Juicio por Loan Peña, en vivo: “Pido disculpas por las mentiras”, declaró Laudelina Peña, la tía del nene desaparecido

Laudelina Peña, una de las imputadas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa este martes con una audiencia que tiene como una de sus principales protagonistas a una de las principales acusadas. Se trata de Laudelina Peña, tía del nene, quien pidió declarar hoy ante el Tribunal.

Mónica Chirivin, abogada de Laudelina, había confirmado a Infobae que existía la posibilidad de que su defendida declare, aunque aclaró que dependería de lo que resolviera el tribunal. Finalmente, los jueces accedieron al pedido y Peña se sentó en el banquillo y comenzó a declarar.

Laudelina y su esposo, Antonio Benítez -otro de los acusados- estuvieron en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña y participaron de la caminata hacia el naranjal de la que Loan nunca regresó.

Ambos se encuentran entre los siete acusados en el tramo principal de la causa que intenta determinar qué ocurrió con el niño después de aquel almuerzo en el paraje Algarrobal.