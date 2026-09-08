Bill Gates alerta que los “compañeros de IA” son adictivos para los niños y dañan relaciones humanas

Bill Gates ha hecho un análisis de las oportunidades y riesgos de la IA. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Guardar

Bill Gates advirtió que los compañeros de inteligencia artificial (IA) pueden volverse adictivos para los niños, debilitar el aprendizaje social y desplazar vínculos humanos en una etapa decisiva del desarrollo.

En un texto de opinión publicado en su blog, el fundador de Microsoft sostuvo que esa tecnología ofrece una interacción cómoda, permanente y sin fricción, una combinación que, a su juicio, reduce la necesidad de salir de la zona de confort y aprender a relacionarse con otros.

PUBLICIDAD

Por qué Bill Gates cree que los “compañeros de IA” son peligrosos para los niños

Gates llevó el argumento a su propia biografía. Contó que en su infancia en Seattle tenía pocos amigos y que desarrollar habilidades sociales le exigió esfuerzo y la ayuda de su madre.

Gates vinculó su advertencia sobre la IA con su infancia en Seattle y dijo que desarrolló habilidades sociales con esfuerzo y ayuda de su madre. (Foto: Europa Press)

A los 70 años, dijo, todavía aplica esas lecciones, y añadió que duda haber hecho ese mismo trabajo si en ese momento hubiera tenido un asistente conversacional siempre dispuesto a adaptarse a él.

PUBLICIDAD

El empresario apoyó esa alarma con un estudio realizado con más de 1.100 personas usuarias de asistentes virtuales con inteligencia artificial, elaborado por investigadores de Stanford y Carnegie Mellon.

Este estudio encontró que quienes tenían redes sociales más pequeñas eran más propensos a buscar compañía en un chatbot. Según esa investigación, cuanto más intenso y personal se volvía el uso, peor se sentían.

PUBLICIDAD

Un estudio de Stanford y Carnegie Mellon con más de 1.100 usuarios halló que quienes tenían redes sociales más pequeñas buscaban más compañía en un chatbot y se sentían peor con un uso más intenso. (Imagen ilustrativa Infobae)

La advertencia no se limitó al plano afectivo. Gates dijo que la misma herramienta que puede ampliar el acceso al conocimiento podría empujar a muchas personas a aprender menos, y señaló que una encuesta preliminar vinculó un mayor uso de IA con un menor pensamiento crítico, con un efecto más marcado entre los jóvenes.

Qué entiende Bill Gates como “compañeros de IA”

Para explicar el riesgo, Gates describió a los compañeros de IA como sistemas que “se comunican contigo de una manera con la que ya te sientes cómodo”, que “siempre están disponibles” y que “nunca se enfadan contigo”.

PUBLICIDAD

Ese diseño, planteó, elimina una parte central de la experiencia humana: el roce, la incomodidad y la adaptación que forman las destrezas sociales.

Bill Gates comparó a los compañeros virtuales con un entorno que evita el conflicto social y afirmó que esa comodidad puede impedir el desarrollo de destrezas sociales. (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Su tesis fue que esa facilidad puede tener un costo a largo plazo. “Esto les da el potencial de volverse altamente adictivos y de privarnos de las lecciones que aprendemos al conectar con otras personas”, escribió. En el caso de los menores, agregó, el daño puede acompañarlos durante toda la vida.

PUBLICIDAD

Gates reforzó ese punto con una idea tomada del libro ‘La generación ansiosa’, de Jonathan Haidt. Citó el argumento de que los niños expuestos de manera habitual a pequeños riesgos desarrollan la capacidad de afrontar desafíos mayores, mientras que quienes crecen en espacios sobreprotegidos llegan a la adultez con mayor ansiedad.

A partir de esa premisa, hizo una comparación directa: “Un compañero con inteligencia artificial diseñado para no molestarte nunca es como un gran invernadero protegido”. La imagen resume su preocupación central: una tecnología pensada para evitar el malestar puede impedir el aprendizaje que surge de atravesarlo.

PUBLICIDAD

Gates alertó que un mayor uso de inteligencia artificial puede asociarse con menor pensamiento crítico, con un efecto más marcado entre los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impactará la inteligencia artificial en la educación infantil

Gates afirmó que le preocupa el efecto de la inteligencia artificial sobre la educación por una razón paradójica. Sostuvo que la herramienta que permitirá aprender más que nunca podría hacer que muchas personas aprendan menos.

La señal que mencionó fue una encuesta preliminar que asoció un uso más intenso de IA con una caída en el pensamiento crítico. Según indicó, la relación fue más fuerte entre los jóvenes, el grupo que al mismo tiempo enfrenta un espacio digital atravesado por imágenes falsas y desinformación personalizada.

PUBLICIDAD

El empresario ubicó esa pérdida de criterio en un escenario más amplio. Señaló que, en una era de deepfakes y contenidos manipulados a medida, distinguir la verdad de la mentira se vuelve una capacidad básica para la vida cotidiana.