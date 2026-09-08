Hazaña en Neuquén: una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para pedir ayuda por su familia atrapada al pie de un cerro

La camioneta, una Renault Alaskan, había quedado inmovilizada por la nieve acumulada que persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto (División Brigada Rural de la Policía de Neuquén)

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Una familia de Buenos Aires quedó atrapada cinco horas en la nieve al pie del Cerro Wayle, en Neuquén, y la madre caminó 15 kilómetros para pedir ayuda en una zona sin señal telefónica, a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana, hasta que un operativo policial rescató a los cuatro integrantes y liberó la camioneta en la que viajaban.

El heroico episodio ocurrió ayer, lunes 7 de septiembre, entre las 11 y las 16 horas, que afectó a Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos, de nueve y tres años. La familia había partido desde Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, para conocer el área del refugio de guardaparques.

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La camioneta, una Renault Alaskan, había quedado inmovilizada por la nieve acumulada que persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto. Sin posibilidad de comunicarse ni de sacar el vehículo por sus propios medios, Canepa dejó a su pareja y a los niños dentro de la pick up y salió a pie por la Ruta Provincial 37.

El operativo de rescate

La mujer avanzó entre dos y tres horas, guiándose por las huellas que la propia familia había dejado al ingresar a la zona. En ese recorrido consiguió establecer contacto con la Policía de Río Negro, que derivó el pedido a la Policía del Neuquén y luego a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal.

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La Policía informó que la mujer fue hallada en "buenas condiciones físicas pero agotada por el duro camino realizado" (División Brigada Rural de la Policía de Neuquén)

Cerca de las 14, la División Brigada Rural fue informada sobre la situación y partió hacia el cerro con vehículos 4x4 preparados para circular sobre nieve. En el trayecto, los efectivos encontraron a la mujer todavía caminando por la ruta.

El subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento, describió así ese momento, citado por La Mañana de Neuquén: “La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar”, agregó.

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Después de asistirla, los policías siguieron hasta el refugio de guardaparques y localizaron la Renault Alaskan, donde seguían resguardados Botner y los dos chicos. Tras retirar la nieve acumulada alrededor del vehículo, lograron destrabarlo y completar el rescate.

Tras el rescate, el área de Seguridad del gobierno neuquino recomendó evitar los caminos de alta montaña sin vehículos apropiados ni equipamiento adecuado (División Brigada Rural de la Policía de Neuquén)

Ninguno de los cuatro necesitó atención médica y la familia pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal. Las condiciones meteorológicas de esa jornada, con sol, poco viento y buena visibilidad, facilitaron el operativo.

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Cómo es el acceso al Cerro Wayle

El Cerro Wayle está en las cercanías de la Reserva Provincial Tromen. Para llegar desde Chos Malal, hay que recorrer 48 kilómetros hacia el norte por la Ruta Nacional 40 hasta el cruce con la Ruta Provincial 37.

Desde ese punto, el camino continúa hacia la reserva y, frente a la laguna Tromen, aparece un desvío hacia el refugio de guardaparques y el antiguo parque de nieve. El sector también conecta con la Ruta Provincial 2 en dirección a Tricao Malal.

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Tras el rescate, el área de Seguridad recomendó evitar los caminos de alta montaña sin vehículos apropiados ni equipamiento adecuado, porque todavía quedaba nieve acumulada en distintos tramos del recorrido.