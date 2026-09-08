Steam suma nuevos juegos gratis para PC con reseñas positivas: cuáles son y cómo descargarlos

Steam suma juegos gratuitos con reseñas positivas y géneros variados - VALVE

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Steam ha añadido nuevos juegos gratis para PC con reseñas positivas, una selección que incluye propuestas de plataformas, carreras, terror psicológico, acción cooperativa y rol. Entre los títulos que han recibido una mejor respuesta inicial por parte de los usuarios figuran Crawler, Fall Queen, Lost Light, Solipsist y The Little Tragedy of Poncik.

La actualización del catálogo llegó entre los últimos días de agosto y el comienzo de septiembre de 2026. Aunque la lista tiene menos lanzamientos con valoraciones sobresalientes que la promoción anterior, permite ampliar la biblioteca sin costo y descubrir producciones independientes que han comenzado a llamar la atención de la comunidad.

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La mayoría de estos juegos debutaron a finales de agosto y ya acumulan las primeras opiniones de los jugadores. Las valoraciones cambian con el tiempo, por lo que conviene revisar la ficha de cada título antes de descargarlo para conocer sus requisitos y el estado de sus reseñas.

La tienda de Valve incorpora títulos gratuitos para distintos perfiles de jugadores

Juegos gratis disponibles en Steam

Lost Light se publicó el 29 de agosto como un juego de plataformas casual con compatibilidad completa para mando. El título cuenta con un 100% de valoraciones positivas a partir de 21 reseñas, una cifra inicial que puede aumentar a medida que más usuarios prueben la propuesta.

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Otro de los juegos gratuitos con una recepción destacada es Solipsist, disponible desde el 28 de agosto. Se trata de una experiencia de terror psicológico que plantea acertijos vinculados a los propios archivos del juego. Su propuesta se aleja de las mecánicas convencionales y también registra un 100% de aprobación entre las reseñas disponibles.

Crawler se suma a la lista como un juego de disparos en realidad virtual por equipos, con partidas cooperativas contra hordas de enemigos. El título tiene más de 20 reseñas y un 91% de comentarios favorables, según la información disponible.

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La tanda incluye experiencias en realidad virtual, carreras con construcción de mazos, rompecabezas, enfrentamientos automáticos y sistemas de intercambio, todas disponibles sin coste desde sus respectivas páginas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fall Queen se dirige a quienes buscan un desafío de plataformas en dos dimensiones. El juego exige precisión en los controles, ofrece compatibilidad con mando e incorpora una historia propia. Se lanzó el 17 de agosto y cuenta con un 86% de valoraciones positivas.

D Car Game, publicado el 29 de agosto, combina carreras con mecánicas de construcción de mazos propias de los juegos de estilo roguelike. También ofrece opciones de personalización para los vehículos y alcanza un 85% de aprobación entre los usuarios.

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The Little Tragedy of Poncik llegó a Steam el 26 de agosto. La aventura casual invita a recorrer escenarios y resolver rompecabezas, con una recepción del 89% de reseñas positivas.

Bomb Farm, por su parte, propone un juego de rol por turnos basado en clics, intercambio de objetos y una economía que depende de las decisiones de los jugadores. El título suma más de 500 opiniones, de las cuales el 76% son favorables.

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Steam amplía su catálogo gratuito con propuestas independientes recomendadas por usuarios

La selección incluye además Battle of Ranking in Another World, un juego de combates automáticos con elementos de rol. Por ahora, tiene un 70% de aprobación a partir de 24 análisis de usuarios.

Cómo descargar los juegos gratis en Steam

Para reclamar estos títulos, es necesario contar con una cuenta en Steam. El proceso se puede completar desde la aplicación para ordenador o mediante la versión web de la tienda.

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Los pasos son los siguientes:

Iniciar sesión con la cuenta personal. Buscar el juego por su nombre. Confirmar que el precio aparece como 0. Pulsar Obtener, Añadir a la biblioteca o Jugar. Revisar que el título figure en la biblioteca.

La recomendación es añadir primero los juegos a la cuenta y descargarlos después. De ese modo, el espacio disponible en el disco duro no impide incorporarlos a la colección digital.

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Los juegos quedan vinculados a la cuenta

Steam permite acceder a una biblioteca digital, recibir actualizaciones automáticas y descargar los juegos desde distintos ordenadores vinculados a la misma cuenta. Sin embargo, la adquisición implica una licencia de uso asociada al perfil del usuario. Los títulos no se pueden revender y el acceso depende de las políticas y servidores de la plataforma.

Esta nueva tanda de juegos gratuitos ofrece opciones para distintos tipos de jugadores. Las valoraciones iniciales de Lost Light, Solipsist, Crawler y Fall Queen los sitúan entre los títulos que conviene revisar antes de que queden sepultados por las próximas novedades del catálogo.

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