Panamá

Capturan a ocho presuntos integrantes de una pandilla durante allanamientos en Panamá

Más de 20 diligencias fueron desarrolladas en Belisario Frías y otros sectores en el distrito de San Miguelito

Ocho personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una pandilla investigada desde 2025. Cortesía MP
Ocho personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una pandilla investigada desde 2025. Cortesía MP
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La Operación Custodia dejó ocho personas aprehendidas por su presunta vinculación con una pandilla que operaba en el distrito de San Miguelito, uno de los territorios con mayor incidencia de homicidios relacionados con estructuras delincuenciales en Panamá durante 2026.

La Procuraduría General de la Nación informó que más de 20 diligencias de allanamiento fueron ejecutadas en Belisario Frías y otros sectores donde el grupo mantenía control territorial. Las acciones contaron con la participación de unidades de inteligencia e investigación de la Policía Nacional.

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La investigación comenzó en 2025 y se concentra en hechos ocurridos en el sector 42 de Santa Marta y Las Colinas. A la organización se le atribuyen presuntamente hurtos, desalojos forzados e incendios contra residentes, además de homicidios, tentativas de asesinato y lesiones personales.

Las autoridades también investigan la posible participación de sus integrantes en delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego. Los aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, que determinará la legalidad de las capturas, las imputaciones y las medidas cautelares aplicables a cada caso.

La estructura criminal mantenía presencia en Santa Marta, Las Colinas y otras comunidades del distrito de San Miguelito. Cortesía MP
La estructura criminal mantenía presencia en Santa Marta, Las Colinas y otras comunidades del distrito de San Miguelito. Cortesía MP

El operativo ocurre después de que los homicidios asociados al pandillerismo aumentaran 76% entre enero y el 16 de agosto de 2026, al pasar de 29 a 51 casos frente al mismo periodo del año anterior. En total, San Miguelito acumulaba 73 asesinatos, 20 de ellos en Belisario Frías.

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La situación no se limita a ese distrito. La Dirección de Investigación Judicial contabiliza 121 pandillas activas distribuidas en Panamá, agrupadas alrededor de ocho grandes estructuras o corrientes criminales. Estas organizaciones mantienen presencia en puntos vinculados con puertos, corredores logísticos, zonas costeras y sectores urbanos densamente poblados.

Entre las estructuras señaladas durante 2026 aparecen Bagdad, Calor Calor, Mafia Filipina, HP o Manzana Cero, RG 4Life, Roca y Killa. La Policía sostiene que las pandillas dejaron de funcionar únicamente como grupos barriales y ahora prestan servicios de transporte, vigilancia, distribución de drogas y sicariato a redes criminales de mayor alcance.

En agosto, la Operación Secuela permitió aprehender a 13 presuntos integrantes de la pandilla HP14-R14, incluido su supuesto cabecilla, tras más de 30 allanamientos en Río Abajo. La estructura es investigada por su posible participación en homicidios, robos, hurtos, drogas y posesión ilegal de armas.

Un mes antes, las autoridades capturaron a 14 personas presuntamente vinculadas con Mafia Filipina, dos de ellas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando llegaban de Francia. La investigación abarca pandillerismo, conspiración relacionada con drogas, blanqueo de capitales y posibles vínculos con homicidios y extorsiones.

Fotografía en tono sepia de tres personas encapuchadas con rostros ocultos, dos sostienen fusiles y uno una pistola, de pie frente a una pared con graffiti.
Los homicidios asociados con el pandillerismo aumentaron 76% durante 2026, al pasar de 29 a 51 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en julio, la Operación Harpía dejó siete aprehendidos en el corregimiento Arnulfo Arias, en San Miguelito. Los sospechosos fueron relacionados con Ratitas, también denominada Niños del Detroit Special, una pandilla investigada por homicidios, robos, lesiones, drogas y un ataque contra una unidad policial.

La ofensiva se ha extendido al interior del país. En marzo, 19 personas fueron aprehendidas mediante la Operación Legado en Farallón y Nuevo Farallón, provincia de Coclé. Dieciocho eran señaladas como integrantes de Blindaje 7 y la restante fue detenida por presunta posesión ilícita de un arma de fuego.

Los operativos muestran una actividad sostenida contra estos grupos, pero las aprehensiones no equivalen automáticamente a condenas ni garantizan su desarticulación.

La fragmentación de las pandillas y su conexión con organizaciones superiores permiten que nuevos integrantes ocupen los espacios dejados por los capturados, mientras persisten las disputas territoriales y los homicidios asociados.

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