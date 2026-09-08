El Salvador

El Salvador subsidia concentrado para ganado ante la sequía vinculada a El Niño

El Ministerio de Agricultura y Ganadería venderá hasta cuatro quintales por productor para apoyar a pequeños ganaderos afectados por la caída de pastos, la escasez de agua y la menor producción lechera asociadas al Fenómeno de El Niño

El MAG ofrecerá el concentrado Lechero Plus Fórmula +18% a USD 14 por quintal y limitará la compra a cuatro quintales por productor, para apoyar ante la falta de pasto debido a la sequía./ (Redes Óscar Dominguez)
El MAG ofrecerá el concentrado Lechero Plus Fórmula +18% a USD 14 por quintal y limitará la compra a cuatro quintales por productor, para apoyar ante la falta de pasto debido a la sequía./ (Redes Óscar Dominguez)
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador anunció la venta subsidiada de concentrado para ganado en la zona oriental, una medida dirigida a pequeños productores que enfrentan la reducción de pastos, agua y producción lechera por la disminución de lluvias asociada al fenómeno de El Niño.

La cartera agrícola informó el 7 de septiembre que ofrecerá el concentrado Lechero Plus Fórmula +18% a USD 14 por quintal, con un límite de cuatro quintales por productor. El alimento contiene 18% de proteína y busca complementar la dieta de los animales en una de las zonas más afectadas por la escasez de precipitaciones.

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Para acceder al beneficio, los ganaderos deben presentar la matrícula de fierro y un documento que acredite su condición de productores. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la medida apunta a sostener la alimentación del hato en momentos en que la falta de humedad redujo la disponibilidad de pasto.

Marlon Reyes, director general de Ganadería, señaló en el comunicado que el concentrado está destinado a cubrir las necesidades nutricionales de los animales afectados, en especial en el norte de la región oriental. La institución indicó que el descuento permitirá a las familias ganaderas adquirir el producto a un valor menor al habitual.

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El MAG entregó en mayo pasado bagazo de caña a ganaderos de la zona oriental, para fortalecer la alimentación del ganado y reducir el impacto económico ante las condiciones climáticas./ (Redes Óscar Domínguez)
El MAG entregó en mayo pasado bagazo de caña a ganaderos de la zona oriental, para fortalecer la alimentación del ganado y reducir el impacto económico ante las condiciones climáticas./ (Redes Óscar Domínguez)

Una de las productoras citadas por el MAG, Yolibeth Sosa, afirmó que cuenta con 23 cabezas de ganado lechero y que el concentrado tenía un precio de USD 23 antes de la oferta oficial. El costo de USD 14, sostuvo, permitirá destinar recursos a otros insumos necesarios para mantener a los animales.

La medida llega después de varias semanas de sequía, temperaturas elevadas y lluvias irregulares en distintas áreas rurales. La escasez de pasto ha reducido la producción de leche en zonas ganaderas del centro del país.

En Tecoluca, departamento de San Vicente Sur, el ganadero Marlon Ortiz explicó recientemente a la agencia AFP que la falta de forraje había limitado la producción lechera. El problema se extiende a la cadena de derivados lácteos, que incluye leche, queso, crema y mantequilla, debido a que una menor alimentación del ganado afecta su rendimiento.

El ambientalista Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), ya ha advertido que la reducción de agua y alimento ha dejado a los animales en peores condiciones corporales. Asimismo, ha indicado que algunos propietarios intentan vender reses para disminuir los costos de manutención, aunque encuentran menos compradores porque estos también deben cubrir los gastos de alimentación y abastecimiento de agua.

La falta de pasturas obliga a los productores a recurrir al concentrado, minerales y suplementos. Baloy Ventura, ganadero de la zona oriental citado por el MAG, recomendó complementar la alimentación de los animales con minerales y calcio ante las altas temperaturas.

Los pequeños ganaderos deberán presentar la matrícula de fierro y un documento que acredite su condición de productores para acceder al beneficio. /(Redes de Óscar Domínguez)
Los pequeños ganaderos deberán presentar la matrícula de fierro y un documento que acredite su condición de productores para acceder al beneficio. /(Redes de Óscar Domínguez)

El impacto también ha sido percibido en comunidades del Estero de Jaltepeque y la Bahía de Jiquilisco. Un boletín de la Red de Observadores Ambientales, divulgado el 3 de septiembre, registró un promedio de 30.76 milímetros de lluvia durante agosto en 13 estaciones comunitarias y lapsos de hasta 28 días consecutivos sin precipitaciones.

En esa red de monitoreo, El Aguaje, en La Paz Centro, acumuló apenas 1.6 milímetros durante el mes, mientras El Chingo registró 1.9 milímetros. El informe atribuyó las consecuencias sobre la ganadería a la falta de agua y forraje, sumada a las temperaturas elevadas.

La Red de Observadores Ambientales informó además la muerte de animales y una menor producción de alimentos en comunidades costeras. Esas afectaciones se sumaron a la pérdida total de algunas siembras y a las dificultades para establecer nuevos cultivos por la falta de humedad en los suelos.

La crisis climática también presiona a los productores de granos básicos. La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) ha estimado pérdidas del 20% en la primera cosecha de maíz y frijol. Parte de los cultivos dañados puede terminar como forraje, una alternativa para enfrentar la falta de pasto.

El MAG indicó que continuará con medidas de apoyo para que los pequeños ganaderos mantengan su actividad productiva durante la sequía.

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