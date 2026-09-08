El Salvador

Guatemala condena a 50 años de prisión al salvadoreño acusado del asesinato de un niño en Quetzaltenango

El tribunal penal también ordenó que Daniel Alexander Martínez Marín sea expulsado hacia El Salvador cuando cumpla la pena por la muerte de Jonathan Joel Vásquez Tizol durante un robo ocurrido en 2025

El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó a Daniel Alexander Martínez Marín a 50 años de prisión por el asesinato de Jonathan Joel Vásquez Tizol. / (PNC de Guatemala)
El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango condenó a Daniel Alexander Martínez Marín a 50 años de prisión por el asesinato de Jonathan Joel Vásquez Tizol. / (PNC de Guatemala)
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El Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango, en el occidente de Guatemala, impuso una condena de 50 años de prisión por el asesinato de un niño de 12 años al salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín.

El fallo también establece que deberá ser expulsado hacia El Salvador después de cumplir la pena.

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Martínez Marín fue declarado responsable de la muerte de Jonathan Joel Vásquez Tizol, quien fue atacado con un arma blanca dentro de una tienda de la comunidad Llanos de la Cruz, en la zona seis de Quetzaltenango, en septiembre de 2025.

Según los antecedentes del caso, el menor atendía el comercio cuando fue apuñalado varias veces. La investigación estableció que el agresor le robó 50 quetzales. Jonathan murió a causa de las heridas.

La sentencia fue emitida por el tribunal presidido por la jueza Perla Nowell, luego del proceso penal contra el ciudadano salvadoreño, quien también enfrentaba señalamientos vinculados con posesión de drogas y tenencia ilegal de armas.

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La parte fiscal explicó que la resolución contempla la expulsión de Martínez Marín del territorio guatemalteco, aunque esa medida solo podrá ejecutarse cuando haya cumplido los 50 años de cárcel.

El Ministerio Público indicó que el traslado de Martínez Marín a El Salvador requerirá diligencias con el Ministerio de Gobernación./ (Stereo100)
El Ministerio Público indicó que el traslado de Martínez Marín a El Salvador requerirá diligencias con el Ministerio de Gobernación./ (Stereo100)

Hoy se sentencia a 50 años de prisión y a la expulsión de esta persona del territorio guatemalteco”, afirmó un representante del Ministerio Público en declaraciones recogidas por Noti7 posterior al fallo.

El fiscal indicó que el traslado hacia El Salvador deberá concretarse mediante diligencias con el Ministerio de Gobernación. También señaló que existe la posibilidad de que, a futuro, Guatemala y El Salvador establezcan un convenio que permita el traslado de personas condenadas para que cumplan su pena en su país de origen.

“Creemos que es un primer paso para hacer justicia”, sostuvo el representante de la fiscalía. La autoridad diferenció entre la expulsión posterior al cumplimiento de la condena y un eventual mecanismo bilateral para trasladar al condenado antes de ese momento.

Tras conocer la decisión del tribunal, la madre de Jonathan Joel Vásquez Tizol expresó su agradecimiento por la sentencia, a pocos días de que se cumpla un año del asesinato de su hijo.

La justicia que se hizo, yo le agradezco a todos los que son jueces de aquí”, manifestó. También pidió que Martínez Marín sea trasladado a El Salvador.

El caso provocó indignación entre los vecinos de Llanos de la Cruz, una comunidad de Olintepeque, municipio del departamento de Quetzaltenango. La muerte del niño generó reclamos para que las autoridades identificaran y procesaran al responsable.

La investigación determinó que el ataque ocurrió en el contexto del robo de una suma de dinero que el menor tenía a su cargo dentro de una tienda.

Datos de la PNC sobre el caso

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC), Martínez Marín, de 24 años, fue detenido el 17 de septiembre de 2025 durante un allanamiento en el sector de Llanos de la Cruz, tres días después del homicidio, según la cronología difundida por las autoridades.

La investigación estableció que Martínez Marín apuñaló al niño dentro de una tienda de Llanos de la Cruz, en la zona seis de Quetzaltenango./ (PNC de Guatemala)
La investigación estableció que Martínez Marín apuñaló al niño dentro de una tienda de Llanos de la Cruz, en la zona seis de Quetzaltenango./ (PNC de Guatemala)

En aquel operativo, los agentes le incautaron droga y lo acusaron del delito de posesión para consumo. En una primera audiencia, una jueza dictó falta de mérito en relación con el asesinato, una decisión que causó rechazo entre residentes de la zona.

Cuatro días más tarde, el 21 de septiembre, el salvadoreño fue nuevamente llevado ante un tribunal guatemalteco, esta vez bajo acusación por el crimen de Jonathan. Tras esa audiencia, ingresó al Centro Preventivo para Hombres de la zona uno de Quetzaltenango.

Los antecedentes policiales también indican que Martínez Marín había sido arrestado en noviembre de 2023 por portar un arma de fuego sin la documentación requerida y por llevar varias bolsas con marihuana.

El proceso ha concluido este año con la condena de 50 años de prisión y la orden de expulsión del país una vez que complete la pena.

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