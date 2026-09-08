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El gran debut de Enzo Fernández por la Champions League en el Manchester City: asistencia para Haaland y varias chances para marcar

El volante argentino habilitó al noruego en el primero de los tantos del encuentro ante el Porto y estuvo cerca de convertir en más de una ocasión durante su primera presentación europea con el club inglés

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El gran partido de Enzo Fernández.

El Manchester City se llevó una victoria ante el Porto en Portugal por 2 a 0, con goles de Erling Haaland; el primero fue en el arranque del segundo tiempo tras una asistencia de Enzo Fernández, quien disputó su primer partido europeo con la camiseta ciudadana. El encuentro correspondió a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27 y se jugó en el Estádio do Dragão.

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El volante argentino, incorporado hace poco más de una semana proveniente del Chelsea por 146 millones de euros, fue titular por decisión del técnico Enzo Maresca y se convirtió en la figura del encuentro. A los 47 minutos, tras una jugada colectiva que involucró a Foden, Semenyo y Cherki, Fernández recibió la pelota sobre la izquierda del área y ejecutó un centro medido que Haaland cabeceó al segundo palo para vencer al arquero portugués y desnivelar el marcador. Sobre el final, el Androide decretó el resultado.

La actuación en Portugal se produjo apenas cuatro días después de su debut en la Premier League, donde el mediocampista jugó 76 minutos ante el Coventry y participó también en la jugada del gol que le dio el triunfo al equipo de Manchester por 1 a 0. Con ese antecedente, Maresca decidió sostenerlo en el once inicial para el estreno continental, en un esquema que además contó con Gianluigi Donnarumma en el arco y Haaland como referencia ofensiva.

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La asistencia de Fernández fue la primera de su historial con el City y llegó en un partido que había resultado parejo hasta ese momento. El conjunto inglés, que llegaba con seis derrotas en sus últimas nueve visitas a Europa, dominó el trámite sin lograr quebrar la resistencia del equipo local durante el primer tiempo, que terminó igualado sin goles.

“Fue un juego de mucho físico, sabemos que la Champions demanda eso. Un partido intenso pero lindo, muy contento con el resultado. Jugué acá con Benfica, es un campo muy difícil. Me acuerdo que me sacaron en el entretiempo porque tuve un partido muy malo. El sueño siempre está, y es ser campeones. La historia de Manchester manda eso, intentaremos ganar el trofeo”, expresó Enzo Fernández tras el partido, en el que contó con varias chances para anotar.

El cruce tuvo, además, presencia argentina en las dos formaciones. Mientras Fernández representaba al City, el Porto alineó como titulares a Nehuén Pérez y al ex jugador de Boca Juniors Alan Varela. El equipo portugués llegaba al partido invicto en su estadio en lo que va del año y no pudo hacerse fuerte en casa.

Tras el gol de Haaland, el Porto reaccionó y presionó en busca del empate, lo que obligó al City a replegarse en los minutos finales. El resultado no se movió, hasta que en el final nuevamente el Androida convirtió para el 2-0 final del Manchester City, que sumó de a tres en su presentación en la fase de liga.

Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Manchester City - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - September 8, 2026 Manchester City's Erling Haaland REUTERS/Pedro Nunes
Soccer Football - UEFA Champions League - FC Porto v Manchester City - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - September 8, 2026 Manchester City's Erling Haaland REUTERS/Pedro Nunes

Con estas conquistas, Haaland llegó a 35 goles en 39 presentaciones en la Champions League con la camiseta del City, a solo un tanto del récord del club que ostenta Sergio Agüero, con 36. El delantero noruego, autor del doblete del partido, extendió además su racha goleadora frente a rivales de distinto nivel en la competición continental.

El City afrontará su próximo compromiso por la fase de liga en las semanas siguientes, mientras que Fernández buscará consolidar su lugar en el equipo titular tras un comienzo con dos partidos consecutivos con participación directa en los goles de su nuevo club.

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