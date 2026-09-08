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Otro aniversario de dolor y recuerdos: las emotivas palabras de Benjamín Vicuña a Blanca a 14 años de su muerte

A corazón abierto, el actor chileno plasmó sus sentimientos al homenajear a su hija mayor, fruto de su relación con Pampita, quien falleció el 8 de septiembre de 2012

Benjamín Vicuña contó lo que sintió el día en que su hija Blanca hubiese cumplido 18 años
A 14 años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña decidió recordarla con sentidas palabras ante sus seguidores (Instagram)
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Cada 8 de septiembre, el calendario se tensa para Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain. La fecha, lejos de ser una jornada más, es sinónimo de memoria, ausencia y amor. Marca un nuevo aniversario de la partida de Blanca, la hija mayor del actor y la modelo, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 a los 6 años en Chile, a raíz de una neumonía hemorrágica. Catorce años después, el recuerdo sigue tan vivo como el primer día, y la familia encuentra en los homenajes una forma de seguir abrazando a su niña que este año hubiera cumplido 20. En esta oportunidad, Vicuña eligió compartir su dolor y su proceso en las redes sociales, con un mensaje íntimo y profundo que conmovió a sus seguidores.

En esta fecha movilizante, el actor compartió una foto inédita junto a Blanca, en la que se los pudo apreciar abrazados y sonriendo frente a la cámara, mientras de fondo sonaba “Mi niñita” de Los Jaivas. “Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos. Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, comenzó escribiendo el actor.

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Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín. Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras. Hablo de tu mirada, de cómo les decías a los caballos, de tus palabras justas. Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, continuó, a corazón abierto, en el mismo posteo.

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca a 14 años de su muerte: "Mi niña que quería volar"
El actor chileno abrió su corazón para recordar a su hija en un nuevo aniversario de su muerte

Fuiste un pequeño milagro, iluminaste corazones y despertaste conciencias, me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida. Amar y aceptar el silencio y su misterio. Amar el cielo y las preguntas que caen como cuchillos en medio de la noche. Gozar la mañana, los pájaros, la risa y el café. Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, escribió, dejando ver cómo el tiempo transforma el dolor, pero no lo borra.

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La memoria de Blanca atraviesa la cotidianeidad de la familia, pero en cada fecha especial su presencia se hace aún más fuerte y visible. En mayo pasado, Vicuña la recordó el día en que su hija habría cumplido años, compartiendo otro texto doloroso y lleno de amor. “Por ti me disfracé de padre la primera vez”, escribió, describiendo el inicio de una paternidad que cambió para siempre el sentido de su vida. “Dormí en tus sueños, despertando los míos”, continuó, y con esas palabras trazó el lazo profundo que los unió desde el primer día.

Captura de pantalla de una fotografía donde Benjamín Vicuña, con camiseta a cuadros y corona, sonríe junto a su hija Blanca, quien viste un traje rosa y una corona azul
En mayo pasado, el actor chileno recordó a su hija en el día que habría cumplido 20 años (Instagram)

“Conocí el amor más grande que nadie pudo robar”, expresó, subrayando la permanencia de ese sentimiento a pesar del tiempo y la ausencia física de Blanca. “Escribí cartas de amor, te escribí un libro, te escribí una despedida”, recordó, repasando la manera en que la escritura se convirtió en su refugio y su forma de sanar. “No olvido tu nacimiento, hoy 15 de mayo, al igual que el cumpleaños de mi madre”, sumó, uniendo generaciones y afectos en un mismo recuerdo. “La cordillera brillaba y su blancura parecía la sonrisa más linda”.

En ese ejercicio de memoria, Vicuña imaginó cómo sería su hija en el presente: “Hoy es imposible no pensar en cómo serías de 20 años, cómo serían los días, cómo sería tu pelo y tu cara. Seguramente serías la misma que conocí, dulce, graciosa, tierna, fresca, tímida, mirando de costado, mirando a los ojos, regalando frases llenas de amor, regalando sonrisas como la cordillera en tu nacimiento”.

Hoy vuelvo a escribir porque ya lloré, morí, renací y volví a escribir tu nombre en la arena pero esta vez al mar no lo borró”, confesó, en una búsqueda de sentido y sanación tras años de duelo. “Esta vez el mar me trajo un secreto y es que estás bien”, compartió, dejando entrever una paz alcanzada tras mucho tiempo. “Hoy duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”, concluyó, reafirmando que la cercanía de Blanca se mantiene viva en el recuerdo y en el corazón de su padre, y que el amor trasciende cualquier frontera.

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