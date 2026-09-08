Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: “Pido disculpas por las mentiras”, declaró Laudelina Peña, la tía del nene desaparecido

Tal como anunció su abogada defensora, una de las acusadas de la desaparición del menor brinda su declaración. Este martes también hablarán dos nuevos testigos

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Laudelina Peña
Laudelina Peña, una de las imputadas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este martes con una audiencia que tiene como una de sus principales protagonistas a una de las principales acusadas. Se trata de Laudelina Peña, tía del nene, quien pidió declarar hoy ante el Tribunal.

Mónica Chirivin, abogada de Laudelina, había confirmado a Infobae que existía la posibilidad de que su defendida declare, aunque aclaró que dependería de lo que resolviera el tribunal. Finalmente, los jueces accedieron al pedido y Peña se sentó en el banquillo y comenzó a declarar.

Laudelina y su esposo, Antonio Benítez -otro de los acusados- estuvieron en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña y participaron de la caminata hacia el naranjal de la que Loan nunca regresó.

Ambos se encuentran entre los siete acusados en el tramo principal de la causa que intenta determinar qué ocurrió con el niño después de aquel almuerzo en el paraje Algarrobal.

13:40 hsHoy

Laudelina Peña pidió perdón por “las mentiras” y apuntó contra el comisario Maciel

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras, que en realidad no fue intención mía, fue del doctor (José Fernández) Codazzi”, dijo la tía de Loan en referencia a su primera declaración, cuando fue trasladada por el abogado para declarar durante una madrugada. “Así que lo vuelvo a recalcar. Y del tema del accidente no tuve nada que ver y del tema del botín tampoco, para que entiendan que no tengo nada que ver con eso. Por eso pedí declarar para que esto se aclare”, dijo.

La mujer reconstruyó las primeras horas de la desaparición de su sobrino y apuntó contra el comisario Walter Maciel, otro de los imputados en la causa. Según dijo, el comisario le aseguró en ese momento que todavía no podían hacer la denuncia porque tenía que pasar una determinada cantidad de horas después de la desaparición. “Me pareció rara la actitud del comisario. Estábamos buscando a Loan y él le preguntaba a mi mamá cosas nada que ver. Le preguntó de qué cuadro de fútbol era”, dijo Laudelina.

También explicó cómo intentaron localizarlo recorriendo diferentes caminos, montes y la zona del naranjal, sin éxito, y contó la interacción con vecinos y autoridades durante esta búsqueda.

“Cuando yo llego a la puerta que es para entrar para allá, para ir para la casa, yo veo que estaba la camioneta de la policía, el comisario Maciel y la señora (Victoria) Caillava y mi cuñada con el comisario conversando. Y cuando yo me iba, el comisario se apartó de ellos, fue y me esperó en la puerta que es para entrar para la casa. Ahí me saludó el comisario, le saludé igual. Me preguntó mi nombre y le contesté y me dijo que no podíamos hacer ni una denuncia, no podíamos hacer nada porque tenía que pasar no sé cuántas horas, tenía que pasar un día el caso para que él tomara la denuncia de la pérdida, de que no encontrábamos a Loan. Fue hablándome de eso y cuando entramos yo veo que estaba sentado mi hermano, el señor (Carlos) Pérez estaba parado de este lado y mi mamá estaba sentada en una silla. Y se levanta mi mamá y le saluda al comisario”, dijo.

Y siguió: “El comisario le saludó y no sé, a mí me pareció raro la forma del comisario, porque no estábamos buscando a Loan. El comisario fue y le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él también era de lo mismo y que se iba a llevar bien con ella y que él era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando. Se sienta el comisario, tenía un cuaderno en la mano y se sienta en la punta del banco donde estaba sentado mi hermano y se quedó hablando con mi mamá ahí y después se da vuelta y le dice a mi hermano: “¿Qué pasó con Loan, José?”, le dice. Y José le dice: “Por ahí nomás está, ya va a aparecer””.

13:00 hsHoy

Declara Laudelina Peña

Laudelina Peña, tía de Loan y una de las imputadas por la desaparición del menor, comenzó a declarar tal como había anunciado su abogada Mónica Chrivin.

Antes de que la imputada comenzara a declarar, los jueces del tribunal dispusieron que los imputados se retiraran de la sala y que no tengan acceso a la declaración de Peña por vía virtual. La Fiscalía se opuso al igual que el abogado Rodolfo Bacqué, pero el Tribunal ratificó la decisión. El Tribunal también dispuso la autorización para que los padres del niño, José Peña y María Noguera, permanezcan en la sala en la que se realice el debate.

13:00 hsHoy

Juicio por Loan: el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez podrían declarar ante el tribunal

Los defensores de los tres imputados solicitaron que sean escuchados durante el debate. Este martes también declararán dos nuevos testigos

Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024
Loan Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este martes con una audiencia que podría tener como protagonistas a algunos de los principales acusados. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, tres defensores solicitaron al Tribunal Oral Federal de Corrientes que sus representados presten declaración durante el debate.

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