nos regalaron”, describió entre risas.

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Uno de los tramos de la entrevista giró en torno al vínculo que mantuvo con Ese Pérez dentro de la casa, marcado por besos y un fuerte cruce que había trascendido a partir de comentarios despectivos que ella misma había hecho sobre él. En la nota, los conductores del ciclo repasaron esas imágenes y le consultaron por la frase que había generado polémica durante la semana previa a su eliminación, cuando aseguró que no tenía ganas de estar con Pérez porque “le huele a caca su boca”. Consultada nuevamente sobre el tema, Vigna insistió con el reclamo en tono de broma, aunque evitó profundizar: “No voy a hablar más de eso”, señaló.

La artista reconoció además que se había ilusionado con el vínculo que mantuvo con Pérez dentro del reality. “Yo creo que me ilusioné mucho, todo ahí se siente muy grande. El Ese es una persona muy linda también”, admitió, y remarcó que, como todos los seres humanos, el influencer mexicano tiene aspectos positivos y otros no tanto. Contó también que había recibido una fuerte reprimenda de una amiga durante una charla nocturna, en la que le cuestionó por qué había vuelto a involucrarse sentimentalmente pese a las recomendaciones previas.

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La influencer fue elegida por la gente para abandonar el reality (Video: La casa de los famosos México/ Las estrellas)

Sobre los vínculos que consolidó durante su estadía, Vigna destacó especialmente la relación que entabló con Gema Garoa, a quien calificó como uno de sus lazos más fuertes dentro de la casa. “Gema era con la que yo más podía hablar y esa sensación de amistad, incluso me quedo con muchas ganas de amistad afuera”, expresó.

En un ping pong posterior a la charla, se abrió sobre el balance general de su experiencia. “La verdad que nada, fue una experiencia increíble”, dijo al ser consultada por lo que extrañaba de adentro estando afuera, y remarcó que ya se encontraba enfocada en sus próximos proyectos musicales, entre ellos el estreno de un videoclip previsto para el jueves 10 de septiembre.

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Antes de abandonar la casa, la cantante había agradecido el acompañamiento del público con una frase breve: “Gracias mi gente por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. Ya fuera del reality, reiteró ese agradecimiento y remarcó lo sorprendida que estaba por la cantidad de votos que había recibido durante su participación en el ciclo mexicano.