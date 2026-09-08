República Dominicana

Policía captura en 72 horas a cinco de los prófugos más buscados en Santo Domingo Este, República Dominicana

Con órdenes judiciales de arresto en mano, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) asestaron un duro golpe a la delincuencia en Santo Domingo Este tras la captura de cinco peligrosos prófugos en un plazo de solo tres días

Dos agentes policiales de espaldas frente a una patrulla con balizas encendidas en una calle residencial nocturna.
Agentes de la Policía Nacional y de la unidad DICRIM vigilan una calle durante un operativo nocturno en Santo Domingo Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una contundente e intensificada ofensiva contra la criminalidad, la Policía Nacional de la República Dominicana logró la captura de cinco de los hombres incluidos en la lista de los prófugos más buscados en el municipio de Santo Domingo Este (SDE).

El operativo, llevado a cabo de manera estratégica por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en un período de tan solo 72 horas. Los arrestados eran activamente perseguidos mediante órdenes judiciales de arresto vigentes, al estar vinculados a graves e importantes delitos que van desde homicidios y robos con violencia hasta asaltos a mano armada.

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Entre los individuos capturados durante el despliegue policial se encuentran figuras señaladas por las autoridades como de alta peligrosidad, debido al tipo de delitos que se les atribuyen y a la recurrencia de sus acciones delictivas en la zona oriental de la provincia Santo Domingo.

Los detenidos e identificados por la institución policial son:

  • José Alberto Medina Toledo (a) Chiquito: De 23 años de edad, quien era buscado por las autoridades bajo acusaciones de diversos actos ilícitos en la zona.
  • Keyren Franniel Tejeda Domínguez (a) La Volanta: De 19 años de edad, señalado como uno de los perfiles jóvenes con amplio historial de persecución en el municipio.
  • Edwin Vargas Santana (a) Negrón: De 40 años de edad, requerido mediante la orden judicial de arresto No. RAJ-2026-07305 por imputársele la violación de los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano (relativos a asociación de malhechores y robo agravado) en perjuicio del ciudadano Joan Carlos Castillo Veras.
  • Elquis Corporán Gaunel (a) Elki y/o Caramelo: De 21 años de edad, originario de Salcedo, requerido formalmente mediante la orden judicial de arresto No. 2026-AJ0058494 por cargos vinculados a robo agravado y asociación de malhechores en perjuicio de la señora Bienneris Esther Cabrera.
  • Un menor de edad: Un adolescente cuya identidad se mantiene bajo reserva legal en cumplimiento de las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, quien está severamente implicado en un expediente de homicidio registrado en la zona.
José Alberto Medina (a) Chiquito, de 23 años, uno de los cinco prófugos más buscados capturados por la Policía Nacional y la DICRIM en Santo Domingo Este (Cortesía: @pesqueiradiego).
José Alberto Medina (a) Chiquito, de 23 años, uno de los cinco prófugos más buscados capturados por la Policía Nacional y la DICRIM en Santo Domingo Este (Cortesía: @pesqueiradiego).

Peligrosidad de los prófugos y sometimiento a la justicia

Los mandos policiales destacaron que durante el desarrollo de las mismas intervenciones operativas se logró la neutralización y apresamiento de un sexto individuo, quien también figuraba de manera oficial en los listados de los más buscados dentro de la demarcación, lo que amplía considerablemente los resultados obtenidos por los agentes investigadores.

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El informe emitido por la institución del orden resalta que los arrestados no solo contaban con múltiples denuncias en su contra, sino que sus perfiles representaban un riesgo latente para la convivencia ciudadana.

Los hechos delictivos que se les imputan abarcan agresiones graves, asaltos con mano armada en la vía pública y comercios localizados en barrios populosos de Santo Domingo Este, así como episodios de robos con violencia y casos de homicidio que mantenían en zozobra a los comunitarios.

Agente de policía de espaldas con carpeta ante el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, la bandera dominicana y un vehículo policial.
Un agente policial custodia el acceso al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de estos presuntos delincuentes se produce en el marco de una serie de planes de patrullaje preventivo e inteligencia criminal diseñados para contrarrestar los focos delictivos de mayor impacto en el Gran Santo Domingo.

Tras su arresto y la correspondiente lectura de sus derechos, todos los detenidos fueron puestos de inmediato bajo la custodia del Ministerio Público para los fines legales pertinentes. En las próximas horas, las autoridades judiciales depositarán la solicitud de medidas de coerción correspondientes ante los tribunales de la jurisdicción de Santo Domingo Este, a fin de que respondan por cada uno de los cargos que se les imputan.

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