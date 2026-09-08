Nicaragua

Tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad climática en Nicaragua hasta el fin de semana

La secuencia de sistemas elevará la humedad y sostendrá precipitaciones de intensidad variable, con mayor incidencia en el Caribe, la región central y el noroccidente, de acuerdo con el pronóstico divulgado por la autoridad meteorológica

Nicaragua tendrá condiciones marítimas adversas esta semana por el paso de tres ondas tropicales. (Foto: cortesía)
Nicaragua tendrá condiciones marítimas adversas esta semana por el paso de tres ondas tropicales. (Foto: cortesía)
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Nicaragua tendrá condiciones marítimas adversas esta semana, con oleaje de entre 0.25 y 2.20 metros y reducción de la visibilidad durante las lluvias en las costas Caribe y Pacífico. Nicaragua Investiga informó que el escenario estará marcado por el paso consecutivo de tres ondas tropicales.

El aviso alcanza de forma especial a pescadores y tripulaciones de embarcaciones pequeñas, ante un panorama que combinará vientos, lluvias y condiciones menos favorables para la navegación cerca de ambos litorales.

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La primera onda tropical ya ingresó al país durante la madrugada del lunes 7 de septiembre. Se trata de la número 36 y su interacción con la zona de convergencia intertropical, situada al sur del territorio nacional, elevará la humedad disponible para la formación de precipitaciones.

La directora de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Salvadora Martínez, explicó que las bajas presiones asociadas al sistema seguirán bajo influencia sobre Nicaragua. “Esperamos que se mantenga la influencia de bajas presiones atmosféricas sobre el territorio nacional”, dijo la funcionaria a Nicaragua Investiga.

Las tres ondas tropicales prolongarán la inestabilidad durante varios días

Nicaragua atravesará una semana con lluvias de intensidad variable, cielos nublados, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido al ingreso sucesivo de tres ondas tropicales. El efecto no se limitará a un episodio puntual, ya que las condiciones de humedad persistirán hasta el fin de semana, con mayor incidencia en el Caribe, la región central y el noroccidente.

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El primer sistema mantendrá precipitaciones durante la jornada por su vínculo con la zona de convergencia intertropical. El organismo meteorológico señaló que esa combinación favorecerá una atmósfera más húmeda sobre el país.

Calle adoquinada con agua de lluvia, personas con paraguas y plásticos, vehículos circulando, edificios de estilo colonial y palmeras.
El INETER prevé lluvias, cielos nublados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante varios días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez indicó ante el medio que la onda número 36 se relaciona con las bajas presiones que continúan presentes en el territorio. La funcionaria remarcó que el sistema interactúa con la franja de convergencia ubicada al sur de Nicaragua.

La segunda perturbación ingresaría entre el miércoles y el jueves. El pronóstico del INETER ubica a las Regiones del Caribe entre las áreas que recibirían el efecto más marcado de esa nueva onda tropical.

La tercera se aproximará hacia el fin de semana. La directora de Meteorología sostuvo ante la publicación que ese sistema “también podría mantener la condición de humedad sobre el territorio nacional”.

La secuencia prevista extiende la inestabilidad más allá del paso inicial de la onda 36. Las autoridades anticipan que los cambios en el tiempo se mantendrán durante varios días por la llegada escalonada de los otros dos sistemas.

El Caribe, la región central y el noroccidente concentrarán las lluvias más fuertes

Las precipitaciones tendrán distinta intensidad según la zona. El reporte contempla lluvias ligeras y moderadas en varias regiones, aunque no descarta episodios fuertes en los sectores con mayor exposición a la humedad asociada a las ondas tropicales.

“Se van a mantener estos rangos de precipitaciones entre ligeras y moderadas, algunas lluvias fuertes”, afirmó Martínez al diario al referirse a las Regiones del Caribe, la Región Central y el noroccidente.

El Caribe figura entre las zonas que podrían acumular los mayores efectos de los sistemas previstos para esta semana. La previsión también incluye a partes de la región central y del noroccidente nicaragüense.

El Caribe, la región central y el noroccidente concentrarán lluvias fuertes dentro del pronóstico para Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Caribe, la región central y el noroccidente concentrarán lluvias fuertes dentro del pronóstico para Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tormentas eléctricas forman parte del escenario previsto. Durante esos períodos, las autoridades no descartan que las ráfagas superen la velocidad promedio del viento.

El pronóstico establece vientos sostenidos de entre 5 y 15 kilómetros por hora. Las rachas podrán aumentar cuando se registren tormentas, según el informe difundido por el organismo.

La nubosidad mantendrá temperaturas máximas de hasta 33 °C

El aumento de la nubosidad y de la humedad moderará las temperaturas máximas en buena parte del país. Los valores previstos oscilarán entre 30 y 33 °C.

El norte, la zona central y el Caribe Norte registrarían temperaturas por debajo de los 30 °C. Esa diferencia responde a la mayor presencia de nubes y a las precipitaciones previstas en esas regiones.

Las condiciones marítimas requieren atención adicional en las dos costas. La altura del oleaje puede dificultar las actividades de las embarcaciones pequeñas, sobre todo durante los momentos de lluvia y viento.

La pérdida temporal de visibilidad es otro de los factores incluidos en la advertencia. El llamado está dirigido a quienes realicen faenas de pesca o traslados cerca de los litorales Caribe y Pacífico durante el paso de los sistemas.

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